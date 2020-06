VIGANÒ, NEGRI: LA LETTERA SI RIFERISCE ALL’APPELLO DI MAGGIO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mons. Luigi Negri ci ha fatto pervenire una precisazione, in realtà superflua se si osservano le date delle due lettere, la sua e quella di mons. Viganò, entrambe precedenti le dichiarazioni sul Concilio. Ma se ça va sans dire, come faceva notare Talleyand ça va encore miei on le disant, va anche meglio se lo si dice. Ed ecco la precisazione:

Carissimo dott. Marco Tosatti

A seguito della pubblicazione della lettere Negri/Viganò sia sul sito di monsignore sia sul suo Stilum Curie si sono, a causa della sovrapposizione di altri interventi di mons. Viganò, creati alcuni equivoci che vorremmo chiarire con il comunicato che segue:

Comunicato In merito alla lettera di mons.Negri a mons.Viganò si precisa che essa riguarda l’Appello da questi diramato il 5 maggio, non l’intervento sul concilio pubblicato il 27 giugno scorso.

