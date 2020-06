COVID 19: SI FA PRESTO A DIRE VACCINO…UNA RISPOSTA A LUCIDATOR.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qualche giorno fa un amico di Stilum Curiae, Fabio, ci scriveva per elencare una precisa serie di fatti, questioni e punti interrogativi legati all’emergenza lanciata in nome del Covid 19 e si chiedeva se fra i lettori di Stilum Cuaire ci fosse un parlamentare che volesse lanciare un’interpellanza al Governo su questi temi. L’articolo ha suscitato numerosi commenti, e fra questi uno, in particolare, a cui Fabio a ha voluto rispondere con quanto state per leggere.

§§§

LUCIDATOR HA DETTO:

23 Maggio 2020 alle 9:13 am

La “lettera al parlamentare” mi pare in linea di massima condivisibile.

Trovo invece di significato oscuro – quindi per me incomprensibile il seguente passaggio:

“ Sarebbe opportuno domandarsi per quale motivo si insista a tutti costi per la ricerca del vaccino, senza che si sappia ancora se, e per quanto tempo, questa infezione dia memoria immunitaria? E se la dà, perché negare che almeno per un certo tempo chi è guarito sia immunizzato, mentre certamente sarebbe immune chi si sottoponesse a vaccinazione, il cui obiettivo è di creare anticorpi tramite una forma attenuata della malattia?”

Leggendo, non capisco se lo scrivente è favorevole all’impiego dei vaccini per curare il virus cinese, se è contrario o se è possibilista.

Mi sarebbe gradita una chiarificazione, per la quale ringrazierei sin d’ora, se venisse fornita.

Risposta:

egregio Lucidator, non sono medico e mi limito, da metalmeccanico qual sono, a ragionare sui fatti ed a porre le domande conseguenti. Non ho quindi una posizione pregiudiziale a favore o contro i vaccini, che dipende, oltre che dall’efficacia e sicurezza, dal rapporto fra i benefici ed i possibili effetti collaterali.

Sappiamo che il vaccino può aver senso solo nei confronti di infezioni che danno memoria immunitaria, per esempio le malattie esantematiche come rosolia ecc. ; una volta guariti da queste malattie sarà estremamente improbabile contrarle di nuovo per il resto della vita. Vi sono anche malattie per le quali esiste il vaccino, ma occorre fare un ‘richiamo’ periodico, ad esempio per il tetano, la TBC ecc.

Se l’agente patogeno, in questo caso il virus, muta troppo e troppo rapidamente, gli anticorpi che hanno funzionato nella infezione iniziale non lo ‘riconoscono’ più; perciò sono inefficaci e si può contrarre nuovamente la malattia. Pensi ad esempio al raffreddore o alle influenze: è noto che per queste ultime il vaccino è sviluppato sui ceppi virali degli anni precedenti e la sua efficacia, a detta degli stessi produttori, non supera il 10% nei confronti dei nuovi ceppi virali.

Come saprà, la funzione del vaccino è di produrre nell’organismo una infezione assai lieve e normalmente senza sintomi apprezzabili, inoculando virus attenuati o parti di sequenze virali che l’organismo cerca di eliminare tramite gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario che, in tal modo, avrà le armi per difendersi da un eventuale contagio che si dovesse verificare successivamente.

La domanda che ho posto nasce proprio da qui: se i buriologi sostengono che chi ha contratto l’infezione ‘vera’ potrebbe non essere immunizzato, come possono essere certi che invece l’infezione attenuata provocata dal vaccino garantirà l’immunità? E come fanno a sapere con certezza granitica che potrà essere realizzato un vaccino sicuro ed efficace, se ancora è considerato improbabile e comunque controverso che questa patologia dia memoria immunitaria, né è ancora chiaro quanto muti il virus e con quale frequenza?

Inoltre, andrebbe chiarito come mai uno studio del ministero della difesa USA realizzato un paio di anni fa evidenzia che la vaccinazione antinfluenzale aumenta del 36% la probabilità di infettarsi con ceppi virali di tipo Coronavirus (ci si riferisce ovviamente a ceppi di coronavirus preesistenti a SARS-Covid2): alcuni medici lo spiegano col fatto che, essendo già l’organismo impegnato a contrastare la sia pur debole infezione indotta dalla vaccinazione, risulta più esposto nei confronti di altri patogeni dovendo combattere su più fronti. Infatti, il ministero della sanità inglese suggeriva a chi ha fatto la vaccinazione antinfluenzale di limitare i contatti interpersonali per le 12 settimane successive alla vaccinazione. Qui si scade nel ridicolo: le sembra normale che per ridurre del 10% la possibilità di contrarre l’influenza, si aumenti del 36% quella di contrarre altre patologie potenzialmente più nocive al punto da doversi autoquarantenare per tutto l’inverno….. e senza considerare i possibili effetti collaterali del vaccino?

Non sarebbe il caso di verificare se c’è una relazione con le vaccinazioni antinfluenzali effettuate a tappeto su soggetti anziani e debilitati nelle aree più colpite dall’epidemia come Bergamo e Brescia?

I recenti sviluppi ci danno poi altre informazioni curiose, per esempio che, dopo aver ostacolato in tutti i modi la terapia basata sul plasma iperimmune, ora che è diventato impossibile negare l’evidenza, ecco che la realizzazione del ‘plasma sintetico’ è stata affidata alla Kedrion, azienda di famiglia del Dr. Marcucci, senatore PD. Ma nessuno solleva il problema del conflitto d’interessi né se ne occupano i ‘professionisti dell’informazione’ : se l’immagina se fosse invece coinvolta una azienda partecipata non dico da Salvini o Berlusconi, ma anche da Formigoni che come saprà è stato condannato per aver fatto le ferie a spese di qualche ‘amico’ non proprio disinteressato?

Qui nasce una ulteriore domanda: in Italia la giustizia è uguale per tutti o per qualcuno è più uguale che per gli altri a seconda della coloritura politica? Che ne penseranno la magistratura e l’inquilino del Colle? Al momento parrebbero silenti.

Ed infine, ecco che ultimamente ISS nega la possibilità di utilizzare preparati a base di solfato di idrossiclorochina per la prevenzione e terapia di Covid19 sostenendo che ha effetti collaterali gravi. Ebbene, l’idrossiclorochina non è altro che il vecchio Chinino (si estraeva il principio attivo dalla corteccia di una pianta tropicale) che si vendeva in Italia dal tabaccaio a prezzi irrisori senza prescrizione e che tuttora è in vendita come prodotto da banco in paesi dove è presente la malaria. E’ correntemente usato anche per la cura di artrite reumatoide e lupus eritematoso e nessuno solleva problemi inerenti alla pericolosità

Qualcuno può spiegare come mai l’utilizzo di questo farmaco per lunghi periodi di tempo per la terapia di altre patologie non suscita obiezioni, mentre usarlo per una o due settimane per Covid19 causa effetti collaterali così devastanti da vietarne la prescrizione? Gli effetti collaterali dipendono selettivamente dalla patologia per la quale viene somministrato?

La rimando per queste considerazioni ad un articolo dell’ottimo Blondet : https://www.maurizioblondet.it/chi-paga-per-questa-immane-frode-e-lo-sterminio/

§§§

