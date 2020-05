LAPORTA. CRISTIANI, EBREI E ISLAM NEL MEDITERRANEO. INSIEME.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il generale Piero Laporta indirizza la sua riflessione odierna al Mediterraneo in generale e ai rapporti fra le tre religioni monoteiste, che del bacino del Mediterraneo hanno fatto il loro punto di incontro (e di scontro) attraverso i secoli. Buona lettura.

§§§

Presento una garbata quanto ferma diffida a non leggere oltre, per quanti – credenti e non – sono inclini all’ostilità verso le rimanenti religioni monoteiste; in particolare rammento ai cattolici il duplice dovere di amare il prossimo e, allo stesso modo e con pari energia, impegnarsi a convertirsi e convertire – convertire, non dialogare, convertire – testimoniando la nostra Fede nell’unica Chiesa cattolica apostolica romana. La prima testimonianza cui siamo chiamati è quella della verità.

Come abbiamo appurato sinora , la battaglia strategica si gioca proprio fra verità e menzogna, per manipolare il consenso e conseguentemente paralizzare la millenaria pastorale della Chiesa. Ritornare dunque alla verità è essenziale. Vasto programma, si dirà; qualcuno deve tuttavia cominciare. A ben vedere tutti i pontefici precedenti contrastarono – chi più, chi meno – l’avvelenamento del modernismo. Negli ultimi tempi si sono distinti san Giovanni Paolo II e S.S. Benedetto XVI. Oggi siamo nuovamente di fronte a Pilato, la flagellazione è appena cominciata. Una nuova crocifissione è alle viste? È tutto così inesorabilmente definito? Malgrado tante pur rispettabili profezie, il nostro libero arbitrio si giustappone alla piena libertà di Nostro Signore di cambiare il corso degli eventi. Ricordiamoci di san Giovanni Paolo II, il quale, riunendo il gregge polacco sotto la Santa Croce, sbriciolò il Patto di Varsavia e i suoi bellicosi piani d’invasione, senza sparare un petardo. Concludemmo chiedendoci: «Che cosa fa oggi la Chiesa, mentre s’approssima un cataclisma? Chi deve prendere l’iniziativa?»

La prima domanda ha una risposta triste. Nessuna delle politiche della Santa Sede appare in grado di spegnere l’incendio, innescatosi almeno dal tentativo di depredare la Russia , investendo oggi tutto il Globo. Da un momento all’altro Stati Uniti, Russia e Cina potrebbero impiegare armi di distruzione di massa. Abbiamo già spiegato perché, non di meno vi torneremo più avanti nel dettaglio. L’adesione di Bergoglio, nel corso di un’omelia, alla proposta dell’islamico Alto Comitato per la Fratellanza Umana di dedicare la giornata del 14 maggio alla preghiera, ha diviso anziché unire. Ha diviso i cattolici – invitati a pregare coi mussulmani – proprio i medesimi cattolici ai quali, nello stesso momento, il pontefice nega da mesi la Santa Messa e i Santi Sacramenti. Che senso ha aggregarsi a un minareto? Ha diviso ulteriormente i cattolici dagli ebrei, dissociatisi dall’appello del Comitato islamico. Insomma una catastrofe politica e pastorale, grottesca quanto patetica. Peggio ancora quindi porsi la seconda domanda: «Chi deve prendere l’iniziativa?», mentre la Santa(?) Sede oscilla fra preghiere islamizzate e trattati segreti col regime cinese, il più infame mai apparso sulla terra, oltre ai finanziamenti altrettanto segreti a fazioni politiche statunitensi, ai loro manutengoli, italiani e non, specie fra quelli impegnati a speculare sull’immigrazione. Quanto affiora con l’Obamagate non può celarsi, nonostante il “botterismo” dell’ineffabile sciura Giovanna, prima inviata da New York a Pechino a botterizzare il virus e poi precipitosamente riportata a New York mentre le fognature di casa Obama esplodono. Tutto inutile mentre la verità affiora, uccisa ma in buona salute. Segreto è padre di Falso, non ci si stanchi di urlarlo dai tetti, mentre la Chiesa, a sua volta botterizzata dal proprio vertice, va allo sbando.

