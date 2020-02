ESORTAZIONE, AMAZZONIA. NIENTE VIRI PROBATI, NÈ CELIBATO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico da molto lontano mi ha mandato il testo in inglese dell’Esortazione Apostolica che sarà presentata oggi in Vaticano, a seguito del Sinodo sull’Amazzonia. Non vogliamo violare nessun embargo, e infatti non entreremo a citare o commentare il testo. Che è un lavoro non lungo, in una forma se possiamo così dire quasi poetica, e che riflette quelle che sono le speranze del Pontefice per l’Amazzonia.

Quello che si può dire è che invita a leggere il Documento finale dei vescovi sul Sinodo, ma non se ne appropria.

Non solo: pur considerando le difficoltà delle comunità che possono ricevere l’eucarestia in maniera sporadica, non apre all’idea dei Viri Probati, come invece fa il Documento Finale, e riafferma alcune caratteristiche basilari della figura del sacerdote in relazione ai sacramenti.

Quindi aveva ragione l’anticipazione di qualche giorno fa della Fede Quotidiana.

Giusto per tranquillizzare chi temeva che dall’Esortazione Apostolica potesse emergere il grimaldello che scardinasse il celibato sacerdotale latino, non solo in Amazzonia ma anche in altri Paesi (Germania in testa…).

