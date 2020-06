OM È PREOCCUPATO PER STILUM CURIAE (E L’ITALIA). TEME LA CENSURA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questa stagione di attacchi continui alle libertà, sociali e personali, persino su Marte è giunta notizia del pericolo incombente sulla libertà di pensiero, espressione ed opinione rappresentata da DDL San-Scalfarotto sull’omofobia (gli unici a non accorgersene sono quelli di Avvenire, chiedetevi perché…). Osservatore Marziano è preoccupato per noi, e in particolare per Stilum Curiae. Leggete il suo ragionamento.

§§§

Caro Dottor Tosatti, temo che se qualcosa non cambierà presto Stilum Curiae potrà esser chiuso, lei censurato, i vari Pezzo Grosso,Mons ICS, ecc. ridotti al silenzio con punizioni spiritual-corporali medioevali (dalla frusta al cilicio), e anche con punizioni intellettuali da Geheime Staatpolizei (Gestapo), quali leggere l’Avvenire e le veline della CEI.

Mi salverò solo io, Osservatore Marziano, per me dovrebbero chi Uno negli USA, la patria di Trump, e uno in Italia, la patria di Scalfarotto.

In USA non solo le statue simbolo di supposto razzismo sono epurate e distrutte, ma la stessa libertà di opinione sta per esser cancellata (fino a elezioni presidenziali).

Il neoglobalismo vuole opinioni conformi-omogenee, le opinioni personali equivalgono a sovranismo di pensiero e opinione.

Ieri il WSJ (Wall Street Journal) ha titolato l’editoriale “L’America è in una fase giacobina”. In realtà lo è il mondo intero, l’Italia soprattutto (grazie al DDL Zan-Scalfarotto), Vaticano incluso.

In Usa, a seguito della uccisione di George Floyd e con la scusa del razzismo, l’epurazione culturale (mirante a far fuori Trump alle elezioni di novembre) sta crescendo e sta estendendosi ovunque.

Chi esprime opinione contraria al conformismo politico imposto coercitivamente è letteralmente espulso. Hanno iniziato nei “media”, cacciando gli opinionisti fuori pensiero politicamente tollerato in questo momento, che deve esser anti-Trump. Dal capo redattore del NYT (New York Time) al direttore del Philadelphia Magazine, a economisti di fama, rei di aver proposto indirettamente pensiero assimilabile a quello trumpiano (per esempio criticando gli errori economici o la violenza della sinistra).

Sono in corso epurazioni nelle università, nello sport, negli spettacoli (hanno imposto alla HBO di cancellare dalla videoteca il film “Via col vento”). La caccia alla strega è aperta, e dire che siamo nel XXI secolo! (Vabbè, voi direte, in Italia abbiam visto lo stesso quando i firmatari della Correctio Filialis a Papa Bergoglio son stati epurati dalle università ove insegnavano, ma si trattava di sporchi tradizionalisti dediti a pratiche di superstizione).

In USA si riscopre il reato di opinione per attaccare Trump, in Italia si propone il decreto DDL Zan/Scalfarotto per attaccare soprattutto la famiglia.

Un giornale fuori da ogni sospetto, quale l’Espresso, scrive che il decreto Zan sulla discriminazione sessuale prevede fino a sei anni di galera, risarcimenti astronomici, lavori forzati gratuiti in Associazioni LGBTQ, revoca passaporto e licenza di caccia, arresti domiciliari. Se non ci credete allego il link ripreso da un articolo della Silvana DeMari Community.

“Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere A.C 569” n.217 del 23 ottobre 2019 (http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/gi0109.pdf).

Ciò detto, caro Tosatti, torniamo ai rischi che corre Stilum Curiae. I nostri servizi segreti marziani ci dicono che gli esperti della Santa Sede (Spadaro e Paglia soprattutto) stanno studiando la possibilità di applicare dette norme, con un accordo di giurisdizione ad hoc tra Santa Sede e resto del mondo (soprattutto USA e Italia) per formulare una legge sui reati di opinione contro papa Bergoglio.

Tali norme in corso di studio sarebbero orientate a eliminare ogni critica al pensiero teologico dottrinale del Papa, considerandolo un bene dell’umanità. Diverrebbe un reato di opinione grave anche supportare tesi che manifestamente si oppongono anche indirettamente a detto pensiero bergogliano. Per esempio sarebbe reato parlare di peccato, o inferno; ma sarebbe anche reato tenere in casa statue o immagini dell’Immacolata, libri di Alfonso M. De Liguori, proiettare anche privatamente film tipo Bernadette, Fatima, ecc. Diverrebbe reato citare positivamente, in articoli e saggi, autori come Tommaso d’Aquino o Cornelio Fabro.

Sarebbero invece considerati comportamenti encomiabili riferirsi ai discorsi di Giacinto Pannella, tenere in casa ritratti di Greta e di Luxuria, nonché statuette di Lutero, Valdo e Huss. Ma anche il manifesto dell’affresco di Terni dove è ritratto mons. Paglia. Sarebbe auspicabile proiettare film catastrofici sull’ambiente, sugli orrori della Inquisizione, la condanna a Galileo, sulle violenze delle Crociate. Ecc. L’unico blog ammesso sarà Il <Faro di Roma>.

Scriveva Benedetto XVI che alla perdita della Verità segue la perdita della libertà di pensare. E si domandava quale fosse la cultura necessaria nel mondo globale per capire ed accettare la Verità. Non son sicuro di saper rispondere, ma certo non è questa.

Non può esser quella che sta reprimendo il pensiero politicamente scorretto (proTrump) negli USA, e quella del decreto antieducazione di Zan/Scalfarotto, ma neppure quella latente, dietro l’angolo, che probabilmente stanno preparando in Vaticano, quella antisovranisti-antradizionalisti.

Il filosofo greco Epitteto scriveva che non dovrebbero essere i fatti a preoccupare, ma le opinioni su fatti di chi sa poi imporle.

Infatti chi sa imporre una opinione falsa è agire come un falsario che stampa e fa circolare moneta falsa, facendo perpetrare il crimine inconsapevolmente.

Chi sono oggi i maggiori spacciatori di falsità al mondo?

Osservatore Marziano.

§§§

