COVID 19. C’È UN PARLAMENTARE FRA I LETTORI DI STILUM CURIAE?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un lettore del nostro blog ci ha scritto questa lettera, che ci sembra molto interessante. Scriveva Fabio:

Buongiorno Dr. Gotti Tedeschi e Dr. Tosatti,

mi rivolgo a voi con grande sconforto perché constato la latitanza dei nostri parlamentari in merito alla vicenda Covid19 di cui allego una sintesi: vi prego di leggerla, richiederà un minuto, perché siamo in una situazione drammatica e solo in minima parte a causa del virus.

Intanto vediamo che la sperimentazione e validazione sul plasma iperimmune verranno affidate anziché agli ospedali di Mantova o Pavia, che per primi hanno iniziato ad usare questa tecnica e sono all’avanguardia a livello mondiale, all’ospedale di Pisa!!! che finora ha fatto poco o nulla ed il cui primario già solleva mille dubbi sulle problematiche della terapia.

E adesso salta fuori questo articolo.

Questi fatti vi saranno ben noti: se condividete quanto ho scritto, e conoscete qualche politico disposto a fare una interrogazione parlamentare documentata ed incisiva, chissà che non si cominci a fare chiarezza e ad allentare la morsa totalitaria che si è ormai instaurata.

Un cordiale saluto.

Non conosciamo parlamentari; ma siamo sicuri che ci sono dei parlamentari che leggono abitualmente Stilum Curiae. E allora volentieri condividiamo, oltre che con i nostri Stilumcuriali con loro questi dati e queste domande.

Fatti:

A fine Gennaio il premier Conte dichiarava ‘siamo pronti’ ad affrontare l’epidemia;il 31 Gennaio il consiglio dei ministri dichiarava l’emergenza nazionale per sei mesi, che veniva riportata sulla gazzetta ufficiale del 1 Febbraio. Il che permette di capire che la gravità della situazione fosse nota

Tuttavia, parallelamente, il ministero della sanità finanzia lo spot pubblicitario in cui il sig. Mirabella dice che non è affatto facile infettarsi, i politici dell’area di governo minimizzano, fanno aperitivi, abbracciano cinesi mangiano involtini primavera, insultano chi invita a misure prudenziali……. Insomma, favoriscono ed inducono a favorire incontri ed assembramenti, che veicolano il contagio

Attorno al 20 Febbraio l’anestesista Annalisa Malara dell’ospedale di Codogno decide di disattendere i protocolli ministeriali e di sottopone a tampone il trentottenne Matteo che il 21 Febbraio risulterà il paziente 1

L’epidemia divampa ed i dispositivi di protezione personale in realtà mancano anche per il personale sanitario degli ospedali lombardi, fiore all’occhiello della sanità italiana: molti medici si ammaleranno ed oltre 100 moriranno, ma non eravamo pronti prontissimi?

A inizio Marzo viene attuato il lockdown nazionale: ma autorevoli studi epidemiologici pubblicati anche sul Corriere dicono che se non viene attuato nei primi 17 giorni è inefficace . I 17 giorni sono trascorsi da mò perciò la conseguenza sarà marginale sul contenimento dell’epidemia, devastante sul piano economico..…. Al ministero della Sanità nessuno conosceva quello studio?

Il Dr. Crisanti all’ospedale di Padova fa lo screening precoce a chi aveva avuto contatti coi primi malati per circoscrivere il focolaio epidemico ma, anche in questo caso, le disposizioni ministeriali lo bloccano e vanificano il suo lavoro (anche se presumibilmente lo ha continuato sottotraccia)

Le indicazioni terapeutiche per i sintomatici prevedono solo la tachipirina; sono sconsigliati gli antinfiammatori (vedi anche allegato) ed i protocolli prevedono che il tampone venga fatto solo a pazienti sintomatici gravi. Se, dopo qualche giorno, arriva l’esito positivo il paziente viene ricoverato ormai in gravi condizioni e, sovente, viene intubato, la mortalità sale drammaticamente. Su quale studio o direttiva si è basato chi ha dato quelle indicazioni?

In caso di decesso, i protocolli indicano di non fare autopsia e di cremare il cadavere rendendo di fatto impossibili ulteriori accertamenti. Il motivo è che la causa del decesso è già data per scontata…… ma Covid19 non è una malattia nuova di cui sappiamo ben poco?

