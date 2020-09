DEOTTO: QUANDO L’UNICO ARGOMENTO DEI “SINISTRI” È L’INSULTO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Paolo Deotto ci ha inviato un commento a un’intervista pubblicata da il Fatto Quotidiano – il giornale ex opposizione che ora svolge un ruolo non nobile a favore della cricca Conte: ci avrà la sua convenienza, come dicono a Genova – che purtroppo non è un elemento isolato. Così come il tentativo squallido e sciacallesco degli urlatori del PD di gettare sulla soglia della destra l’omicidio di Willy, compiuto da gentaccia del giro della droga (ma chi ha fatto le leggi permissive su droga e spaccio? La Destra?) così ogni critica o opposizione al peggior governo della Repubblica, colluso con il peggior PdR della Storia repubblicana merita solo insulti, non dibattito. Buona lettura. E grazie a Deotto.

§§§

Caro Marco,

oggi mi è caduto l’occhio su un articolo pubblicato sul Giornale (https://www.ilgiornale.it/news/politica/ora-fatto-arruola-i-sociologi-psicoanalizzare-chi-odia-i-1889141.html), dal titolo “Ora Il Fatto arruola i sociologi per psicoanalizzare chi odia i grillini”. Apprendo così che esiste un signore di nome Domenico De Masi, che è nientepopodimeno che uno dei sociologi più noti del nostro Paese. E fin qui, tutto bene: ho allargato i miei angusti orizzonti culturali.

Poi però il sociologo – uno dei più noti, si noti bene – mi pare un po’ privo di argomenti. O forse no, mi sbaglio io, ha l’argomento fisso di un certo tipo di “intellettuali” (?): l’insulto. Poi, essendo un sociologo – uno dei più noti – elabora un po’ l’insulto, ma, insomma, la minestra è sempre quella.

Ora, se c’è in Italia un partito allo sfascio e alla deriva è il Movimento 5 Stelle. Basta vedere i risultati elettorali recenti, basta vedere il formidabile livello dei suoi rappresentanti più illustri (si fa per dire). Glissons. E se si vuole sapere cosa pensa la gente del governo Conte, non c’è bisogno di studi sociali e politici approfonditi: basta ascoltare la gente al bar…

Però il signor De Masi è un sostenitore del governo Conte, e si sa che questo governo non starebbe in piedi senza l’appoggio dei grillini. Quindi il signor De Masi contesta anche quegli intellettuali, che lui definisce di “finta sinistra” e che a suo avviso “hanno il tic dell’antigrillismo e che ogni giorno attaccano il governo”.

Questi intellettuali di finta sinistra fanno male ad attaccare il governo. Ma perché fanno male? Perché “stanno facendo il gioco di Salvini”.

E ci siamo. I sinistri si azzannano tra loro, però almeno, suvvia, devono cercare di stare uniti sulla comune ossessione: Salvini, il nuovo mostro totale, l’incarnazione del male.

E fin qui andrebbe ancora bene… siamo abituati a una classe politica che, in mancanza di argomenti, ne ha trovati per decenni sul “fronte comune antifascista”… Poi venne il fronte comune anti-Berlusconi, adesso siamo all’anti-Salvini…

Però siamo ormai in un‘epoca di decadenza generale, alla quale non riesce a sottrarsi nemmeno il signore Domenico De Masi, che pur è uno dei sociologi più noti del nostro Paese.

Infatti, il De Masi, dopo la rampogna agli ipercritici dei grillini e del governo, dovrebbe esporre gli argomenti, le ragioni, della sua rampogna. E qui casca l’asino. Gli intellettuali di finta sinistra (De Masi dixit) “o sono complici della destra pre-fascista o sono cretini perché non lo capiscono”.

Stop. Fine. Giudizio lapidario. Non molto argomentato, in verità. Tra l’altro, mi sia concesso, mentre la definizione di “cretini” è molto chiara (e confesso che mi divertono i sinistri che si azzuffano tra di loro…), vorrei capire cosa sia mai la destra “pre-fascista”. Ho studiato tanto il periodo fascista, la nascita del movimento, la presa di potere, eccetera. In passato ho anche pubblicato qualcosa in argomento, ottenendo dei giudizi non del tutto negativi. Però non riesco a capire cosa sia la destra “pre-fascista”. A meno che il signor De Masi non tema un ritorno al potere di Giolitti. Sarà bene fargli sapere che lo statista piemontese è morto da quasi cent’anni.

Insomma, che debbano attaccare l’odiato Salvini o che debbano litigare tra di loro, gli “intellettuali” di sinistra – o di finta sinistra, non saprei – ricorrono all’insulto. Poi magari, come in questo caso, lo elaborano un po’ di più, con frasi misteriose. Ma la sostanza non cambia.

E questi sono i personaggi che pretendono di essere la coscienza critica del Paese, che pretendono di dare giudizi e patenti a tutti su tutto. Dio ci salvi!

Dimenticavo: sono comunque buoni. Anzi, buonissimi. In Italia c’è un solo vero incurabile cattivo, Salvini. Addirittura, ha di recente aggredito a colpi di Rosario una pacifica immigrata, che lo stava ricoprendo di petali di rose per farlo diventare buono. Non contento, si è strappato la camicia per gettarne i brandelli contro la poverina.

PS: scusami, permettimi di chiudere con un piccolo ricordo personale. Qualche tempo fa mi trovavo a cena da amici. Fra di essi, c’era una signora di alto livello culturale. Si discuteva di politica americana, e io ebbi a dire: “Preferisco cento Trump a una sola Hillary Clinton”. Non l’avessi mai fatto! La signora perse il suo sorriso e si mise a urlare: “Certe cose non si possono dire! Non si possono dire!”. Mi limitai a dire che avevo espresso un’opinione e non c’era bisogno di urlare. E qui si raggiunse il massimo. La signora mi disse: “Io non urlo mai!”. Peccato che me lo dicesse urlando…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: deotto, fatto quotidiano, massi, sinistra



Categoria: Generale