DISPACCI DALLA CINA. ANCORA SOPPRESSIONI DI CHIESE, DOPO L’ACCORDO.

Marco Tosatti

Cari Stilumcuriali, il M° Aurelio Porfiri ci ha inviato da Hong Kong i suoi Dispacci, che ci danno sempre il polso della situazione nel Regno di Mezzo, in particolare degli sviluppi della situazione dopo il discusso accordo fra la Santa Sede e Pechino.

Amare la Cina

Quando si parla di cosa significhi amare la Cina, spesso ci si trova di fronte a due tendenze: quella di coloro che pensano che amare la Cina voglia dire non criticarla mai all’esterno (posizione abbastanza popolare nella Cina continentale) e quelli che pensano che amare include anche il diritto di critica per il bene maggiore. Sappiamo che nella Cina tutto è grande, i pregi come i difetti. Quindi cercare di mostrare amore per il popolo cinese facendo intravedere certi comportamenti che ne frenano il giusto sviluppo dovrebbe essere apprezzato, ma spesso non lo è. Ho già molte volte osservato come per i cinesi esiste una barriera abbastanza netta fra “loro” e “noi”, pur esistendo in questa relazione una dinamica che potremmo definire “schizofrenica” (definizione che ci viene da un libro di uno storico svedese della Università di Hong Kong). Da una parte c’è sempre una specie di “grande muraglia” ma dall’altra c’è anche la loro innegabile attrazione per l’occidente, a prescindere dagli occidentali.

Ho più volte detto che non mi ergo a sinologo, ma oramai posso veramente riconoscere nei tanti scritti sulla Cina, quelli di coloro che non hanno mai vissuto fra i cinesi. Solo la consuetudine con il mondo cinese ti fa comprendere la misura di certe cose che nessun libro ti può comunicare.

Tour americano

Il cardinale Joseph Zen nella seconda metà di gennaio ha visitato gli Stati Uniti su invito della Notre Dame University per parlare della versione inglese del suo libro “Per amore del mio popolo non tacerò”. Nel corso di questa visita il porporato ha concesso diverse interviste e consiglio di ascoltare quella con Raymond Arroyo nella trasmissione “The World Over”. Il Cardinale mette in luce come al momento non si capiscano bene i frutti che questo accordo ha portato, se non quelli di concedere un maggior potere di coercizione al governo nei confronti di coloro che desideravano professare la propria fede al di fuori dello strettissimo controllo delle autorità e in maggiore fedeltà con Roma.

Soppressioni

Nella diocesi di Qiqihar sono state soppresse chiese e comunità religiose sono state impedite nell’esercizio del culto divino. Di questo ci informa Peter Zhao in un articolo su “AsiaNews”. L’introduzione dell’articolo già dice tutto: “Membri del Fronte unito, polizia, rappresentanti dell’Ufficio affari religiosi sono entrati nelle chiese mentre si celebrava la messa, hanno interrotto i servizi liturgici, cacciato via i fedeli, li hanno minacciati e decretato la chiusura delle comunità. Mons. Wei Jingyi, il vescovo di Qiqihar, pur essendo sotterraneo, ha buoni rapporti con il governo. Le soppressioni avvenute dopo la firma dell’accordo Cina- Santa Sede”. Si hanno notizie simili provenienti anche da altre parti della Cina.

Buddismo e l’assenza di fede

Il pensatore Elémire Zolla, in un suo elzeviro raccolto nel libro “Gli arcani del potere” così diceva del Buddismo: “Il buddhismo ha sempre provato a escludere un gergo teologico, a esprimersi nel modo più facile e accessibile. Che in Italia non ci sia un’educazione generale che favorisca l’approccio al buddhismo e alla sua versione più completa e complessa, rappresentata dal Dalai Lama, può anche darsi; ma il Dalai Lama non mira a convertire. Non c’è una propaganda in atto, non si tenta di capovolgere abitudini avite. Che cosa attrae dunque alle comunità buddhiste? Credo l’assenza di fede, una novità sconvolgente per un italiano. Non esiste nulla da imprimersi nella mente con atti di deliberata volontà! Anzi, ci sarebbe soltanto una certa maniera di meditare e ragionare, da imparare a fondo, con somma pazienza, per anni e anni”. Se vera questa affermazione del celebre studioso, sarà forse per questa ragione che il Buddismo ha avuto tanto impatto in tanti strati del mondo occidentale? Ci si dovrebbe un pochino riflettere.

Oggi è il 156° giorno in cui il pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero o non è vero che mons. Viganò l’ha avvertita il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi, e risponda”.