Ripartire dal Mediterraneo

Da dove ripartire? È opportuno, anzi inevitabile ripartire da san Giovanni Paolo II; cioè prendere con una mano tutta l’Europa (Russia inclusa) e gli Ebrei con l’altra, senza distogliere lo sguardo sorridente dall’Islam, nonostante le corresponsabilità nel tentativo di ucciderlo e l’odio profuso a piene mani dai minareti , e non solo da quelli. Africa, Asia e America latina devono entrare nel medesimo progetto. Non è tuttavia presumibile la soluzione nel medio termine degli enormi problemi lasciati dalle guerre, dalle catastrofi economiche e sociali, cui si somma lo sfacelo nella Chiesa. È non di meno grottesco, prima che sbagliato, arroccarsi su presunte apocalissi incombenti per attendere da ignavi.

Il primo sforzo cui la Chiesa dovrebbe dedicarsi è la pacificazione nel Mediterraneo, nel Mare Nostrum, non come l’intese l’Impero romano, bensì intersezione delle religioni monoteiste, fondatrici delle rispettive civiltà, le quali devono, non possono evitare di trovare un modus vivendi che spenga anziché alimentare le fiamme. Dal Mediterraneo occorre spingersi nel cuore dell’Africa, dove Cina e Francia, indisturbate sfruttano spietatamente le popolazioni.

Cominciamo coi fratelli Ebrei. Consapevole d’incamminarmi su un campo minato, sento sganglare l’otturatore dei fucili dei tanti insofferenti se non ostili al tema. Quando tuttavia la scelta non c’è la scelta è facile; occorre dunque andare avanti. Guardiamoci intorno: chi altri potrebbe aiutare la Chiesa a pacificare il Mediterraneo e recuperare l’Africa? I luterani? I mussulmani? I cinesi? Dobbiamo quindi rimanere aggrappati alla logica e alle certezze storiche, verificabili e condivisibili.

Santo Natale e Santa Pasqua, Chanukah e Pesah

Partiamo da una duplice coincidenza, sfuggita a troppi: anche quest’anno la festa ebraica di Chanukah – detta “festa delle luci” – è praticamente coincisa col Santo Natale; d’altronde la Santa Pasqua è oltraggiata, dai ben noti divieti, insieme a Pesah, la Pasqua ebraica, otto giorni durante i quali si fa memoria della liberazione del popolo ebraico dall’Egitto e del suo esodo verso la Terra Promessa.

Quante volte attribuirono le origini del Santo Natale e della Santa Pasqua a rifacimenti di festività pagane? Riflettiamo invece sulla profondità e sull’importanza di Chanukah e Pesah, per comprendere le radici comuni fra le fedi cattolica ed ebraica, radici millenarie, non pagane.

Il 26 dicembre di alcuni anni fa, il rabbino Roberto Della Rocca, additò su Pagine Ebraiche il pericolo della banalizzazione della “festa delle Luci” a vulnerare la specificità ebraica, rendendola complementare al Natale cristiano, sovente banalizzato di suo (aspetto, quest’ultimo, cortesemente non sottolineato dal rabbino). È sotto gli occhi di tutti il tentativo di cancellare il Santo Natale, ogni anno reiterato da maîtres e maîtresses à penser. Un massone mio amico mi invia puntualmente auguri di “buona festa del Solstizio”, ai quali altrettanto puntualmente rispondo con un “Buon Natale di Nostro Signore”. Nei centri commerciali il “Villaggio di Natale” ha sfrattato illudendosi di illuminare la festa commerciale oscurando quella religiosa. Domani forse un altro virus comprometterà le celebrazioni natalizie e di Chanukah com’è accaduto con quelle pasquali, grazie alle cerchie di casa Nazareth e dei cicisbei che vi si aggirano. In realtà i tentativi di paganizzare il Santo Natale, col cencioso “rispetto verso le altre religioni”, sono falliti a dispetto degli sforzi profusi. Persino in terra luterana, in Svezia, attecchì e resiste la festa di Santa Lucia, santa di Siracusa, annunciando tuttora ogni anno, anche ai miscredenti, l’arrivo del Santo Natale.

