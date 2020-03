GOTTI TEDESCHI: LO QUE EL CORONAVIRUS NOS ENSEÑA

§§§

Querido Marco, esta mañana en un breve coloquio telefónico con Don Nicola Bux, ha incentivado una reflexión que quizá agradará a tus lectores de Stilum Curiæ. Me decía Don Nicola que la angustia provocada por el Coronavirus ha llevado a muchas personas, que no se planteaban el problema de la fragilidad de la vida humana y el sentido de la misma, a pasar a considerarlo seriamente, pidiéndole conversaciones espirituales. Esto me ha hecho meditar mucho, tanto que extraigo una lección…

Me he recordado no solo de la lectura del Génesis 3,19 “Memento homo quis pulvis es..”, sino también lo que San Pablo escribía que “cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte” y “en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios” (2 Cor 12.10). Y hoy somos muy débiles.

También Seneca escribió “vivimos como deberíamos vivir siempre, sin sin olvidar cuan frágiles somos”. Sabiduría filosófica.

Don Nicola Bux me ha mostrado con sus palabras, un valor misterioso de la existencia humana, que está en saber redescubrir el sentido de nuestros límites humanos, pero de igual modo la dignidad de esta nuestra fragilidad. Nos sentimos semidioses, pero basta un bacilo, un virus, para reportanos a la realidad y reflexionar el sentido de la vida. Nuestra supuesta autisuficiencia, el sentimiento de inmortalidad, frecuentemente proveniente del éxito profesional (casi siempre insostenible) o de la salud intocable (en la que confiabamos, descubriendo que es imposible), se revela de un golpe ser solo una ilusión que nos abre los ojos ante nuestros infaltables límites.

Límites que necesitan del auxilio de Dios, pero también la ayuda de los demás, generando imprevistamente una santa solidaridad hacia el prójimo. Nuestra fragilidad, en un momento de angustia como este por el virus, del que no entendemos mucho, genera la necesidad de disponibilidad de atención solidaria que se convierte en “terapéutica” en doble sentido, para el prójimo y para nosotros. Sobretodo en un momento en el que las urgencias de los hospitales estan cerradas, los mismos excedidos, los medicos parados en cuarentena y todo el tiempo sus teléfonos ocupados (por ayudar a los pacientes); en este momento descubrimos no solo cuan locos fuimos pensando no tener límites, pero también cuan peligroso era hacerlo, porque olvidábamos lo que es caridad y solidaridad, en el dar y en el recibir.

Ser obligados a probar el sufrimiento y el dolor, que en sí no son ciertamente bienes, ni para nosotros ni para el prójimo, nos permite transformarlos en valores, en ocasión de crecimiento espiritual en un mundo de espanto totalmente materialístico.

Benedicto XVI en “Spe Salvi” (n.38) explica que “La medida de la humanidad se determina esencialmente en la relación con el sufrimiento y el que sufre” y esto vale tanto para el individuo como para la sociedad. Pero también San Pablo en la carta a los colosenses declara “Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo (Místico), que es la Iglesia” (Col 1.24).

¿Podría ser esta una ocasión para ofrecer nuestras mortificaciones también, y sobretodo, por nuestra Iglesia?

Yo creo que si.

Tuyo, Ettore Gotti Tedeschi