CAVALCOLI: IL PAPA TACE SUI GRANDI PECCATI, NON È MISERICORDIA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Giovanni Cavalcoli ci ha scritto una lettera per ringraziare di aver dato notizia dell’uscita del suo libro, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, come ricorderà chi segue Stilum Curiae. La sua lettera ci sembra molto interessante, perché dice una parola chiara su un termine decisamente abusato nel regno di papa Bergoglio. E di cui, come dice lucidamente padre Cavalcoli, si è perso il vero senso e significato, dandone un’interpretazione sdolcinata e permissiva. Buona lettura.

§§§

Cari Amici.

vi ringrazio per aver fatto pubblicità al mio libro sui castighi divini. Esso vuol essere un’esortazione al Papa a cessare da una pratica della misericordia e dal predicare una concezione della misericordia divina, che non realizzano la vera misericordia, ma favoriscono la diffusione delle eresie, dell’empietà, dell’apostasia, dei conflitti, delle divisioni, del lassismo, del libertinismo e della corruzione dei costumi, perché i peccatori, gli eretici e i criminali, nella convinzione che Dio non li castighi e vedendosi non puniti dall’autorità ecclesiastica, credono di poter continuare a peccare liberamente nella falsa fiducia di poter ugualmente conseguire la salvezza.

Il buon pastore, invece, deve sì essere misericordioso con chi ha bisogno di ricevere misericordia, cioè con i miseri, i deboli, i pentiti, i sofferenti; ma deve difendere vigorosamente la causa degli oppressi e dei perseguitati, minacciando la vendetta divina contro i malvagi ed adoperandosi egli stesso, a rischio della vita, per far giustizia, per quanto gli è possibile, contro i peccatori.

Ma se usa benevolenza e riguardi anche con i corrotti e i peccatori arroganti e impenitenti, senza minacciar loro i castighi divini e senza avvertirli che le sventure che li affliggono (per es. il coronavirus) sono richiami divini alla penitenza, questi continueranno a camminare spavaldi sulla via della perdizione nell’idea che il Papa è con loro, li comprende e che Dio nella sua misericordia non li punirà.

Papa Francesco dovrebbe tener presente che la misericordia data a chi non la merita e non intende convertirsi, non gli fa bene, non lo guarisce, ma lo rende peggiore e ancora più sfrontato.

I peccatori ostinati e superbi possono essere tenuti a freno solo con la severità, confutando la loro falsa sicurezza di salvarsi, minacciando i divini castighi e suscitando in loro il timor di Dio.

Papa Francesco, invece, tace sui grandi peccati che oggi vengono promossi e coonestati dagli eretici, dagli atei, dai falsi profeti, dagli empi, dai luterani, dai modernisti, dai buonisti, dai relativisti, dai rahneriani, dai massoni, dai comunisti, dagli edonisti, dai dissoluti, dai sodomiti.

Teme di perdere prestigio nel mondo? Ma che gl’importa, se poi offende quel Gesù Cristo del Quale è il Vicario?

Bisogna dunque esortare il Papa a dosare meglio e con più prudenza, a seconda dei casi e dei bisogni, il cibo, il rimedio e la medicina ora della misericordia, ora della severità, imitando la condotta di Dio stesso, così bene narrata nella Scrittura, annunciata dai profeti e praticata da tutti i Santi Pontefici della storia.

P. Giovanni Cavalcoli, OP

§§ §