Natale e Chanukah, Pasqua e Pesah, distinte eppure legate, dovrebbero indurci a trovare una strada comune, da percorre insieme, sia pure ognuno sul proprio versante. L’introduzione al Primo Libro dei Maccabei nella Bibbia cattolica, assicura che esso:«…è fonte importante per la storia del giudaismo del II sec. a.C.; le vicende che esso narra coprono infatti un periodo che va dal 175, inizio del regno di Antioco Epìfane, al 134, data della morte di Simone Maccabeo. Si tratta di soli quaranta anni durante i quali assistiamo all’affermazione della famiglia dei Maccabei e allo stabilirsi della dinastia degli Asmonei».

Mattatia, padre dei Maccabei e anziano sacerdote, dette inizio alla rivolta armata, segnando la fine all’ellenismo in terra ebraica. Chanukah fa memoria di questo e del miracolo dell’ampolla d’olio. Il Tempio, profanato dagli assiro ellenici, fu riconsacrato illuminando in permanenza la Menorah – lampada a sette bracci – alimentata con puro olio di oliva, la disponibilità del quale parve sufficiente solo per una giornata. La lampada rimase invece miracolosamente accesa per gli otto giorni necessari alla riconsacrazione e a produrre nuovo olio. Chanukah, la “Festa delle Luci” riverberanti nella celebrazione di santa Lucia e nelle luminarie del Santo Natale. La rivolta dei Maccabei d’altronde preparò la strada all’Avvento cristiano, 165 anni dopo, seppellendo la civiltà pagana assiro ellenica. L’epopea dei Maccabei diventa dunque pietra comune delle civiltà ebraica e cristiana, la cui fusione chiude al paganesimo e dà vita alla civiltà occidentale. L’Unione Europea, dominata dalle logiche naziluterane del IV Reich, rifiuta queste radici, disgregando la propria comunità, privandola d’una cultura comune. L’esito è sotto gli occhi di tutti.

Lo scandalo di Gesù Cristo, ebreo

Inoltriamoci nel campo minato. S’odono nuovamente gli otturatori dei fucili, però occorre procedere. Gesù Cristo è ebreo, lo scandalo è nella certezza storica, soggetta tuttavia a due rimozioni. Una spiccatamente politica, tendente a fare di Gesù un membro ante litteram dell’Olp. La seconda rimozione è bilaterale, tanto da parte di cattolici credenti così come degli ebrei praticanti; numerosi fra gli uni e gli altri i propensi a ignorare la comune parentela. Noi guardiamo nell’orto cattolico. La rimozione è avvenuta dall’alto, intossicando il popolo. Sul sito del Vaticano il Quarto Mistero Gaudioso: «Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe». I nonni lo recitavano così: «Contempliamo la purificazione di Maria Santissima e la circoncisione di Gesù Bambino». In altre parole, la dottrina cattolica riconosce la perfetta continuità fra legge levitica e la legge cattolica apostolica romana, come peraltro è detto inequivocabilmente nel Santo Vangelo. Il Vaticano nicchia. Il diavolo, dice un proverbio, s’accuccia sotto l’Acqua Santa. Possiamo immaginarlo ben più affaccendato nella Santa(?) Sede e ancor più in Terra Santa. Una dell’imprese più riuscite è infatti, con l’arrivo degli Ebrei in Israele, la guerra multilaterale, ininterrotta dal 1948 ai giorni nostri, incardinata alla cosiddetta Palestina.

