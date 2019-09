OSSERVATORE MARZIANO. RIVELAZIONI SUL NEO-GOVERNO DELLA LEALTÀ.

Marco Tosatti

Mentre a Montecitorio – e dintorni – va in scena l’inverecondo spettacolo della cittadella delle poltrone blindata, per impedire alle persone perbene di dire la loro indignazione; e avendo vissuto e lavorato in quegli anni, vi dico che nemmeno nei momenti più duri e sanguinosi del terrorismo delle Brigate Rosse e degli altri gruppi di sinistra il portone di Montecitorio è rimasto chiuso, come è stato chiuso oggi: un’immagine altamente simbolico di un Parlamento e di un governo he non rappresentano un Paese; Osservatore Marziano, che sembra lontano da noi, ma in realtà…beh, Osservatore Marziano ci ha mandato un articolo molto gustoso su quello che da lassù è riuscito a scoprire. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, non ci crederà, ma son riuscito a vedere, grazie ad un hacker delle mie parti che si è specializzato in hackeraggio politico, il test riservato e confidenziale che è stato fatto ai candidati politici per esser ammessi a far parte del nuovo governo destinato a durare fino al 2023. Ho potuto vedere solo le prime sette domande, su circa 20 totali; l’hacker mi ha fatto però i commenti sulle risposte. Le sintetizzo, riassumendo a memoria, perché così ci facciamo quattro risate.

-1°domanda : c’è realmente il problema ambientale di riscaldamento globale o rischio per la terra su cui viviamo? Se non ci crede potrebbe spiegare perché? Se dovesse parlarne con i suoi colleghi europei, cosa direbbe di questo problema?

-2°domanda : il processo di immigrazione fermato dal precedente governo, è utile al paese? E’ un problema umanitario o demografico economico, necessario per colmare il gap di popolazione? Se dovesse parlarne con i suoi colleghi europei, cosa direbbe di questo problema?

-3°domanda : l’attuale diseguaglianza economica si vince con la ridistribuzione della ricchezza? La cattiva distribuzione della ricchezza è conseguenza di un capitalismo globale iniquo che è superabile con un nuovo umanesimo solidale fondato su fratellanza? Se dovesse parlarne con i suoi colleghi europei, cosa direbbe di questo problema?

-4°domanda : per risolvere i problemi economici italiani è più opportuno farlo in modo autarchico, mettendo dazi come fanno gli Usa, oppure incoraggiando investimenti stranieri che comperino o ricapitalizzino le nostre imprese e banche? Se dovesse parlarne con i suoi colleghi europei, cosa direbbe di questo problema?

-5° domanda : trova che il sovranismo sia sintomo di egoismo nazionalistico da combattere o lo trova comprensibile? Se dovesse parlarne con i suoi colleghi europei, cosa direbbe di questo problema?

-6°domanda : secondo lei Papa Francesco sta cambiando la Chiesa per migliorare il bene comune universale o per altre ragioni? Quali? se dovesse parlarne con un esponente della CEI cosa direbbe?

-7°domanda : Matteo Salvini è stato cacciato all’unanimità, perché stava diventando un dittatore pericoloso per l’Italia e per l’Europa intera? Se no, perché? Se dovesse parlarne con i suoi colleghi europei, cosa direbbe di questo problema?

§§§

Mi viene detto che gli attuali membri del governo han dato tutti risposte soddisfacenti. Alle prime due ed alla 5°, tutti hanno dato risposta con la medesima frase, come imparata a memoria, come fosse una velina… Alla 3° e 4° tutti ha chiesto di passare alla successiva (nessuno ha voluto rispondere, l’esaminatore sembra che abbia confidato che non avessero capito la domanda.). Alla 6° domanda, mi vien detto che tutti hanno detto : SI! chiedendo però cosa fosse il bene comune universale (pare che due avessero inteso : pene comune, nel senso di affanni, naturalmente). Alla 7° domanda, tutti, dico tutti, separatamente, si son alzati cantando “bella ciao…”. Solo Toninelli, che sembra non avesse capito alcune domande, ha continuato a ripetere che la domanda era stata posta in modo a lui ostile grazie ad una trama della Cia. Così è stato escluso. Mah?!

Importante!, l’hacker mi ha giurato che nei prossimi giorni mi darà le domande test utilizzate per diventare cardinale in questo Pontificato. chissà che mi dirà …Vedremo.

§§§

