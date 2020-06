HK ATTENDE L’ARCIVESCOVO. SI TEME L’INTERFERENZA DI PECHINO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ci offre un’intervista con un esponente del movimento democratico di Hong Kong, l’avvocato Duncan Ho, in relazione soprattutto alla nomina del nuovo arcivescovo di Hong Kong. Incalce troverete anche l’annuncio di un evento per questa sera. Buona lettura.

“Abbiamo paura di interferenze per la nomina del nuovo vescovo di Hong Kong”.

Un’intervista con Duncan Ho

Duncan Ho è un avvocato e membro del Progressive Lawyers Movement di Hong Kong. È anche un membro attivo della locale comunità cattolica.

Come giudica l’atteggiamento della Chiesa di Hong Kong verso il movimento democratico?

“Se parli del movimento contro la legge di estradizione del giugno dello scorso anno, la Chiesa cattolica di Hong Kong è stata generalmente al fianco della gente. Prima che sorgessero gravi conflitti, la diocesi aveva già chiesto al governo di ascoltare le preoccupazioni della gente e di non proseguire con il disegno di legge. Dopo che la polizia ha usato la mano forte per reprimere le proteste, la diocesi ha rilasciato una serie di dichiarazioni in cui esortava il governo a istituire una commissione d’inchiesta indipendente sul grave conflitto. Al culmine di gravi conflitti tra la polizia e i manifestanti, il vescovo ausiliare Joseph Ha è andato in prima linea per cercare di agire come un conciliatore e cercare una soluzione pacifica delle situazioni. Pertanto, sebbene alcuni ecclesiastici abbiano opinioni diverse, la diocesi e i vescovi hanno espresso le loro opinioni per il popolo e si sono affiancati accanto a noi”.

Come i cattolici di Hong Kong vivono il fatto di non avere un vescovo titolare dal gennaio 2019?

“Tutti i cattolici di Hong Kong amerebbero avere un Vescovo titolare il più presto possibile. Tuttavia, cosa ancora più importante, vogliamo anche avere il pastore giusto per guidarci, soprattutto in questo periodo, il più buio da decenni per Hong Kong. Poiché Hong Kong è già una diocesi completamente sviluppata e non un’amministrazione apostolica, molti di noi sono già a disagio per la decisione di nominare un amministratore apostolico invece di consentire al collegio dei consulenti di eleggere un amministratore diocesano in conformità con il canone 421. Siamo per la maggior parte preoccupati, se tale decisione e l’attuale ampio ritardo nella nomina del vescovo titolare siano il risultato di interferenze politiche da parte del governo di Pechino nel prevenire l’elezione del vescovo ausiliare Joseph Ha, che crediamo sia un buon pastore e il candidato naturale. La maggior parte di noi delle nuove generazioni, ben sapendo della repressione della Chiesa cattolica nella Cina continentale da parte del governo di Pechino, temiamo che la libertà religiosa di Hong Kong sia già stata erosa”.

Quali sono i segni che la libertà della Chiesa cattolica è stata erosa?

“Se stai parlando di Hong Kong, non ci sono segnali chiari come quelli nella Cina continentale. Ma come ho detto sopra, la nomina di un amministratore apostolico invece di consentire l’elezione di un amministratore diocesano in contraddizione con il Codice Canonico e il vasto ritardo nella nomina del vescovo titolare causano preoccupazioni e speculazioni tra i laici.

Una volta la polizia è qnche entrata nei locali di una Chiesa cattolica per cercare e arrestare presunti manifestanti senza mandato o consenso della Chiesa. Sebbene il governo e la polizia si siano scusati per aver sparato con un cannone ad acqua al cancello e alle scale di una moschea in un altro incidente durante le proteste, la polizia ha insistito sul fatto che avevano il diritto di entrare nei locali della Chiesa per effettuare l’arresto. Apparentemente non vi era alcun pericolo immediato che richiedesse l’ingresso della polizia in quella occasione. È allarmante che la polizia e il governo non dimostrino il dovuto rispetto per la Chiesa e la libertà religiosa che dovrebbero essere protette dalla legge.

Il governo cinese ha recentemente deciso di imporre una nuova legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong senza passare attraverso la legislatura locale. Ciò è in chiara contraddizione con il principio di ‘One Country Two Systems’ sancito dalla Legge fondamentale che è la mini costituzione di Hong Kong. Se questa nuova legge sulla sicurezza sia soggetta alla protezione dei diritti umani e della libertà religiosa garantita dalla legge fondamentale è altamente dubbio. Questa nuova legge sulla sicurezza criminalizzerà le attività e gli atti tra cui secessione, sovversione, terrorismo e interferenze con gli affari interni di Hong Kong da parte di forze straniere o esterne. Ciò è molto preoccupante poiché la nomina del vescovo di Hong Kong da parte del Santo Padre e qualsiasi direzione impartita alla Chiesa cattolica di Hong Kong può essere facilmente considerata come forze esterne o straniere che interferiscono con gli affari interni di Hong Kong. La Chiesa cattolica di Hong Kong potrebbe presto affrontare simili controlli e supervisioni delle autorità cinesi come la Chiesa cattolica nel continente”.

Ultima domanda. Sappiamo come il Vescovo emerito di Hong Kong, Cardinale Joseph Zen, sia molto deciso nell’attaccare il governo e nel difendere le libertà democratiche di Hong Kong. Qual è l’opinine su di lui dei giovani cattolici di Hong Kong?

“Credo che la maggior parte dei giovani cattolici lo considerino un pastore saggio, coraggioso e premuroso e un combattente per i diritti umani. Ha una vasta esperienza personale sulle azioni malvagie commesse dal passato e dal presente del Partito Comunista Cinese. Nonostante l’età avanzata, è ancora disposto a lottare per la democrazia per Hong Kong e per i diritti umani e la libertà religiosa nel continente. A parte questo, chiunque lo conosca di persona sa che è un anziano molto gentile e amorevole. Possiamo dire quanto amore ha per il suo popolo e il Paese e anche ammirare il suo coraggio e determinazione nel proteggere e sostenere i nostri diritti fondamentali, la libertà e la dignità“.

