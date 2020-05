GIOVANNI PAOLO II E LA CINA. ATTENZIONE, MA SENZA SCONTI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri dedica questa puntata dei suoi Dispacci dalla Cina a un’analisi del rapporto di san Giovanni Paolo II con quel Paese, ricordando la sua attenzione alla realtà cinese, e il suo affetto per il popolo cinese, ma senza sconti con quella che era la realtà politica e religiosa. Un’analisi tanto più preziosa oggi, quando voci interessate vorrebbero stabilire analogie fra la sua politica e quella espressa dall’attuale governo della Santa Sede, in particolare con l’accordo segreto stipulato con Pechino. Buona lettura.

§§§

§§§

San Giovanni Paolo II e la Cina

Quando parliamo del grande papa Giovanni Paolo II, viene spesso fatto riferimento alla sua attenzione per la Cina, un riferimento giusto, in quanto egli tentò un approccio con il gigante asiatico per normalizzare i rapporti, una esigenza di apostolato importante visto il ruolo vitale che si prevedeva la Cima avrebbe giocato sulla scena mondiale. Ricordiamo che all’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II la Cina era appena uscita dal dominio esercitato da Mao Zadong, morto nel 1976, e pagava i frutti della lotta di potere che è andata sotto il nome di “rivoluzione culturale”. La Cina venne lasciata sotto la guida di Hua Guofeng (1921-2008) che cercò di continuare nella scia di Mao ma senza grande successo, ma soprattutto sotto la guida di Deng Xiaoping (1904-1997) che tentò di trasformare la Cina, pur senza allentare la morsa del regime sulla popolazione. Sotto Deng, tanto per dire, avvenne la trattativa per il ritorno di Hong Kong e Macao sotto la sovranità cinese, un ritorno che anche daI democratici dell’ex colonia britannica, era visto con un certo ottimismo, in quanto si pensava che la Cina era in un momento di trasformazione verso un tipo di governo più democratico e più attento alle libertà individuali a cui si è abituati, a grandi linee, nel mondo occidentale. Ma questa trasformazione non c’è stata, pur se è innegabile che la Cina di oggi non è quella di fine anni ‘70. Giorgio Cuscito, su “Limes online” ( https://www.limesonline.com/rubrica/40-anni-riforma-apertura-cina-xi-jinping-deng-xiaoping-discorso?refresh_ce ) offre una interessamte analisi di questo fenomeno: “Il presidente cinese tiene le redini del paese in un modo diverso da quello in cui lo fece Deng. La politica di riforma e apertura servì non solo a promuovere lo sviluppo del paese, ma anche a superare le sofferenze sperimentate durante la rivoluzione culturale voluta da Mao Zedong e a favorire l’introduzione della leadership collettiva. Deng era il capo della Commissione militare centrale (Cmc, vertice dell’Esercito popolare di liberazione), ma non era segretario del Partito comunista né presidente della Repubblica Popolare. Queste due cariche erano ricoperte rispettivamente da Zhao Ziyang e Yang Shangkun, entrambi a loro volta vicepresidenti della Cmc, cioè alle dipendenze di Deng. Tale sistema era fragile, ma evitava che un nuovo “grande timoniere” accentrasse nuovamente il potere. Dal 2013 a oggi, Xi ha di fatto rovesciato gli equilibri di potere precedenti, catalizzando su di sé tutte e tre i ruoli e rimuovendo il limite dei due mandati da capo di Stato. Il presidente ha cercato di scardinare le reti d’interessi che si erano formate sotto i suoi predecessori Jiang Zemin e Hu Jintao, anche grazie alla politica di riforma e apertura. Quest’ultima aveva incoraggiato i funzionari locali a stimolare la crescita economica nelle rispettive aree di competenza, ma nel corso degli anni ciò si era tradotto anche in una maggiore corruzione. Xi ha dunque lanciato una campagna per estromettere i suoi oppositori e ha promosso uomini a lui fidati ai vertici del Partito, delle Forze armate e dello Stato. Convinto che solo così sia possibile riformare l’economia del paese”.