Palestina, un falso storico divenuto realtà

Il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi oggi è innegabile. Gli Stati nascono e muoiono con le guerre, si disse altre volte. La Palestina è un paradosso: essa è nata, invece di morire, nonostante le guerre perse. Spiegarne le ragioni esigerebbe un libro a parte. Stiamo ai fatti. La Palestina oggi è una realtà politica concreta, di cui tenere oggettivamente conto, nonostante l’irrilevanza cui l’hanno condannata le sue stesse politiche e non solo. È una realtà concreta ma il suo diritto a esistere è di fatto subordinato a quello di Israele, piaccia o meno alle parti in causa. Questo è il diabolico nodo gordiano che rende la vicenda apparentemente irresolvibile.

Chi voglia approfondire il problema può leggere qui . Ne propongo solo un estratto per comprendere come la questione, nata molto male, potrebbe quindi finire peggio.

Autorevoli storici sostengono – mentendo spudoratamente – la preesistenza d’una nazione palestinese al primo dopoguerra, documentata, a sentir loro, dall’accordo segreto (vizio dei malvagi) del 1916, tra francesi e inglesi (The Sykes–Picot Agreement) per la spartizione del Medio Oriente e dell’Asia Minore. Anni addietro questa tesi fu udita pure nella Scuola di Guerra dell’Esercito, per bocca di un docente esperto di vino più che di storia. Andiamo ai fatti. François Marie Denis Georges Picot, diplomatico francese, prozio di Valéry Giscard d’Estaing, presidente della Francia dal 1974 al 1981, condivise col pronipote molte qualità, oltre all’intelligenza affilata, sicuramente un disinvolto cinismo. Picot portò a casa un notevole bottino grazie all’accordo segreto (vizio dei malvagi) sull’Asia Minore, stipulato col britannico Mark Sykes, fra novembre 1915 e marzo 1916. Il colonnello Sykes assicurò alla Gran Bretagna comunicazioni sicure dal Mediterraneo alle Indie, controllando il territorio oggi corrispondente a Israele, Giordania e Iraq. La Francia ebbe Libano e Siria.

Sykes portò il risultato alla Conferenza di pace di Parigi, apertasi il 18 gennaio 1919, ma non ne vide la conclusione, fulminato a febbraio dalla febbre spagnola. Ebbene, non c’è alcun riferimento a “Palestina” nell’accordo franco-britannico, basta leggerlo per appurarlo. D’altronde l’impero ottomano compendiò quel territorio come somma di più province: Sangiaccato[1][1] di Gerusalemme, Sangiaccato di Nablus, Sangiaccato di Gaza, Sangiaccato di Acri, con una parte del Vilayet di Siria e del Vilayet di Beirut. In quegli anni cominciò la confusione, tuttora vorticante e profittevole per troppi, impegnati a speculare sul mercato del petrolio grazie alle tensioni, generosamente procurate in quell’area, dai cartelli petroliferi, da mussulmani, ebrei e cristiani a spese di cristiani, palestinesi ed ebrei, da farabutti a spese di tutti i malcapitati.

La storia genuflessa alla politica dei petrolieri.

L’accordo franco-inglese del 1916, privo di qualunque riferimento alla Palestina odierna non scoraggia gli ostinati fautori della genuflessione della storia alla politica, gabellando la Palestina quale provincia dell’Impero romano poi sottomessa all’Impero ottomano, preesistendo quindi a Israele, nato solo nel 1948.

Gli eredi della Palestina romana, concludono i falsari, hanno ben più solidi diritti degli ebrei per rivendicare quelle terre. Un tal modo di ragionare nei cosiddetti storici conferma la loro propensione a manipolare il passato, come sosteneva Paul Valery, alla stregua dei cartomanti il futuro, con la differenza che i vaticini di questi possono essere verificati. Ebbene, ci scuseranno i venerati maestri se cercheremo di deludere Valery.

