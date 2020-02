SE BENEDETTO SI SENTE ANCORA PAPA. E L’ALTRO PAPA…

Marco Tosatti

Ieri uno dei frequentatori abituali di Stilum Curiae ha commentato l’articolo del prof. Ureta sull’Esortazione Apostolica Querida Amazonia. Il commento è di Roth, che gli stilumcuriali conoscono bene. Eccolo:

Caro Ureta, la sue considerazioni sono perfette, come sempre. Chi è stato formato dal Prof. Plinio C. De Oliveira dimostra di avere una visione d’insieme unica su tutti i temi che possono danneggiare la creatura umana, Bene, complimenti a parte, le sarei grato di un commento sulla ipotesi che segue. Papa Bergoglio, con questa esortazione, che ha una denominazione cretina, da titolo di film natalizio, finge di assorbire l’umiliazione di dover rinunciare ai suoi propositi. Ma una umiliazione doppia: Primo perché non gli permette il passo rivoluzionario sul celibato sacerdotale. Secondo, persino maggiore, perché gliela impone dall’alto Benedetto XVI, Papa ridestato, che si riconferma Papa, manifestando il pentimento di una parziale rinuncia equivoca. Se non fosse per il Conclave che ha eletto Bergoglio, non avrei dubbi sulla spiegazione delle due figure di papa che Ganswein illustrò a suo tempo. Benedetto XVI si sente ancora Papa. lo ha manifestato e Bergoglio lo ha (in parte) capito. Fine del sogno bergogliano? O inizio della vera guerra?

Abbiamo fatto pervenire questo commento al prof. Ureta, che è stato così gentile da rispondere, con una lunga riflessione, che trovate qua sotto. L’originale è in inglese, a cui segue la nostra traduzione. Nel frattempo abbiamo parlato con qualcuno di molto in alto oltre le Mura Vaticane, che ci ha reso edotti di quello che è il suo ponderato giudizio sulla vicenda dei Viri Probati, del Celibato e dell’esortazione – che secondo don Nicola Bux è stata modificata a seguito dell’uscita del libro di Benedetto XVI e di Sarah. Secondo il prelato gli elementi chiave della situazione sono tre: 1°- Benedetto si sente Papa, non emerito. 2°- Lo ha manifestato in questa circostanza . 3° – Papa Bergoglio lo ha capito ed ha avuto timore. A che cosa potrà portare questa situazione, totalmente inedita? C’è chi non esclude che si possa giungere a sviluppi clamorosi. Ma ecco la riflessione del prof. Ureta.

Dear X,

In Siscoe and Salza’s argument, the crux of the matter is not the visibility of the action, but the minimum required for the agent’s intention to correspond to that of the Church, so that the action is valid (the sacraments or a renunciation). And whether an error regarding the nature of the action or its effects affects such validity. Their conclusion was that it doesn’t.

But, more generally, I fully agree with you that the bottom line is the degree of suffering and shame God will allow the Church to undergo in her present passion, in spite of the fact that She is immortal and has the promise that the gates of hell will not prevail against her.

Even though the Church’s indefectibility is not one of her notes and not yet an officially declared dogma of faith, it is certain that She will never loose any of her essential elements, i.e. the faith, the sacraments or the hierarchy. Even if everybody would apostacize and only one bishop and one faithful would remain Catholic (at least two people are required to have a society), there would still be the Catholic Church.

But that minimum is purely theoretical, because to fulfil her mission the Church has to be visible, so that people of good will may have enough elements allowing them to recognize her as the only true Church of the only true God.

So far, thanks God ! we have not reached such lowest bottom line. Because there is a minimum of prelates, a good number of clergy and not a small minority of lay people who repudiate the rampant Modernist heresy and know how the true Church is like. Furthermore, making use of all the modern facilities of the social media, they have created a network and form a kind of invisible “family of souls” who support each other and attract misguided Catholics to the traditional position.

The Modernist themselves help to the visibility of the true Church by incessantly asserting that theirs is a “new Church” that has evolved, etc. So that even people from the outside conclude that the old fashion Church is the real one (even to persecute her).

