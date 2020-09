L’ATTACCO DI POMPEO AL PAPA. SECONDO OM VUOLE DIRE CHE GLI USA….

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ha suscitato scalpore la critica fatta dal Segretario di Stato USA, Mike Pompeo, al Vaticano per l’accordo segreto con la Cina, che sta per essere rinnovato. Osservatore Marziano ha qualche idea, qualche sospetto e qualche premonizione…

§§§

Caro Tosatti, come lei sa qui su Marte siamo molto attenti alla politica estera vaticana di Bergoglio. Mi riferisco all’”anatema” del Segretario di Stato Mike Pompeo sul Vaticano per l’accordo con la Cina, considerato pericoloso per gli equilibri mondiali; e inoltre dicendo esplicitamente che papa Bergoglio sta mettendo in gioco l’autorità morale della Chiesa (ma quale autorità morale ha più questa Chiesa?).

Questa inedita e sorprendente “scomunica laica” (come la definisce Massimo Franco sul Corriere di oggi) temo abbia origine da qualche investigazione dei Servizi Segreti americani sull’accordo “segreto” Cina-Vaticano; che sta per esser rinnovato per altri due anni, su richiesta da parte del Vaticano. Su questa critica all’accordo segreto ci sono più ipotesi:

Qualcuno ritiene che sia una mossa preelettorale di Trump per avvantaggiarsi del sentimento anticinese degli americani.

Qualcun altro ritiene che sia stata una indiscrezione “insider” fatta da alcuni Cardinali americani pro-Trump anti Biden.

Altri ritengono che ci sia lo zampino del cardinale emerito di Hong Kong, Joseph Zen. ecc.

Ma, ipotesi e fake news a parte, vediamo i fatti: – da quando l’accordo Vaticano – Cina è stato firmato due anni fa, la situazione è drammaticamente peggiorata. Il partito comunista cinese ha intensificato l’attacco ai cattolici in Cina. Naturalmente Papa Bergoglio è convinto (dice Massimo Franco) che dietro questo peggioramento ci sia lo zampino americano (Boh?). Così (dice Franco) in pieno lockdown, il 20 aprile, viene lanciata l’edizione cinese della rivista dei gesuiti Civiltà Cattolica. (E allora? boh?).

Non è invece ancora uscita l’indiscrezione di un’opinione surreale, quanto possibile, questa: il patto segreto non è ecclesiale e religioso, è geopolitico.

I servizi segreti vaticani hanno saputo che Trump vincerà le elezioni ed hanno riformulato il vecchio patto segreto. I servizi segreti Vaticani sono convinti che se Trump vince le elezioni, darà una sonora lezione a Bergoglio.

Ritengono che Trump possa far emergere dossier veri (o ritoccati) da tutte le parti, creare uno scandalo (proprio sul mistero Covid e pandemia, in chiave Cino-vaticana) al punto di costringere alle dimissioni Bergoglio e proporre mons. Viganò come candidato al Conclave.

Rischio elevatissimo.

A questo punto l’unico vero antagonista di una America che ha ripreso la guida del mondo e si è assicurata l’alleanza con l‘Autorità morale della Santa Sede, sarebbe la Cina. Una Cina comunista, governata ancora dal partito comunista, così amato da Bergoglio.

La Cina è la massima espressione della applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa dice il prefetto della Pontificia Accademia delle scienze, Sanchez Sorondo, rassicurando pertanto sulla liceità di una alleanza con il Vaticano (sotto assedio americano).

Ma sappiate che la Cina è anche monopolista nella produzione di Litio, praticamente controllando una percentuale enorme di miniere intorno al mondo. Il litio è la materia prima per fabbricare le batterie per le macchine elettriche.

La Cina diverrà la potenza dominante mondiale, se si afferma l’economia green con l’ auto elettrica.

Un ipotetico e fantasioso dossier segreto suppone che Bergoglio sia stato “nominato” papa grazie al supporto del potere cinese che, conoscendo il suo pensiero ambientalista-comunista, lo ha supportato al Conclave grazie alle varie mafie di SanGallo ecc. al fine di avere la massima Autorità Morale al mondo che affermasse la conversione ecologica e l’ambientalismo green. Unico mezzo per soppiantare gli USA nel controllo dell’economia mondiale.

Pompeo potrebbe aver trovato il dossier ed ha lanciato un warning a Bergoglio.

Sarà vero? tutto è possibile.

§§§

