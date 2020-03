LA CARTA DE GOTTI TEDESCHI: RESULTADOS INESPERADOS. UN APÉNDICE.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiæ, la reflexión que el Prof. Ettore Gotti Tedeschi nos ofreció ayer, usando como punto de partida la dramática realidad del Coronavirus, al parecer ha tenido un suceso inesperado. Por lo que nos ha enviado este “apéndice” al mismo artículo: y estámos felices de publicarlo, y más felices aún porque este pobre instrumento ha estimulado a alguno a buscar, a elevar la mirada. Buena lectura.

§§§

No es verdad que el Evangelio está “superado”, y mas bien todavía ni siquiera “cumplido”.

Querido Marco, este apéndice, con el que abuso de Stilum Curiæ, se debe a los mensajes que amigos y colegas “laicísimos” me han escrito, apreciando alguna de mis palabras y lamentando el sorprendente silencio de la autoridad moral en este momento de desconcierto.

¿Pero por qué un apéndice?. Porque he notado por los mails recibidos, que esta perturbación del Coronavirus que ha llegado inesperadamente, parece no discriminar a nadie insinuándose en nuestra vida haciendola apreciar precaria.

He notado que el sufrimiento puede exponer la creatura a la tentación de la desesperación o a la resignación que Dios sea indiferente a nuestros dolores.

Con este apéndice quisiera solo buscar provocar que la mayor cantidad de gente posible se convenciera que el ser humano -cada ser humano- es mucho más grande que su precaria condición corporal.

Parafraseando Bernanos, si este Coronavirus provocara venticuatro horas de sufrimiento y dudas, y a la vez un solo minuto de reflexión sobre la condición humana, generando esperanza, tendría un valor, porque pudiera hacernos disponibles para querer entender la Verdad de esta misma condición humana, que demostramos no haber entendido completamente.

Un amigo “laico” (es decir católico no practicante), importante financiero, el también sometido a cuarentena, habiéndose comprobado el contagio, me ha escrito comentando mi intervención esta mañana en Stilum Cuariæ, diciéndome que en este momento tendría necesidad de amor, además de los cuidados.

Me ha escrito que ha entendido que no quiere sentirse mas solo en esta tierra, que es sin dudas el “domicilio menos estable”, y que no quiere hacerse mas el sordo a las preguntas que hasta ayer su corazón le hacía.

Querido Marco, te estoy muy agradecido por haberme concedido publicar mi escrito esta mañana, leyendo los mails de amigos y colegas, he entendido algo que no había pensado. No es verdad que el Evangelio (y la Verdad evangélica) esté “superado”. ¡NO!. Ni siquiera jamás ha sido plenamente “cumplido”. (Con la excepción de pocos santos).

Tuyo, Ettore Gotti Tedeschi

§§§

