ESORTAZIONE. LA FEDE QUOTIDIANA: CANCELLATI I ‘VIRI PROBATI’?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, adesso sono veramente curioso di leggere l’esortazione apostolica che dovrebbe essere pubblicata nelle prossime settimane, il frutto dei lavori del Sinodo sull’Amazzonia. Tutti abbiamo letto di sicuro l’anticipazione di Corrispondenza Romana, basata su fonti molto attendibili dell’episcopato, secondo cui l’Esortazione avrebbe ripreso la proposta del documento finale del Sinodo, dando il via libera all’ordinazione sacramentale di diaconi sposati per supplire alla carenza di sacerdoti in certe zone dell’Amazzonia, lontane da tutto e da tutti.

In questo modo si sarebbe compiuto il disegno elaborato dal card. Hummes, grande alfiere dell’allentamento del celibato, e sostenuto con parole opere e finanziamenti dalla Chiesa tedesca, il cui vicepresidente aveva già accennato alla possibilità di adottare lo stesso sistema “amazzonico” per le città del Reich.

Ma attenzione! Subito dopo Aciprensa aveva in parte corretto l’informazione data da Corrispondenza Romana, e rimbalzata in tutto il mondo: “Questo 31 gennaio un media digitale è stato pubblicato un testo presentato come parte dell’esortazione apostolica post-sinodale del Sinodo dell’Amazzonia con cui si abolirebbe il celibato sacerdotale. Una fonte affidabile della Santa Sede ci ha segnalato che quel testo non è il documento finale. ‘Quella che circola ora è una bozza, che è stata distribuita per la sua revisione e commento mentre si sviluppa il testo finale’, ha affermato questo venerdì a ACI Prensa una fonte affidabile del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano”.

Un segnale di prudenza, direi. E in effetti il card. Hummes, nella singolare lettera a tutti i vescovi in cui chiedeva di preparare una presentazione futura del documento nella loro diocesi, usando, se possibile anche qualche indio, (non sto scherzando, lo ha scritto davvero…) parlava di un testo in fase di revisione…forse non tutto era così sicuro nella barca dei Viri Probati che si voleva varare lungo il Rio delle Aamazzoni.

E ieri la Fede Quotidiana è ancora più categorica: né celibato, né viri probati sono parole presenti nel documento, che dovrebbe essere presentato il 12 febbraio. Ma leggiamo:

“La Fede Quotidiana è venuta a conoscenza di un’importante circostanza sul prossimo documento papale in tema di Amazzonia. E tale circostanza, salve modifiche dell’ultima ora, smentisce quanto è stato recentemente riportato relativamente ad un testo nel quale si dice sì a viri probati e sacerdozio uxorato.

Chi ha visto il testo due giorni fa (sarà presentato quasi certamente il dodici di Febbraio) ha constatato che delle due categorie tanto discusse nel documento non si fa menzione e dunque non esiste alcuna apertura ufficiale.

Merita particolare attenzione il paragrafo tre del testo nel quale, sotto il profilo retorico della preterizione, il papa dice di non voler far riferimento al testo post sinodale. E’ del tutto evidente che si tratta comunque di un testo molto sofferto che urta varie e molteplici sensibilità da una parte e dall’altra in campo progressista e tradizionalista. Probabilmente, ma questa è soltanto una ipotesi tutta da verificare, il recente libro pubblicato dal cardinale Robert Sarah con il contributo del Papa Emerito Benedetto XVI “Dal profondo dei nostri cuori”, che tanta polemica ha generato, deve aver creato qualche problema ed anche imbarazzo. Staremo a vedere. Ma allo stato, da quello che abbiamo appreso nel documento non si fa menzione delle due categorie tanto discusse. Salve ulteriori modifiche e cambiamenti”.

Interessante, vero? Non ci resta che attendere, e vedere se realmente l’opposizione di tanti vescovi e cardinali, anche fra quelli che fanno parte del governo Bergoglio, ha fatto sì che venisse bloccato un progetto giudicato da molti non solo inutile, ma sostanzialmente dannoso.

Ora – e siamo nel campo delle ipotesi – se nel passaggio dal documento finale all’esortazione realmente l’ipotesi viri probati fosse caduta, grazie anche al libro scritto da Benedetto XVI e dal cardinale Robert Sarah, ci si spiegherebbe meglio perché i due autori sono stati sottoposti a una quantità di bullismo senza precedenti da parte dei cani da guardia mediatici bergoglisti, che per l’occasione sono stati tenuti a digiuno qualche giorno prima di liberarli dalla catena. Ma se realmente la previsione della Fede Quotidiana dovesse avverarsi, il loro sacrificio non sarebbe risultato vano…