Disattendendo meritoriamente queste indicazioni insensate alcuni medici eseguono le autopsie e scoprono che la causa delle morti è la Coagulazione Intravascolare Disseminata che causa danni ingenti ai polmoni per cui l’intubazione può essere più dannosa che utile. Infatti una elevatissima percentuale degli intubati muoiono

Perciò i medici ospedalieri si scambiano informazioni direttamente tra loro sull’efficacia di alcuni farmaci (antinfiammatori, idrossiclorochina, eparina, integratori coadiuvanti, vitamine) e questi farmaci di cui inizialmente l’OMS, l’ISS ed i virologi televisivi, negavano l’efficacia ed evidenziavano la pericolosità, vengono finalmente inseriti nei protocolli terapeutici ufficiali. Si riscontra ben presto che utilizzando precocemente queste terapie, anche se non specifiche, si riducono di molto i ricoveri ospedalieri, le intubazioni, le morti

Il Prof. Tarro ed il prof. Montagnier sostengono l’utilità della terapia basata sul plasma iperimmune e vengono sbeffeggiati dai buriologi. Questa terapia, utilizzata da oltre un secolo, viene applicata con evidente successo negli ospedali di Mantova e Pavia: mandano i NAS !

Il Prof. Montagnier sostiene anche la manipolazione del virus in laboratorio ma viene insultato dai buriologi di turno che deridono questa tesi : avevano studiato personalmente il virus per poter escludere con certezza la manipolazione? O attingevano a fonti note solo a loro? E quali?

Il premier Conte ha una telefonata col filantropo Bill Gates, i cui interessi nel mondo vaccinale sono universalmente noti, e decide di stanziare 140 milioni per supportare le iniziative e le società di Gates….. ma i filantropi sono quelli che i soldi li danno, o quelli che li prendono? che cosa si saranno detti per indurre il premier a privilegiare le iniziative di questo personaggio anteponendone gli interessi a quelli dei cittadini che l’avvocato degli italiani dovrebbe rappresentare?

Non potendo più negare l’efficacia della terapia col plasma, i buriologi sostengono che esso non è alternativo ma complementare al vaccino, e che inoltre bisognerebbe arrivare ad una sorta di plasma sintetico prodotto in laboratorio……

Mi fermo qui anche se ci sono sicuramente molti fatti ad ulteriore completamento del quadro, e vorrei fare alcune

Domande:

Non sembrerebbe che il comportamento delle autorità politiche e sanitarie abbia di fatto favorito il dilagare dell’epidemia, facendo perdere almeno tre settimane di tempo?

Non sembrerebbe che il lockdown tardivo sul piano sanitario, abbia aggiunto anche il tracollo economico?

Non sembrerebbe che si è cercato di ostacolare in ogni modo plausibile, al di là del puro buonsenso, la corretta diagnosi e terapia del Covid19 favorendo così l’aumento della letalità?

Non sarebbe opportuno, in considerazione della singolarità di questa virosi, studiare adeguatamente le caratteristiche e l’origine del virus?

Non sarebbe opportuno domandarsi se c’è un nesso tra l’epidemia e le decisioni da prendere sul MES proprio in un contesto in cui è stato possibile accentrare le decisioni senza dibattito parlamentare e possibilità di chiarezza?

Sarebbe opportuno domandarsi per quale motivo si insista a tutti costi per la ricerca del vaccino, senza che si sappia ancora se, e per quanto tempo, questa infezione dia memoria immunitaria? E se la dà, perché negare che almeno per un certo tempo chi è guarito sia immunizzato, mentre certamente sarebbe immune chi si sottoponesse a vaccinazione, il cui obiettivo è di creare anticorpi tramite una forma attenuata della malattia?

Senza uno screening adeguato della popolazione, come sostiene il Dr. Pasquale Bacco, non possiamo sapere quale sia la reale diffusione e contagiosità del virus: Pare che abbia comunicato i suoi studi al ministero della sanità e che non abbia avuto riscontri: perché?

Vista la totale inaffidabilità dei nostri politici ed esperti, che alla luce dei fatti si sono dimostrati i veri propalatori di fake news, perché istituire un ‘ministero della verità’ ela censura preventiva nei confronti di chi approfondisce i fatti al di fuori dei canali ufficiali palesemente allineati con chi decide?