Insomma, Giovanni Paolo II si trovò una Cina in trasformazione, ma non ebbe mai timore anche di mostrare l’opposizione della Chiesa a certe politiche del partito comunista, infatti non ebbe problemi nel ricevere il Dalai Lama o nel fare cardinale Gong Pinmei, prigioniero del governo cinese per tantissimi anni ed esempio erorico di opposizione al regime comunista. Nel 1991 ricevette finalmente la porpora cardinalizia che Giovanni Paolo II gli aveva riservato in pectore dal 1979. In quell’occasione Riccardo Cascioli lo intervistò, e quella intervista è stata recentemente pubblicata su “La Nuova Bussola Quotidiana” ( https://www.lanuovabq.it/it/lo-spettro-di-kung-pinmei-sullaccordo-cina-santa-sede ), da cui riproduciamo un passaggio interessante: “Giovanni Paolo II ha detto più volte che nel suo cuore la Cina occupa un posto particolare: pensa che lui possa fare qualcosa? «Lo spero», dice di getto ancor prima che possa finire la domanda, poi ci pensa ancora un poco: «Il santo Padre – dice commosso – ha teso la mano da molto tempo, ma purtroppo la Cina non ha risposto». Qual è la cosa che le sta più a cuore per l’avvenire della Cina? «Auspico che la Chiesa cinese torni tutta alla fedeltà a Roma». Un desiderio che ha attraversato tutta la vita del cardinale Kung Pinmei, e che gli è costato decenni di carcere. Cosa ha vissuto in quegli anni? «Difficile dire 30 anni in poche parole». Ma a una domanda più precisa risponde: «Non ho mai potuto leggere la Bibbia. Le mie uniche letture erano i classici del tempo – e stavolta quasi ride -: i pensieri di Mao e i giornali comunisti». Poche parole, non ce la fa davvero a dirne di più”. Una fedeltà veramente eroica.

In un discorso del 1982 al termine di un congresso su Matteo Ricci, Giovanni Paolo II affermava: “All’inizio il padre Ricci, come gli altri missionari, pensava di conformarsi all’abito e alla condizione sociale dei monaci buddisti, perché era convinto che così facendo sarebbe stato ritenuto per quello che veramente era, vale a dire “uomo di religione”. In seguito, però, si rese conto che la concezione religiosa dell’ambiente in cui viveva era notevolmente diversa da quella occidentale: i monaci infatti erano persone che vivevano, in certo modo, al margine della società; i loro stessi luoghi di culto erano di solito costruiti fuori dai centri abitati. Padre Matteo Ricci, insieme con i suoi compagni, decise allora di portare la sua testimonianza religiosa nel cuore stesso della società e, per far questo, adottò lo stile di vita dei letterati, impegnati come lui nella vita sociale della comunità. Così facendo, intendeva mostrare che la fede religiosa non portava ad una fuga dalla società, ma ad un impegno nel mondo, in vista del perfezionamento della vita sociale fino all’apertura verso la redenzione in Cristo e verso la vita di grazia nella Chiesa”. Ovviamente Matteo Ricci, come Giovanni Paolo II, aveva bene presenti le differenze culturali e capiva che alcuni compromessi potevano essere accettati non come segno di arrendevolezza, ma come mezzi per un fine, cioè portare tutti alla redenzione in Cristo e alla vita nella Chiesa.

In un messaggio del 1996 per il cinquantesimo della istituzione della gerarchia ecclesiastica cinese, il Papa enuncia questo concetto in modo ancora più chiaro: “Anche oggi tutti i cattolici cinesi sono chiamati a mantenersi fedeli alla fede ricevuta e trasmessa, non cedendo a concezioni di una Chiesa che non corrispondono né alla volontà del Signore Gesù, né alla fede cattolica, né al sentimento e alle convinzioni della grande maggioranza dei cattolici cinesi. Ne deriverebbe una divisione capace solo di causare confusione, a detrimento sia della fede stessa sia del contributo che i fedeli possono offrire alla patria come artefici di pace e di progresso sociale.

Io so che la Chiesa, che è nella Repubblica Popolare Cinese, desidera essere veramente cattolica, pur nelle sofferenze e nella peculiarità del suo cammino storico. Dovrà, pertanto, mantenersi unita a Cristo, al Successore di Pietro e a tutta la Chiesa universale anche e specialmente attraverso il ministero dei Vescovi, in comunione con la Sede Apostolica. È questa una verità di fede, vissuta ampiamente nella tradizione cinese fin dalla “plantatio Ecclesiae” in quelle terre: Giovanni da Montecorvino, infatti, fu consacrato primo Vescovo della Chiesa cattolica in Cina per mano di altri Vescovi inviati dal Papa, che portavano il mandato apostolico per la sua consacrazione episcopale”. Quindi, mai era stata considerata possibile l’adesione ad una “Chiesa” che non fosse quella sotto il primato petrino, mai era stato comsiderato come cattolico l’accettazione di istituzioni governative istituite in diretta concorrenza con l’unica vera chiesa di Cristo.

Giovanni Paolo II tentò per molti anni un avvicinamento con la Cina, pur con l’attenzione a non mettere in pericolo gli interessi della Chiesa. La missione verso la Cina è estremamente complicata, ma a mio avviso, e non solo, deve essere sempre compiuta mostrando all’esterno che non si sta cedendo terreno, ma si sta tentando di allargare il terreno della Chiesa per includere nella “plantatio Ecclesiae” tutti i confini della terra.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

Stilum Curiae

e/o

@marcotosatti

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti