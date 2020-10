L’APOCALISSE, E IL QUARTO SIGILLO. RIGUARDA FORSE LA CINA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Investigatore Biblico che nei giorni scorsi dalle pagine di Stilum Curiae ha sollevato il problema della nuova traduzione della Bibbia Cei, relativamente a Gesù “eguale” a Dio o “come” Dio, ci ha inviato un’altra riflessione, questa volta centrata sull’Apocalisse. Buona lettura.

§§§

Gentilissimo Dott. Tosatti,

mi permetto di intervenire di nuovo sul suo blog perché volevo condividere con lei e i Suoi lettori alcune brevi riflessioni su un testo biblico su cui da tempo sto riflettendo. Il fatto di “condividerlo” è per me motivo di ulteriore meditazione, visto i commenti altamente costruttivi sul mio precedente post.

Il brano biblico è Apocalisse 6,7-8. Ovviamente mi rifaccio alla traduzione del 1974, la più affidabile. Ebbene ecco i versetti:

“Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo udii la voce del quarto essere vivente che diceva: ‘Vieni’. Ed ecco mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra”.

Tutti sappiamo che San Giovanni scrive questa rivelazione di Gesù Cristo che riguarda gli ultimi tempi. Una parte di questa rivelazione riguarda i sette sigilli che l’Agnello (Gesù) apre, prima del giudizio finale. Ovviamente sto semplificando al massimo l’interpretazione.

Ma mi colpiva enormemente questo quarto sigillo, perché mi sembra riguardi il nostro tempo.

L’Apostolo scrive: “fu dato (alla Morte e all’inferno) potere sopra la quarta parte della terra”. Qual’è la “quarta parte” della terra? Non è forse la Cina? Non sono forse un quarto della popolazione terrestre?

Fu dato loro potere di sterminare con la peste. Non si dice che probabilmente il Coronavirus è stato creato in laboratorio per chissà quale losco motivo dai cinesi?

La fame. Quanto saranno grandi le catastrofi economiche dovute al covid19? Ancora non lo sappiamo, ma il disastro si intravede.

La spada. Ecco. In questa “spada” ci vedo il famoso famigerato “accordo” Vaticano-Cina. E’ una spada che certamente trafigge il cuore della vera Chiesa, sottomessa al compromesso comunista, che come sappiamo è uno dei veleni più pericolosi della storia. Ne ha già parlato tanto Lei, presentandoci la testimonianza del grande Cardinale Zen.

Le fiere della terra. In queste fiere vedo tutti coloro che da dentro la Chiesa hanno creato e creano scandali finanziari, morali a servizio totale della massoneria.

Può darsi che io mi sbagli. Magari mi prenderete per pazzo. Forse stò azzardando troppo in questa interpretazione. Ma a me pare che tutto coincida. E che questo sigillo che riguarda la “quarta parte della terra” sia proprio la Cina. Che ultimamente si sta facendo sentire troppo.

Certamente è una prova per tutti noi. E a noi poveri fedeli non resta che aggrapparci alla Croce di Gesù Cristo e stare sotto il Manto della Vergine Maria, gridando “Vieni Signore Gesù, vieni presto”!

Grazie dott. Tosatti.

L’investigatore biblico

§§§

Tag: apocalisse, cina, investigatore biblico, quarto sigilli



Categoria: Generale