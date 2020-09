ABATE FARIA. SE IN CENTRO A ROMA CHIUDONO LE PARROCCHIE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’Abate Maria ci scrive righe sconsolate su una delle più grandi e belle chiese del centro di Roma, San Biagio e Carlo ai Catinari (qualcuno mi disse una volta, non so se aveva ragione, che è la più grande cupola dopo San Pietro, nella capitale). Ora è chiusa, per restauri, e le celebrazioni si svolgono nella piccola chiesa di Santa Barbara dei Librari. Ma il problema non è questo, come vedrete…e io temo che l’atteggiamento remissivo della Chiesa in tempi di Covid abbia avuto conseguenze devastanti. Buona lettura.

§§§

La chiesa di san Carlo ai Catinari a Roma, una delle chiese storiche del centro storico a due passi da largo Argentina, non è più parrocchia. È stato deciso di trasformarla in rettoria, visto che comunque era chiusa da qualche tempo per restauri.

Ma questa è solo una parte della situazione reale. Come ammette l’attuale parroco in un’intervista, oramai la partecipazione alle Messe era calata drammaticamente. Si fa intendere che questa soluzione di trasformazioni di parrocchie in rettorie riguarderà anche altre chiese. Onestamente, soltanto per la mia esperienza avrei in mente altre tre o quattro chiese, parrocchie, in cui oramai si predica ai banchi. E capisco che allo stato attuale quelle parrocchie a poco servono.

Tutto questo ci dovrebbe far riflettere sul reale stato di salute del cattolicesimo negli ultimi decenni. Una volta, quando io lamentavo la crisi del cattolicesimo, un confratello mi disse che era una crisi che riguardava tutte le religioni. Forse in parte è vero, ma a me sembra che la disaffezione nei paesi di tradizione cattolica sia molto più rapida e feroce che quella che riguarda altre tradizioni religiose. È una caduta verticale.

Tutti questi problemi non sono certo nati nel 2013 ma molto prima e hanno progredito così tanto da portare alla situazione di degrado attuale. Un degrado per cui non si vedono soluzioni in vista e la recente pandemia ancora in corso ha dato il colpo di grazia ad uno stato di cose che era già profondamente precario. Deus adiuva nos!

Abate Faria

§§§

