O.M. HA NOTIZIE SU CONTE (GIUSEPPI) E L’UMANESIMO INTEGRALE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, troll simpatici e fastidiosi e, immancabile, il PorRastello, Osservatore Marziano ci ha mandato un altro messaggio, dopo quello pubblicato questa mattina. Fino a Marte è giunta notizia che Giuseppi Conte (il premier Jekyll e Hyde, quello che di giorno firma con la Lega i decreti sulla sicurezza e di notte li disfa su indicazione del Mummiapardo e con la mallevadoria del sosia di Montalbano) ha lanciato per lo spazio interplanetario lo slogan del Nuovo Umanesimo. Ma che vorrà dire? Ed egli stesso, lo sa? Leggiamo Osservatore Marziano.

ΟΟΟ

Caro Tosatti, son sempre il suo Osservatore Marziano e le chiedo un po’ di pazienza misericordiosa per un commento “ SCOOP”, se non è una fakenews, ma per saperlo bisogna pubblicarlo prima.

Vediamo, sembra che il richiamo del premier Conte sul “Nuovo umanesimo” abbia fatto il giro del mondo, e abbia anche preoccupato molti che si sono premurati di spiegare ai giornali quello che Conte intendeva dire.

Qualcuno ha cercato anche di spiegarlo a Conte, creandogli in testa una confusione piuttosto grande. Povero Conte, lui, figlio spirituale sia di Padre Pio (è di San Giovanni Rotondo), che del cardinale Achille Silvestrini, era convinto che “nuovo umanesimo” fosse un’espressione coniata per significare che si deve tornare a rimettere l’uomo, e la sua umanità al centro (antropocentrismo), al posto cioè di “mammona”, del vile danaro, della avidità e così via.

Frequentando troppi e troppo distinti ambienti accademici, aveva in pratica confuso, comprensibilmente la volutamente ambigua espressione antropocentrismo, intendendo che significava riportare l’uomo al centro (usata nella prima, antica parrocchia di San Giovanni Rotondo) e non sostituire l’uomo a Dio (usata in un’altra parrocchia, qualcuno cattivo dice nel nuovo “tempio” di SanGiovanni Rotondo …).

Nell’intento perciò di correggersi e rendersi intellettualmente attraente, ha cercato di chiarire detta espressione con più persone, per averne dei lumi.

La prima è stata la sua professoressa delle scuole medie che, sembra, gli abbia suggerito, per capire cosa è Nuovo Umanesimo, di ristudiare Petrarca e Boccaccio, e grazie ai loro insegnamenti riscoprire i classici greci e latini.

La seconda persona cui ha chiesto luce è stata la cancelliera Merkel. la quale lo ha assicurato che per capire cosa è nuovo umanesimo doveva studiare Erasmo da Rotterdam, soprattutto nella fase in cui era ancora innamorato della Riforma Luterana. Inutile dire che Conte ha anche colto al volo l’occasione di parlare del Commissario europeo italiano, mentre intanto chiedeva un’opinione a Macron, che gli ha imposto di studiare Montaigne.

Non poteva mancare Boris Johnson e elemosinando informazioni sulla Brexit, ha sondato anche lui; Boris senza esitazione gli ha suggerito la lettura di san Tommaso Moro.

Non convinto da tante opinioni differenti il povero Conte sembra che si sia consultato persino con Antonio Spadaro. Il Gesuita Che Sibila al Papa gli ha spiegato che il vero Nuovo Umanesimo è solo quello di una ecologia ambientalista integrale, gender e tribale-ancestrale…

Sembra che Conte abbia in tutta fretta prenotato un volo per Manaus in vista del Sinodo Amazzonico, per approfondire questa suggestiva ipotesi di interpretazione.

Poi gli han detto che il Sinodo verrà tenuto a Roma.

Deve aver detto un qualcosa di sconveniente, a quanto mi sussurrano….

OM.

ΟΟΟ

