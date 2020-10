BIBBIA CEI. GESÙ È “EGUALE” A DIO OPPURE SOLO “COME DIO”?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto qualche giorno fa questa lettera; e ben consci della nostra inadeguatezza, prima di pubblicarla abbiamo voluto avere il parere di qualche esperto. Che ha confermato nella sostanza quanto denunciato da questo “Investigatore Biblico” che ci ha scritto. Buona lettura.

§§§

Buon giorno Dott. Tosatti. Mi permetto di intervenire sul suo interessantissimo blog con una scoperta che mi ha destabilizzato profondamente. Credo di aver capito l’intento della nuova traduzione biblica CEI del 2008.

Mi sono sempre chiesto: perché una nuova traduzione? Che bisogno c’era?

Quella del 1974 era abbastanza vicina al testo originale.

Perché cambiarla? Dopo quello che le scriverò capirà meglio anche Lei.

In fondo l’unico intento è quello di sradicare completamente dal testo biblico la Divinità di Gesù Cristo. Farlo passare come uno fra tanti. Sì, una persona che ha detto e fatto grandi cose.

Ma da qui a dire che è Dio!

La blasfemia più grande!

Non mi dilungherò, e cercherò di rendere comprensibile a tutti la mia scoperta. Sono uno studioso del greco biblico, perciò quando le mie orecchie percepiscono note stonate nella nuova traduzione, vado subito al testo originale.

Ebbene. Il 14 Settembre scorso, giorno della Santa Croce, si è proclamata come seconda lettura la Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi 2, 6-11.

Un inno cristologico meraviglioso, che esalta grandemente la divinità di Cristo.

Nella antica traduzione del 1974 leggiamo al v. 6: “Cristo Gesù (…) non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio”.

Nella nuova traduzione del 2008 invece si legge: “Cristo Gesù (…) non ritenne un privilegio l’essere come Dio”.

La differenza è abissale. Un conto è dire “la sua uguaglianza con Dio” e un altro è dire “l’essere come Dio”.

Se io per esempio voglio essere “come Superman” significa che io e Superman siamo diversi e a me piacerebbe essere come lui. Ma non sono lui.

Essere “uguale a Dio” è palesemente diverso dall’essere “come Dio”.

E’ una blasfemia senza precedenti.

Andando a vedere i testi originali abbiamo in greco: “to einai isa..”, che se proprio dobbiamo tradurlo letteralmente sarebbe “essere uguale a Dio”, (isa – uguale).

Nella Vulgata abbiamo: “est esse se aequalem Deo” , (aequalem – uguale).

Da dove dunque è saltato fuori questo “come”?

E’ inventato di sana pianta.

Allora le cose sono due: o chi ha tradotto per la CEI nel 2008 è un incapace (beata ignoranza), oppure l’intento è quello di togliere dai testi definitivamente la Divinità di Gesù Cristo.

Io opto per la seconda. E Lei?

Grazie per l’ospitalità nel suo blog.

Saluti.

***

E per quanti sono interessati al tema, vi rimando a un articolo di qualche tempo fa che ho trovato su La Nuova Bussola Quotidiana, che mi sembra che aggiunga elementi di interesse e di conoscenza a questa discussione. Ne pubblichiamo un breve brano, rimandandovi alla lettura completa.

***

Ma questo lavoro quando avrà mai fine? E allora non dovremmo forse attenerci al testo che la Chiesa da secoli ci offre come Sacra Scrittura inerrante, secondo le indicazioni del magistero stesso? Perché scostarci da esso gettando confusione tra i fedeli, confondendoli anche in quelle poche preghiere fondamentali che hanno imparato sin da bambini e che in molti casi restano l’unico legame con la fede cristiana, l’unica capace di salvare la loro anima? E tutto questo noi lo metteremo a rischio solo per un prurito di novità, senza solide basi né di magistero né di scienza?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: Bibbia, blasfemia, cei, traduzione



Categoria: Generale