As long as the minority of faithful Catholics keeps the faith and remains united around some good shepherds (ensuring the survival and the visibility of the Church), there is practically no limit to what abyss the Modernist gangrene could affect the body of the Hierarchy. As Fr Santiago Martin recently said in one of his videos: “They will not stop until they place a lesbian on the throne of St Peter!”

I have been very supportive of the diffusion of A. Xavier da Silveira’s book on the theological hypothesis of a heretical pope in order to make common Catholics admit that a pope can err and misguide the flock, so that they do not feel obliged to adhere to Pope Francis’ heresies.

My view is, however, that more than boiling our minds with trying to resolve the theological-canonical problem of a heretic Pope (the Cajetan and Bellarmin positions and so on) or to what extent the pope’s public heresy can go (or even the more crucifying theological-canonical problem of knowing to what extent the large majority of the Hierarchy could apostasy from the Catholic faith…), we should concentrate in guaranteeing the faith of this “family of souls” of truly Catholics and the fidelity of a good number of shepherds and clergy.

It would be an attitude similar to that of a wife and children who have been physically or psychologically aggressed by the husband and father. Instead of tormenting herself about whether her marriage was valid or not and whether she is still married to him, she should rather take all prudential steps to physically separate herself and her children from the husband, in order to preserve the rest of the family and keep it united, while accepting that the marital bond remains valid or may remain valid. This attitude on the part of an aggressed spouse has always been allowed by the Church’s law.

In that sense, I am afraid that the united front of those Catholic who remain faithful may be split by “marginal” discussions, like whether Benedict XVI really resign his papal office or whether Pope Francis is still the Pope (in case his election was valid). We have already witnessed the hazards of the ever-splinting magma of sede-vacantists leading to nowhere.

I put marginal in between quotes, because I am aware of how much dramatic a harm a heretic pope can do to the Church (and that was the reason St Robert Bellarmine presented to favour the idea that God will never allow such a thing to happen). But we have been witnesses of the fact that the Holy Spirit has been at work among the faithful and among some good shepherds, strengthening them and encouraging them to resist the demolition undertaken by this very, very bad pope. Therefore, we must trust that this help of the Holy Spirit will increase to the same intensity of the increment of the trial and even to a greater intensity (because the Church grows in wisdom and sanctity, like her divine Founder).

When the other side will place a lesbian in the throne of St Peter — to use Fr Martin’s vivid, Van Gogh-style image — a lot more people of good will realize that the “mainstream” church is definitely not the true Church. Many of them will repent for having partially accepted all the Modernist stuff infiltrated in the Church that led to such abyss. And they will join the “family of souls” of those who remained faithful and have been outcast.

Caro X,

Nell’argomentazione di Siscoe e Salza, il nocciolo della questione non è la visibilità dell’azione, ma il minimo necessario perché l’intenzione dell’agente corrisponda a quella della Chiesa, affinché l’azione sia valida (i sacramenti o una rinuncia). E se un errore sulla natura dell’azione o sui suoi effetti incide su tale validità. La loro conclusione è che non lo fa.

Ma, più in generale, sono pienamente d’accordo con voi che il punto fondamentale è il grado di sofferenza e di vergogna che Dio permetterà alla Chiesa di subire nella sua attuale passione, nonostante Ella sia immortale e abbia la promessa che le porte dell’inferno non prevarranno contro di lei.

Anche se l’indefettibilità della Chiesa non è una delle sue note e non è ancora un dogma di fede ufficialmente dichiarato, è certo che non perderà mai nessuno dei suoi elementi essenziali, cioè la fede, i sacramenti o la gerarchia. Anche se tutti si apostacizzassero e solo un vescovo e un fedele rimanessero cattolici (almeno due persone sono necessarie per avere una società), ci sarebbe comunque la Chiesa cattolica.

Ma questo minimo è puramente teorico, perché per compiere la sua missione la Chiesa deve essere visibile, in modo che le persone di buona volontà possano avere abbastanza elementi che permettano loro di riconoscerla come l’unica vera Chiesa dell’unico vero Dio.

Finora, grazie a Dio, non abbiamo raggiunto il minimo indispensabile. Perché c’è un minimo di prelati, un buon numero di sacerdoti e non una piccola minoranza di laici che rinnegano la dilagante eresia modernista e sanno com’è la vera Chiesa. Inoltre, avvalendosi di tutte le moderne strutture dei social media, hanno creato una rete e formano una sorta di invisibile “famiglia di anime” che si sostengono a vicenda e attirano i cattolici fuorviati verso la posizione tradizionale.

