OM A BECCIU: FACCIO UN’OFFERTA CHE NON SI PUÒ RIFIUTARE…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Osservatore Marziano ha deciso di schierarsi: ed è dalla parte dell’ex Prefetto per la Cause dei Santi, nonché ex Sostituto della Segreteria di Stato, il cardinale dimezzato Giovanni Angelo Becciu. Gli fa un’offerta di quelle che non si possono rifiutare…leggete un po’.

§§§

Cara ex eminenza reverendissima, si “penta”, faccia “il pentito”.

Abbiamo letto i giornali terrestri in questi giorni e ci siamo documentati, grazie ai nostri servizi. Lei dovrebbe compiacersi ed invece si direbbe che si sta rammaricando.

Dovrebbe gioire ed invece si direbbe che sta soffrendo.

Lei è riuscito, dopo sette anni di tentativi falliti da più parti, a far emergere i veri obiettivi strategici del papa: portare in default la Chiesa distruggendo la sua credibilità e la sua autorità morale.

Lei è riuscito a far mostrare il vero volto di questo pontefice e non esulta?

Non ci sono riusciti i servizi segreti di Trump, non ci sono riusciti i servizi del Mossad, non ci sono riusciti i cardinali tradizionalisti americani, ecc..

Lei, ex eminenza Becciu, lei ci è riuscito, lei è nella storia. Ora però ci entri e ci stia eroicamente, non piagnucolando.

Noi riteniamo che lei debba uscire da questa vicenda ed entrare nella storia a testa alt (se non ha compiuto illeciti, come lei afferma).

Le spiego perché.

Quello che le è accaduto in questi giorni, in questo pontificato, poteva accadere solo ad una persona perbene o ad uno sciocco, e lei sciocco non è.

Per un altro tipo di persona sarebbe scattata la difesa delle famose lobby vaticane, la solidarietà del malaffare, quella della complicità, ecc. invece nulla.

E’ solo scattata la sospettabile difesa del papa solo, innocente e contrastato, la sospettabile difesa da parte di Repubblica. Che conferma i nostri sospetti.

Ora tocca a lei reagire, non con difese e accuse, ma con “pezzi di carta”.

Personaggi che hanno fatto molto, molto peggio di lei (e lei lo sa bene, cara ex eminenza) e che conosciamo bene, sono ancora alla corte vaticana onorati e serviti.

Forse perché hanno dossier? Piccoli piccoli? “Segretucci di staterello”?

Non mi dica ex eminenza che lei non ne ha.

Anche lei negli ultimi anni ha avuto il brivido del “potere ingiusto”, anche lei ha cacciato, o fatto cacciare, o permesso che cacciassero, con infamia, tante persone che in qualche modo rappresentavano un ostacolo a quel sistema di potere curiale di cui lei è stato prima complice e poi vittima.

Qui su Marte non ci interessa, in questo momento, conoscere la consistenza delle accuse che le vengono mosse, tantomeno ci interessa fare un processo alle sue intenzioni. Ci interessa il risultato finale: scoprire la verità su chi è e che intenzioni ha il gesuita argentino, “s-miracolosamente” pontefice.

Su Marte abbiam deciso di offrirle una grande opportunità di riscatto: fare il “pentito”.

Lei ha permesso (involontariamente, inconsapevolmente, o altro) di portare allo scoperto le intenzioni del sue ex capo: mandare la Chiesa in default.

Basta leggere Repubblica in questi giorni per capire quanto ciò sia vero.

Perciò noi siam pronti a sostenerla. Si penta per questi anni di sudditanza, tiri fuori i dossier da Vatileaks I a Vatileaks II, nonché quelli che spiegano la rinuncia di Benedetto XVI e la nomina forzata del successore….

E noi faremo in modo che lei abbia ogni forma di protezione e la cittadinanza onoraria su Marte.

Con pensione, rivalutabile, a vita…

OM

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: becciu, papa, scandalo



Categoria: osservatore marziano