DISPACCI DALLA CINA. IL VIRUS DELLA PAURA, E IL POCO CHE SAPPIAMO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Maestro Aurelio Porfiri ci ha inviato un’edizione speciale dei suoi Dispacci dalla Cina, dedicata, come è ovvio, al coronavirus che sta attirando l’attenzione del mondo. E soprattutto pone una serie di questioni a cui ancora non è stata data risposta, e che pure sono tremendamente importanti.

§§§

Il virus della paura

Che cosa succede con il coronavirus? Questa non è una domanda strana, in quanto bisognerebbe un attimino fare una specie di meta riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni sull’onda della paura che proviene dalla diffusione del coronavirus originato in Cina. Certamente è importante fare attenzione a non far diffondere questo virus, ma bisogna anche riflettere su un altro tipo di virus che è originato da questo, cioè il virus della paura. Ieri, ho fatto un giro delle farmacie per cercare delle mascherine.

Queste mascherine non erano per me o per la mia famiglia, ma erano per i nostri conoscenti o familiari in Hong Kong. Infatti, nell’ex colonia britannica, le mascherine chirurgiche scarseggiano, sono diventati dei beni di lusso. Ma ho fatto una scoperta anche nella mia Roma: anche qui le mascherine sono praticamente introvabili. Io ne ho potute trovare alcune in una farmacia vicino a dove vivo, ma ne avevo girate almeno 5 o 6. Appena entravo mi dicevano: “non abbiamo mascherine!”. Alcuni farmacisti, mi hanno detto che gli acquisti di mascherine erano fatti da clienti cinesi per lo stesso scopo per cui lo volevo comprare io, cioè per mandarle in Cina. Ma ho visto anche dei clienti non cinesi, italiani o di altre nazionalità, che si premuniscono con queste mascherine quando da noi al momento il contagio riguarda soltanto due persone, e neanche di nazionalità italiana.

Certamente la paura è una cosa molto brutta, e il contagio della paura e probabilmente più rapido di quello di qualunque virus. I cinesi, anche quelli che magari vivono qui da più tempo di noi, vengono visti con sospetto, con grande diffidenza. Certamente sappiamo tutti che solitamente le comunità cinesi tendono a stare per conto loro nelle nostre città, il che non favorisce la reciproca fiducia. Però da pensare che ogni cinese è portatore del virus è veramente una esagerazione senza senso.

Non che la situazione sia comunque da prendere sotto gamba; il nostro governo ha decretato uno stato di emergenza sanitaria nazionale, e l’organizzazione mondiale della sanità ha decretato che questo coronavirus deve essere considerato come un’emergenza globale. A questo sono seguite varie decisioni da parte di numerosi Stati, inclusi gli Stati Uniti.

Ma cosa sappiamo di questo virus? Io realtà sappiamo qualcosa, ma non tantissimo. Per esempio sull’origine del virus, cosa sappiamo? All’inizio si diceva che era originato da un mercato di animali a Wuhan. Ma poi altre teorie si sono succedute. Tra conferme e smentite c’è quella del laboratorio di ricerca sui virus che è proprio in Wuhan, a non molta distanza dal mercato da dove poi il virus si è propagato.

Poi c’è il discorso dei numeri reali del contagio che ad oggi, inizio di febbraio, sono di 259 decessi e circa 12.000 contagi. Ma da Hong Kong vengono notizie che mettono a più di 70.000 il numero dei contagi, secondo modelli predittivi ritenuti affidabili.

Ce poi il mistero del RO, che misura la capacità riproduttiva dei virus. Cioè ci dice potenzialmente quante persone possono essere infettate da una persona che ha contratto il virus. Più questo RO è alto, più l’epidemia è di difficile controllo. Nei giorni scorsi è girato uno studio accademico (ma non peer review) che mette questo RO a più di 4, il che sarebbe un problema non da poco. Ma altri danno numeri diversi.

C’è poi la questione dei sintomatici e degli asintomatici. Può il virus infettare anche se la persona che lo porta è ancora asintomatica? Alcuni assicurano di sì, altri non sono così sicuri.

Poi, ed è la questione che probabilmente terrà banco nel futuro, c’è la questione del solito ritardo della Cina nel divulgare le notizie su questa epidemia. Sono di queste ore le scuse di funzionari governativi per non aver avvertito con tempestività della epidemia che si stava diffondendo.

Alcuni commentano che almeno in quest’occasione il ritardo è stato minore rispetto quello che ci fu per la SARS. Comunque sempre un ritardo che in prospettiva costerà vite umane e costi sociali enormi.

§§§

