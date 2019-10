UN LIBRO DI ARIEL DI GUALDO DENUNCIA LA “SETTA NEOCATECUMENALE”.

Marco Tosatti

Nel mese di settembre è uscito un libro del sacerdote e teologo Ariel S. Levi di Gualdo, direttore responsabile della seguita rivista telematica L’Isola di Patmos, dalla quale prendono vita le omonime Edizioni L’Isola di Patmos [vedere QUI]. Padre Ariel, noto da anni al grande pubblico dei lettori cattolici e non cattolici, è persona che non va per il sottile, deciso e all’occorrenza graffiante, come in questo nuovo libro il cui titolo già dice tutto: «La setta neocatecumenale» [vedere QUI] Titolo seguito da un sottotitolo non meno forte: «L’eresia si fece Kiko e venne ad abitare in mezzo a noi».

Chi pensasse che il libro tratta argomenti già discussi nel corso dei decenni, dalle catechesi dei Neocatecumenali ai loro noti abusi liturgici, cadrebbe in errore. Anche questi argomenti sono affrontati, però in una luce nuova. Spingendosi laddove sino a oggi nessuno aveva osato: padre Ariel pone in evidenza per la prima volta, in modo lucido e addolorato, gli errori di valutazione del Pontefice Giovanni Paolo II.

Negli anni novanta il teologo passionista padre Enrico Zoffoli pubblicò un libro sulle “Eresie del Cammino Neocatecumenale”, esaminando le quali si arrestò però dinanzi alla figura di Giovanni Paolo II, dando per scontato che il futuro santo pontefice era stato male informato, tenuto all’oscuro e ingannato circa le catechesi eterodosse ed i gravi abusi liturgici perpetrati dagli iniziatori del Cammino, gli spagnoli Kiko Argüello e Carmen Hernandez. Di tutt’altra idea padre Ariel che, basandosi su prove, dimostra che Giovanni Paolo II non solo fu per anni informato, ma fu “supplicato da tutti i dicasteri della curia romana e dai cardinali consiglieri di non dare alcuna approvazione, soprattutto di non concedere loro l’apertura di seminari per crearsi un clero deformato a loro uso e consumo”. Malgrado ciò, agì in modo “testardo, senza prestare ascolto a nessuno”, spiega padre Ariel.

Alla domanda come possa un futuro santo aver difettato nella prudenza, padre Ariel risponde che ai santi non è mai stata richiesta la perfezione né l’esenzione dall’errore umano e che l’errore di valutazione non invalida nel complesso generale la eroicità delle virtù del santo.

In questo modo l’autore smonta anche la tesi da lui definita “fanta-teologica” di certi Neocatecumenali che sostengono di essere stati approvati da un santo, cosa che renderebbe il Cammino Neocatecumenale non solo santo, perché come ironizza padre Ariel: “la canonizzazione di Giovanni Paolo II trasformerebbe a loro dire il Cammino in un vero e proprio dogma della fede cattolica”.

Prosegue l’autore dimostrando: “lo stringato decreto di carattere puramente amministrativo che nel 2002 gli concesse l’approvazione ad experimentum, e quello altrettanto stringato che nel 2012 gli concesse l’approvazione definitiva, non costituiscono affatto un atto del sommo magistero che vincola tutti i vescovi, i sacerdoti e i fedeli ad una adesione di fede al Cammino Neocatecumenale”. Seguita poi ironico più che mai: “I neocatecumenali, questo stringato decreto amministrativo, non solo vorrebbero mutarlo in un dogma vincolante per tutta la Chiesa universale, ma collocarlo per grado d’importanza come secondo solo alla professione di fede, il Credo, ed al Prologo del Vangelo di Giovanni”.

Nella presentazione al libro leggiamo: “Due sono le principali eresie del Cammino Neocatecumenale: una percezione calvinista dell’Eucaristia e la confusione tra il sacerdozio comune, al quale partecipano tutti i battezzati, ed il sacerdozio ministeriale di Cristo, al quale partecipano solo i ministri in sacris. Colpendo il Sacerdozio e l’Eucaristia, strettamente connessi l’uno all’altra, si colpisce la Chiesa al cuore attraverso alcune delle più antiche eresie di ritorno. Di fatto, i Neocatecumenali, costituiscono una setta di matrice ebraico-protestante, che di cattolico ha solo l’involucro esterno svuotato all’interno degli elementi fondanti del Cattolicesimo”.

In tono deciso l’autore ribadisce che il Cammino Neocatecumenale “non è certo un dogma, bensì un tumore con metastasi, diffuse all’interno della Chiesa anche a causa della debolezza mostrata dagli ultimi Sommi Pontefici”.

