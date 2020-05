LA REPRESSIONE DEL REGIME A HONG KONG. PARLA JASON Y NG.

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ha intervistato Jason Y. Ng, uno dei leader del movimento democratico vivo a Hong Kong, bersaglio della repressione sempre più dura da parte del regime comunista cinese. Buona lettura.

“I manifestanti fanno quello che pensano sia giusto – finchè possono”: una intervista con Jason Y. Ng

Jason Y. Ng è un autore che ha pubblicato diversi libri su Hong Kong, incluso il primo libro in inglese sull’Umbrella Movement tradotto in Italiano come Noi siamo la rivoluzione scritto con l’attivista Joshua Wong.

In che modo la pandemia ha influenzato le proteste in corso a Hong Kong?

“Anche prima dell’inizio della pandemia, il movimento di protesta a Hong Kong si era notevolmente ridotto. In parte a causa della vittoria a valanga da parte del campo democratico alle elezioni locali di novembre – che aveva contribuito a reprimere la rabbia pubblica, e in parte perché molti manifestanti in prima linea erano stati arrestati durante il periodo di disordini sociali prolungati. Poi è arrivata la pandemia, i blocchi e il divieto di raduni pubblici, che avevano funzionato contro i manifestanti”.

Quindi se il movimento si era calmato, come possiamo spiegare i recenti arresti di leader democratici?

“Poiché il numero di casi COVID-19 a Hong Kong continua a diminuire e il contagio viene lentamente messo sotto controllo, i manifestanti iniziano a tornare, anche se i numeri sono sostanzialmente inferiori a quelli che eravamo soliti vedere nella seconda metà dello scorso anno. Detto questo, stanno arrivando alcuni importanti anniversari, tra cui quello di un anno della massiccia marcia anti-estradizione del 12 giugno, la repressione della polizia del 1 luglio fuori il palazzo della legislatur e l’attacco alla stazione ferroviaria del 31 agosto contro i manifestanti da parte di alcuni balordi. Prevediamo che il risultato aumenterà nelle prossime settimane”.

Ma ho pensato che questi eventi che hai menzionato dovevano essere cancellati a causa del divieto di raduni pubblici …

“I manifestanti più motivati usciranno con o senza una cosiddetta “lettera di non obiezione” della polizia”.

Cosa ne pensi del recente rimpasto nel governo di Hong Kong?

“È stato un tentativo di Carrie Lam, il capo dell’esecutivo, di premere il pulsante di ripristino, da una parte per mostrare agli Hong Kongers che sta iniettando nuovo sangue nella sua amministrazione fallita, e dall’altra parte per convincere Pechino che ha voltato pagina da un capitolo oscuro e può ricominciare da capo”.

Pensi che ci sia speranza per Hong Kong in questa fase?

“È difficile parlare di speranza quando le proverbiali pareti si stanno avvicinando da tutti i lati. La maggior parte dei manifestanti a Hong Kong non prosegue per speranza ma per principio. Fanno quello che pensano sia giusto, finché possono”.

Questo colloquio è apparso nell’originale inglese sul sito Altare Dei.

