CAPIRE IL PAPA NON È FACILE. SPADARO LO RENDE PIÙ COMPLICATO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. ICS ha letto l’anticipazione sul Corriere della Sera del lungo commento che la Civiltà Cattolica pubblicherà in data 5 settembre sullo stile di pontificato di papa Bergoglio. Ne ha tratto alcune riflessioni impietose, ma caritatevoli, che vi offriamo. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, non deve esser facile per nessuno spiegare il pensiero di Bergoglio, ma certamente padre Antonio Spadaro ha il dono di confonderlo ancor di più.

Invito a leggere l’intervento di p. Spadaro sul Corriere della Sera di oggi giovedì 3 settembre, a pag. 20 (ieri per chi legge, N.d.R): “Francesco e le domande sulla Chiesa che cambia”.

Non è di facile lettura, essendo scritto in “gesuitico moderno”, non è agevole capirlo; diciamo che ci vogliono almeno un paio di riletture.

Poi bisogna andare da un altro gesuita per farselo spiegare.

Per esempio, leggerete: “Chi volesse porre nel pontificato di Francesco, un’opposizione tra conversione spirituale, pastorale e strutturale, dimostrerebbe di non aver capito il nucleo”.

Ecco lo stile è questo. Potrebbe qualcuno che ha studiato dai gesuiti aiutarmi a decifrare questa dichiarazione? Per esempio, cosa è conversione spirituale è chiaro, ma cosa è conversione pastorale? E strutturale? E cosa è, dove è, il nucleo? E’ la parte centrale più compatta di che? Dello spirito, della pastorale o della struttura?

Probabilmente Spadaro (che deve esser un cervello fino) cerca di spiegare che la riforma di Francesco è un processo spirituale che cambia però anche le strutture, e ciò è l’opposto dell’ideologia del cambiamento (boh?).

Spadaro lo spiega: l’ideologo è tentato di staccare la Chiesa dalla realtà, dalla storia. Ho capito! Spadaro finalmente ci sta spiegando “l’ideologia” del Papa, quella sul valore della realtà, anziché sul valore dell’idea che produce la realtà quale effetto.

In pratica si continua a confondere cause con effetti, fini con mezzi, ci risiamo.

Avevamo notato che il Papa ama parlare degli effetti prescindendo dalle cause, soprattutto lo abbiam notato nel suo magistero (Evangelii Gaudium e Amoris laetitia).

Ma Spadaro va oltre, dice che le posizioni ideologiche condizionano il famoso “discernimento” necessario, così ognuno si fa la sua verità di cui diventa prigioniero e così diventa impossibile “camminare insieme”.

Eccolo il dialogo ecumenico papalino-scalfariano. Ma per andare dove? Questo Spadaro non ce lo dice. Ci dice invece che non si tratta di capire chi ha ragione o torto (nel discernere), bensì di “come” lo si decide. Quindi si può dare ragione a chi ha torto, purché lo si faccia fraternamente, misericordiosamente, importante è camminare poi insieme.

Poi ancora Spadaro, sottilmente, lascia intendere che è di fatto la capacità di capire la realtà che permette di discernere la volontà di Dio. In pratica l’invito messo fra le righe da Spadaro è che, affinché la chiesa, quale ospedale da campo, funzioni veramente, non deve farlo secondo la luce del Vangelo, ma grazie all’incontro con la realtà (“con le vittime di situazioni negative”).

Insomma non c’è la Verità, c’è la discussione sul discernimento del reale, ma senza stabilire chi discerne bene o male.

In pratica p. Spadaro lascia intendere che Papa Francesco non solo decide lui cosa è fede in Dio, ma anche quale è la volontà di Dio.

Dato il linguaggio “gesuitico moderno” potrei aver capito male qualche passaggio. Se ho errato le interpretazioni, urge una scuola di discernimento gesuitica.

Dato l’interesse che susciterà questa scuola e il numero di partecipanti, si raccomanda attenzione agli assembramenti, calche e code, secondo norme anti Covid.

Mons. ICS

§§§

