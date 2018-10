DISPACCI DALLA CINA. REAZIONI MISTE NEL REGNO DI MEZZO. E NON SEMBRA CHE LA POLITICA ATEISTA RALLENTI.

Marco Tosatti

Cari lettori di Stilum Curiae, la presenza di due vescovi cinesi al Sinodo dei Giovani ha attirato l’attenzione di molti. Il M° Porfiri ci offre una sua testimonianza su uno dei due presuli invitati dal Pontefice regnante, e che hanno avuto il permesso dal governo cinese di venire a Roma. E anche l’accordo segreto è presente nei Dispacci.

Veglia di preghiera in Hong Kong

Un articolo di Chao Mien per “AsiaNews” da conto di una veglia di preghiera in Hong Kong per riflettere sull’accordo provvisorio. Ecco una parte dell’articolo in cui si parla della reazione dei Vescovi di Hong Kong e Macao all’accordo stesso: “I vescovi della zona hanno accolto l’accordo con diplomazia. Il vescovo di Macao, mons. Stefano Lee Bun-sang, ha pubblicato un comunicato in cui “prende atto” del fatto che entrambi i lati hanno lavorato “cercando il dialogo e facendo sforzi. Si tratta di un accordo positivo, che opera a favore della comunione della Chiesa cinese e di quella universale”. Il vescovo di Hong Kong, mons. Michele Yeung Ming-cheung, ha invece parlato attraverso il settimanale cattolico Sunday Examiner definendo “comprensibili” le voci contrarie all’accordo in Cina: “I cattolici cinesi non sono radicali o rivoluzionari, sono povera gente. È davvero ingiusto che il governo comunista abbia colpito la Chiesa con più durezza rispetto agli altri gruppi religiosi del Paese””. È notevole la dichiarazione del Vescovo di Hong Kong, di solito non della linea del Cardinale Zen e dei suoi sostenitori.

A proposito di giovani

Ecco un estratto da un articolo di Paul Wang da “AsiaNews” tanto per far capire il vento che tira nella regione dello Zhejiang: “Più di 300 giovani in due scuole superiori del Zhejiang sono stati costretti a dirsi “atei” riempiendo i formulari dati loro dalle autorità della scuola. Lo afferma World Watch Monitor, citando “fidate fonti locali”. AsiaNews ha già annunciato che dalla fine di settembre agli inizi di ottobre il Consiglio di Stato aveva diramato un gruppo di ispettori per “guidare, boicottare, prevenire” la diffusione della fede religiosa fra studenti e insegnanti.

Secondo le “fidate fonti locali”, i ragazzi hanno ricevuto “un questionario sulla fede”. Nella prima scuola molti dei 200 studenti hanno scritto di essere “cristiani”. Ma l’insegnante ha chiesto loro di riscrivere il questionario e di dire di non avere “nessuna religione”. E siccome ancora qualcuno aveva scritto “cristiano”, gli hanno fatto compilare il questionario ancora una volta con la risposta “giusta””. Chi si soprende veramente di tutto questo? Tutto continua come prima.

Esperto?

Non parlo solitamente di me, ma voglio farlo brevemente per chiarire un punto che mi sta a cuore. Specialmente dopo la firma dell’accordo provvisorio, molti giornalisti favorevoli a quell’accordo si sono scagliati contro chi non lo era cercando di metterne in dubbio il diritto a parlare, dubitando della loro qualifica di esperti sulla Cina. Ora, se parlo per me, e solo per me posso parlare, io non mi ritengo un “esperto” di nulla in generale, proprio perché questa mania di specializzarsi viene da un’influenza anglosassone che non apprezzo. Una definizione di “esperto” che mi è sempre piaciuta, attribuita ad Arthur Bloch, è questa: “Esperto è una persona che sa sempre di più su sempre di meno, fino a sapere tutto su niente”. Io la penso così.

Per quanto riguarda la Cina e me, con questo paese ho legami familiari decennali, ci ho vissuto e lavorato (Macao, Hong Kong, Shanghai e altre città) per 7 anni, ancora la frequento moltissimo, ho scritto ed edito libri sulla Cina, innumerevoli articoli, anche accademici. Sono in contatto con sinologi di cui spesso ho letto i lavori, sono stato columnist di Osservatorio Asia, un importante blog tradotto anche nella Cina popolare. Insomma, credo di avere una minima qualifica di osservatore delle cose cinesi e di poterne parlare con cognizione di causa. Non mi interessa squalificare chi la pensa diversamente da me perché se vuoi affermare il tuo punto di vista quello è proprio un pinto errato di partenza.

Sui vescovi cinesi al Sinodo

Ho sentito varie opinioni sulla presenza dei vescovi cinesi al Sinodo. Il Cardinal Zen sul suo blog ha detto “La presenza dei due emissari del governo ateo persecutore è un insulto ai buoni Vescovi in Cina e al Sinodo dei Vescovi cattolici!”. Altri invece hanno lodato questa presenza e rimarcato come il Paoa si sia commosso nel salutarli.

I due vescovi sono Mons. Giuseppe Guo Jincai, a cui il Papa ha rimosso la scomunica e Mons. Giovanni Battista Yang Xiaoting. Quest’ultimo l’ho visto una volta, nel marzo 2018, proprio qui a Roma, all’università gregoriana. Ha svolto una relazione sull’influenza positiva della Chiesa Cattolica nella moderna società cinese. Non una parola di critica per il ruolo del governo che promuove l’ateismo e attivamente ostacola le attività religiose. Ma consiglio di vedere il video fino alla fine, alle domande finali, specie quella di una volontaria del centro Astalli che accoglie i rifugiati (1.14’15”). La signora ha affermato che spesso ricevevano cristiani cinesi che chiedevano rifugio e il vescovo Yang ha detto, in pratica, che lo facevano solo per ottenere il visto. Praticamente ha negato che in Cina ci sia persecuzione religiosa. Ma allora le centinaia di migliaia di testimonianze in sulle persecuzioni e gli appelli ripetuti della Chiesa per la libertà religiosa in Cina fino al passato recentissimo? Per chi lavora Sua Eccellenza?

Che pensare di vescovi come il Cardinal Kung, che ha subito violenze e torture per anni per resistere alle pretese inique di controllo della religione cattolica?

Religiosità e sviluppo economico

Io credo che uno dei grandi ostacoli alla scelta religiosa per molti cinesi è senz’altro lo sbalorditivo sviluppo economico che postula il denaro come unico dio. Dall’altro lato questa è anche un’opportunità perché non poche persone capiscono che questo non da la felicità e cercano altre alternative. Proprio per questo bisognerebbe dare alle persone un Cattolicesimo fortemente identitario, alternativo alla cultura imperante che mercifica tutto. Ma non sempre questo osservo e in fondo non si può biasimare in quanto anche nel mondo cinese si preferisce correre appresso alle mode teologiche del momento e spesso senza una esperienza vissuta come società nella tradizione.

Oggi è il quarantaquattresimo giorno in cui il Pontefice regnante non ha, ancora, risposto.

Quando ha saputo che McCarrick era un uomo perverso, un predatore omosessuale seriale?

È vero, o non è vero, che mons. Viganò lo ha avvertito il 23 giugno 2013?

Joseph Fessio, sj: “Sia un uomo. Si alzi in piedi e risponda”.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo.

UNO STILUM NELLA CARNE. 2017: DIARIO IMPIETOSO DI UNA CHIESA IN USCITA (E CADUTA) LIBERA

Categoria: Dispacci dalla Cina

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482