Nel metodo, occorre ricordare che Palestina non poteva essere – e non fu – annoverata nel catalogo ottomano delle province: la Sublime Porta mai avrebbe ammesso l’aborrita radice ebraica di essa. Nel merito, richiamando il lemma latino Palaestina, s’evocano le popolazioni ebraiche di cui parla già Erodoto, tuttavia con accezione differente da quella poi intesa con l’imperatore Adriano, la cui “Syria Palaestina” comprendeva Iudaea, Samaria, Galilaea, Philistaea e Perea, un territorio molto vasto, un secolo dopo Cristo. Secondo la chiave di lettura dei venerati maestri, gli ebrei di oggi hanno titolo a rivendicare l’annessione della Giudea, anzi possono rivendicare un territorio ancora più vasto. D’altronde, se Palestina deriva dalla regione imperiale romana, è a fortiori impossibile sostenerne la radice mussulmana. Se invece la si intende escrescenza del Frankstein diplomatico franco-britannico, l’identità nazionale palestinese è ancor meno definita rispetto a quella israeliana, giustappunto preesistente ab antiquo, mentre Maometto apparve ben cinque secoli dopo Cristo.

In quanto alle “terre espropriate ai palestinesi”, è un falso storico: la Sacra Porta applicò un regime poliziesco e fiscale di rara spietatezza, lasciando ai privati minime porzioni di terra, di pessima qualità agricola, acquistate da ebrei anche con l’aiuto finanziario di Stalin, cioè della neonata Unione sovietica, il primo Stato al mondo che riconobbe la legittimità dello Stato di Israele.

Le falsità vorticanti intorno a questo soggetto sono illuminate dagli odierni sostenitori dello ius soli per i migranti africani, mentre essi stessi negano analogo diritto agli ebrei che affluirono in Israele dagli inizi del secolo scorso.

Due fedi, due patti con Dio, ambedue attuali

Ristabiliamo la verità e ricuciamo le divisioni. Le comuni radici non sono soltanto nella storia, bensì pure nelle rispettive fedi, cattolica ed ebraica. Un cattolico non può infatti mettere in dubbio l’attuale vigenza del patto – attraverso Abramo – fra Dio e il popolo ebraico. Tale patto, tuttora vigente, è parallelo a quello universale – attraverso Cristo – fra Dio e l’umanità tutta, ovvero alla radice della fede cattolica. Un ebreo, a sua volta, non può negare a un cattolico il diritto a tale legittima convinzione, sia pure unilaterale, senza mettere in dubbio la propria identità ebraica, come invece si fa da ambo le parti rimuovendo l’identità ebraica di Cristo. Insomma, i credenti ebrei o cattolici dovrebbero convergere verso il riconoscimento delle comuni radici.

L’introduzione della Bibbia cattolica aggiunge: «Il libro [dei Maccabei, NdR] non fu riconosciuto come sacro dal giudaismo, perciò non venne letto nella sinagoga e così il testo ebraico andò perduto. Nella versione greca […] è stato accolto nella Chiesa cattolica e in quelle ortodosse e considerato come libro sacro; non è però riconosciuto come tale dalle comunità ecclesiali protestanti e anglicane». Non è un dettaglio da poco. Com’è sotto gli occhi di tutti, il globalismo e il IV Reich, portatori malaticci d’una contiguità coi mussulmani, s’avvalgono delle separazioni fra giudei e cristiani, spingendo verso un politeismo sincretista, le cui spallate alla tradizione giudaico-cristiana non sono oggi meno virulente e profanatrici delle assiro elleniche di ieri.

