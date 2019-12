DA MARTE CI DICONO: CRISTIANI, SIETE TROPPO VILI. E HANNO RAGIONE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae Osservatore Marziano oggi picchia duro. Ha seguito le ultime recenti esternazioni del Pontefice regnante, in particolare quelle sulla Madonna, e si è irritato. Leggete e capirete perché…ma come dargli torto?

§§§

Caro Tosatti, qui su Marte siam rimasti sconcertati dopo l’Omelia del Papa del 12 dicembre in memoria della Madonna de Guadalupe.

Ma non siam rimasti sconcertati per quello che il Papa ha detto (Maria discepola, meticcia, ecc..), abbiam sentito di peggio (Maria non è nata santa…).

Siamo rimasti sconcertati per la vostra indifferenza, per quella dei vostri teologi, vescovi, cardinali, per quella dei capi dei vostri grandi movimenti (da CL a OpusDei, Cammino Neocatecumenale, Rinnovamento…).

Ormai le vostre guide tacciono, non osano neppure commentare. Cercano in uno scritto o in un discorso del Papa una sola parola di verità e ne fanno oggetto di esaltazione, o tacciono.

Spiegano che tacciono perché il Papa ha una visione più ampia, vede lontano, sa quello che non noi capiamo e sappiamo.

Come ha ben scritto ieri il suo Pezzo Grosso rivolgendosi al Presidente della Cei Bassetti, non hanno nulla da insegnare, son falliti in tutto, eppure osano dare indirizzi politici persino ai governi.

Non riuscite, cari terrestri, a capire che vi spiegano in tutti i modi che voi non dovete più annunciare Cristo? Eppure solo in lui sono parole di vita eterna, solo in lui c’è la salvezza. Proprio per questo vi impongono di non annunciarlo, non lo capite?

Questo Papa si sta preparandosi a dirvi che Dio non è mai esistito, non si è incarnato in Gesù, il Salvatore, non è risorto.

Ve lo sta dicendo soprattutto svilendo la sua Santissima Madre, l’ Immacolata Concezione, la Corredentrice.

E i vostri vili pastori stanno zitti. Voi stessi state zitti. I suoi collaboratori, caro Tosatti, parlano solo coperti da pseudonimo. Noi ci vergogniamo per voi, stolti e vili terrestri.

OM

§§§