Gli stessi modernisti aiutano la visibilità della vera Chiesa affermando incessantemente che la loro è una “nuova Chiesa” che si è evoluta, ecc. In modo che anche le persone dall’esterno concludano che la Chiesa vecchia moda è quella vera (anche per perseguitarla).

Finché la minoranza di fedeli cattolici mantiene la fede e rimane unita attorno ad alcuni buoni pastori (garantendo la sopravvivenza e la visibilità della Chiesa), non c’è praticamente alcun limite a ciò che l’abisso della cancrena modernista potrebbe fare nel corpo della Gerarchia. Come ha detto di recente padre Santiago Martin in uno dei suoi video: “Non si fermeranno finché non metteranno una lesbica sul trono di San Pietro!

Sono stato molto favorevole alla diffusione del libro di A. Xavier da Silveira sull’ipotesi teologica di un papa eretico per far ammettere ai cattolici comuni che un papa può sbagliare e fuorviare il gregge, in modo che non si sentano obbligati ad aderire alle eresie di papa Francesco.

La mia opinione è, tuttavia, che più che surriscaldare la mente cercando di risolvere il problema teologico-canonico di un Papa eretico (le posizioni cajetaniche e bellarminiche e così via) o fino a che punto può arrivare l’eresia pubblica del papa (o anche il problema teologico-canonico più cruciale di sapere fino a che punto la grande maggioranza della Gerarchia potrebbe compiere apostasia dalla fede cattolica….), dovremmo concentrarci nel garantire la fede di questa “famiglia di anime” di veri cattolici e la fedeltà di un buon numero di pastori e di clero.

Sarebbe un atteggiamento simile a quello di una moglie e dei figli che sono stati fisicamente o psicologicamente aggrediti dal marito e dal padre. Invece di tormentarsi per sapere se il suo matrimonio era valido o meno e se è ancora sposata con lui, dovrebbe piuttosto prendere tutte le misure prudenziali per separare fisicamente se stessa e i suoi figli dal marito, al fine di preservare il resto della famiglia e tenerla unita, accettando che il legame coniugale rimanga valido o possa rimanere valido. Questo atteggiamento del coniuge aggredito è sempre stato consentito dalla legge della Chiesa.

In questo senso, temo che il fronte unito di quei cattolici che rimangono fedeli possa essere diviso da discussioni “marginali”, come se Benedetto XVI si sia dimesso davvero dal suo incarico papale o se papa Francesco sia ancora il Papa (nel caso in cui la sua elezione sia stata valida). Abbiamo già assistito ai pericoli del magma della divisione ripetuta all’infinto dei sedevacantisti che non porta da nessuna parte.

Ho messo marginale tra virgolette, perché sono consapevole di quanto sia drammatico il danno che un papa eretico può arrecare alla Chiesa (e questo è stato il motivo per cui san Roberto Bellarmino si è espresso a favore dell’idea che Dio non permetterà mai che una cosa del genere accada). Ma noi siamo stati testimoni del fatto che lo Spirito Santo è stato all’opera tra i fedeli e tra alcuni buoni pastori, rafforzandoli e incoraggiandoli a resistere alla demolizione intrapresa da questo papa molto, molto cattivo. Dobbiamo quindi confidare che questo aiuto dello Spirito Santo aumenti alla stessa intensità dell’incremento della prova e anche ad una maggiore intensità (perché la Chiesa cresce in saggezza e santità, come il suo divino Fondatore).

Quando l’altra parte metterà una lesbica sul trono di San Pietro – per usare l’immagine vivida di Padre Martin, in stile Van Gogh – molte più persone di buona volontà si renderanno conto che la chiesa “mainstream” non è sicuramente la vera Chiesa. Molti di loro si pentiranno di aver parzialmente accettato tutte le cose moderniste infiltrate nella Chiesa che hanno portato a un tale abisso. E si uniranno alla “famiglia delle anime” di coloro che sono rimasti fedeli e sono stati emarginati”.