L’apostasia e l’eresia sono due mali pericolosi tanto per noi cattolici quanto per gli ebrei. È inutile ch’io mi soffermi sulle velenose radici luterane del nazismo, nonché sulle necrosi attuali nel corpo cattolico. I fratelli ebrei mi permettano quindi alcune osservazioni su taluni aspetti peculiari a loro, dal forte riverbero tuttavia sulla storia comune di ebrei e cattolici. Maometto, per esempio, crudele e niente affatto virtuoso, fu educato dai Nabatei, una costola eretica dell’ebraismo, la cui capitale fu Petra. Se questa possiamo relegarla nelle curiosità storiche, stemperate dai secoli, altra cosa è una visione dell’Olocausto, degli antefatti e del loro incidere nella storia comune a ebrei e cattolici. La Diaspora, un ebreo credente deve connetterla alla volontà di Nostro Signore. Ebbene, essa si dispiega soprattutto nei territori cristiani: «Esortatevi a vicenda ogni giorno finché dura “quest’oggi”», scrisse Paolo ma non fu sempre così, grazie al reciproco odio, dalle terribili eppure luminose conseguenze.

La Diaspora ha infatti una conclusione, come una lunga e dolorosa traversata del deserto, come una lunga e dolorosa liberazione dalla schiavitù in Egitto, attraverso l’Olocausto, senza il quale la fondazione dello Stato di Israele – legittimo e riconosciuto per primo da Stalin – oggi sarebbe ancora lontana. È stata dunque una terribile bestemmia, tanto in ambito ebraico quanto in ambito cattolico, blaterare di “morte di Dio” per quanto avvenuto prima, durante e a causa dell’Olocausto, al quale occorre invece restituire la peculiare forza fondante d’una nuova alleanza pacificatrice. Mentre possiamo rallegrarci di questa conclusione di un pezzo di storia comune a ebrei e cattolici, dobbiamo tenere realisticamente conto di un pericolo comune. Tanto il radicamento cattolico a Roma, come quello ebraico a Gerusalemme sono una grazia di Nostro Signore, non un diritto acquisito in eterno. La precarietà di tali situazioni è direttamente proporzionale alla forza delle parti avverse: i collaborazionisti cristiani – laici, religiosi, vescovi e curie d’ogni caratura – assieme a esponenti della comunità ebraica internazionale, infettati dal nichilismo gaudente dei Woody Allen e dall’affarismo inumano dei Georgy Soros, ebreo e collaborazionista coi nazisti. In questa trincea fangosa, troviamo anche le grandi famiglie europee, scristianizzatesi, come quella di Valéry Giscard d’Estaing, poi in prima fila a negare le radici ebraico cristiane dell’Europa. Sono le medesime famiglie che in Francia collaborano attivamente, istituzionalizzando l’Olocausto nella Repubblica di Vichy. Le analoghe grandi famiglie italiane, prima accorsero in piazza Venezia e s’arricchirono con la guerra fascista; dopo la battaglia di Stalingrado si prepararono ad accorre a piazzale Loreto, pronte tuttavia a tornare indietro. Oggi costoro sono tutti felicemente globalisti come d’altronde Bergoglio.

È quindi opportuno e urgente che cattolici ed ebrei rifiutino senza esitazioni i veleni dei falsi profeti delle rispettive compagini, ripartendo da Chanukah e Pesah, da Natale e Pasqua, due feste comuni, aperte agli uomini di buona volontà. Qual è il primo passo? Sono stati aperti gli archivi concernenti Sua Santità venerata Pio XII. Con straordinaria puntualità la Conferenza Episcopale del IV Reich, pardon tedesca, addita la complicità dei vescovi cattolici tedeschi col nazismo. L’intento è schizzare fango su Sua Santità venerata Pio XII. Torneremo più in dettaglio sulla questione. Per ora basti ricordare che i rari vescovi blandi col nazismo furono esecrati dalla totalità dei rimanenti prelati cattolici. Al contrario, la quasi totalità dei vescovi luterani benedissero i labari di Hitler e fornirono i cappellani militari ai nonni di Angela Merkel.

La verità su Sua Santità venerata Pio XII, come vedremo, è a prova d’ogni sozzura naziluterana, quelle di ieri come quelle di oggi. (8- continua)

www.pierolaporta.it

[1] Vilâyet, Sangiaccato: sono le due circoscrizioni amministrative dell’Impero ottomano, in ordine di importanza, che precedono la Cazà.

§§§

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti