OM SCRIVE – RIDENDO – DI POVERMARIO MONTI. NOI RIDIAMO MENO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano segue attentamente ciò che accade nel nostro sciagurato Paese, e ieri ha letto con gusto un articolo di uno dei pochi giornali che non assomiglino alla Pravda nei tempi d’oro di Baffone e di Bandiera Rossa, cioè La Verità. E subito dopo ha voluto scriverci…buona lettura.

§§§

“Caro Tosatti, come sta lei? è riuscito ad evitare il Covid? Qualche spione le ha detto che son stati i nostri “servizi segreti deviati” a concepirlo e diffonderlo? Perché mai? Lei si chiederà.

Le spiego. Ha mai visto il film di 007 dove la Spectre crea le condizioni per scatenare una guerra nucleare fra le due grandi potenze di allora (USA e Urss) e poi ricatta entrambe? ‘Sti nostri ex servizi, deviati, hanno fatto lo stesso con il Covid tra USA e CINA, e stanno ancora trattando il compenso per dare l’antidoto. Stiamo però intervenendo noi, stia tranquillo.

Il fatto è che voi non avete 007, avete solo poverMario Monti che non è uno 007, sembrerebbe piuttosto un ispettore Clouseau, quello della Pantera Rosa. Spiego perché è appropriato questo riferimento a Mario Monti.

Stavo leggendo su La Verità di oggi (ieri per chi legge, N.d.R.) un pezzo di un bravo giornalista (Giorgio Gandola) intitolato <Il lato comico di Mario Monti: “per salvare l’Italia ho rinunciato al Quirinale”>. Esatto ! Proprio una considerazione tipica di poverMario.

La Verità si riferisce in questo articolo ad una intervista di poverMario su La Stampa. In questa intervista spiega appunto che nel 2011 fu implorato in ginocchio dal Presidente Napolitano di salvare l’Italia, in mano allora a Berlusconi. Per senso dello Stato andò a palazzo Chigi rinunciando a – sostituire Napolitano al Quirinale – (era “fatto” al momento dell’intervista?). “Salvò l’Italia” e poi dopo 16 mesi lasciò (non fu cacciato, decise lui…mah!) l’incarico perché aveva capito che doveva fondare subito un partito che si opponesse a partiti sovranisti tipo Lega di Salvini, che rappresentavano il vero pericolo del paese.

Tanto ormai aveva già salvato economicamente l’Italia e quindi doveva occuparsi di salvarla anche politicamente, e per farlo doveva fondare subito un partito. E questo, lui dice, – me lo aveva chiesto l’Europa ! –

I “complimenti” che gli fa Gandola potete leggerli su La Verità, io mi limito a fornirvi notizie segrete sui fatti evocati. Tenete conto che noi osserviamo quotidianamente ciò che avviene sulla Terra (per prevenire tentazioni di colonizzazione di Marte da parte vostra) ed in specifico osserviamo quello che avviene in Italia, solo perché in Italia c’è il Vaticano, ed ora li sta seduto sul seggio di Pietro un (….) che riferisce a (…..) che dobbiamo spiare 24 ore su 24. Posso pertanto interpretare io le considerazioni di poverMario.

Anzitutto Mario Monti è arrivato a mitizzare se stesso al punto di pensare di esser Mario Draghi. Infatti il Presidente Napolitano aveva proposta a Draghi palazzo Chigi, lui tenne sospesa la risposta perché voleva andare alla Presidenza BCE e tenne il piede in due scarpe per quasi tre mesi. Quando disse no a Napolitano, fu lui a proporre Monti per questa posizione, certo che un governo Monti avrebbe talmente indebolito l’Italia da creare la forza della BCE, unico organismo in grado di salvarla dopo questa esperienza.

Ricordo che tra le varie intercettazioni che le nostre spie marziane avevano fatto al famoso Enrico Cuccia (fondatore e presidente di Mediobanca) ne trovai una in cui Cuccia commentava (mi pare con Giovanni Agnelli ) che ‘sto Monti Mario nella vita avrebbe potuto avere successo solo in due posizioni: Governatore della Banca d’Italia o Papa della Chiesa cattolica. Perché? Perché tutte e due erano “ a vita “, non si poteva esser licenziati. Dal 2005, cioè dalla espulsione di Fazio e nomina di Draghi, il Governatore non è più a vita. Così resta solo il Papa. Cosicché quando fu eletto premier e notammo che continuava ad entrare in Vaticano per vedere Papa Ratzinger, ci siam chiesti: ma che vuole fare? davvero vuole succedere a Benedetto XVI?

Quando abbiam capito che voleva soltanto, per conto della sua “padrona” Merkel, far esporre la statua di Lutero in Vaticano, e quando abbiam saputo che Ratzinger gli aveva risposto (spero che la trascrizione sia stata corretta) : “ wird nie passieren!”; ci siam detti: “Ratzinger ha i giorni contati…”.

L’unica cosa che ci siam quindi poi limitati ad osservare è come distrusse l’economia italiana in pochissimi mesi, con la famosa austerity commissionata da Berlino, con il fiscal compact e la patrimoniale.

E da li abbiam cominciato a chiamarlo poverMario per distinguerlo da superMario (Draghi). Qui su Marte al nostro Museo Nazionale delle Cere, nella sala dei “moniti”, abbiam messo le statua di cera di Mario Monti vicino a quella di Romano Prodi.

Per ricordarci di non permettere mai a quinte colonne di Venere o Plutone di guidare un governo di Marte.

OM

§§§

