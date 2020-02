CORONAVIRUS. ORIGINI DI UNA PANDEMIA GLOBALE DALLA CINA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri anche se impegnato nell’elaborazione del suo nuovo blog Altare Dei, ci ha inviato come di consueto i suoi Dispacci dalla Cina. E naturalmente l’argomento principe è il Coronavirus…Buona lettura.

§§§

Le origini di una pandemia globale

Mentre scrivo queste righe, la nostra Italia si trova coinvolta in modo molto pesante dalla epidemia causata dal coronavirus. Quindi, il problema che osservavamo nella lontana Cina, è ora ben presente sul nostro territorio, al momento specialmente nel Nord Italia. Tutto questo, non fa che farci pensare ancora di più a questo coronavirus, cercando di capire perché siamo arrivati a questo punto.

Ricordate la storia dell’origine del coronavirus nel mercato di Wuhan? Un articolo di He Huifeng sul “South China Morning Post” del 23 febbraio (https://www.scmp.com/news/china/science/article/3051981/coronavirus-did-not-originate-wuhan-seafood-market-chinese) racconta una storia diversa. Uno studio condotto da scienziati cinesi sotto l’egida dell’accademia delle scienze, ha scoperto che il virus non sarebbe originato in questo oramai famoso mercato: “According to the study, which was published on the institute’s website on Thursday, analysis suggested that the coronavirus was introduced from outside the market”. (Secondo lo studio, pubblicato giovedì sul sito web dell’istituto, l’analisi ha suggerito che il coronavirus è stato introdotto dall’esterno del mercato). The crowded market then boosted SARS-CoV-2 circulation and spread it to the whole city in early December 2019,” (L’affollato mercato ha poi incrementato la circolazione della SARS-CoV-2 e l’ha diffusa in tutta la città all’inizio di dicembre 2019). “Earlier reports by Chinese health authorities and the World Health Organisation said that the first known patient showed symptoms on December 8, and that most of the subsequent cases had links to the seafood market, which was closed on January 1” (Secondo i primi rapporti delle autorità sanitarie cinesi e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il primo paziente conosciuto ha mostrato i sintomi l’8 dicembre e la maggior parte dei casi successivi ha avuto legami con il mercato dei frutti di mare, che è stato chiuso il 1° gennaio).

Allora qual è stata l’origine di questo virus? Certamente, voi come me sarete inondati da video, articoli, dichiarazioni di tutti i tipi, in cui ipotesi di ogni genere vengono presentate per spiegare quello che sta divenendo un problema globale di dimensioni enormi.

Certo, le responsabilità devono essere appurate, una volta che si sarà riusciti a superare la fase acuta di questo problema. Non si può pensare che una situazione del genere possa ripetersi, in quanto il peso in vite umane, sociale, economico, psicologico è veramente enorme.

In una intervista con “LifeSiteNews”, Steve Mosher, esperto di cose cinesi, mette in dubbio che lo stesso virus possa essersi sviluppato dagli animali. Lui, come devo dire molti altri, dà credito alla possibilità che il virus possa essere sfuggito dal famoso laboratorio di Wuhan, una possibilità che ovviamente aprirebbe scenari agghiaccianti.

Alcuni, incolpano gli americani. Cioè, questo virus sarebbe stato introdotto come arma di guerra batteriologica. Una ipotesi che certamente è molto pompata sui social cinesi. personalmente, al momento, proprio per non avere un approccio ideologico, cerco di mantenere aperte e tutte le ipotesi. Certo, questa crisi mondiale, segnerà certamente un punto di svolta negli equilibri planetari ed avrà conseguenze geopolitiche di non lieve entità. Intanto, qui da noi, cerchiamo di riuscire a sopravvivere a questo momento di grande difficoltà, invocando l’aiuto di Dio e la sua misericordia in questo tempo di grande prova.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti