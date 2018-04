ALFIE E IL TWEET DEL PONTEFICE. SUPER EX: ERA IL MINIMO SINDACALE…

Marco Tosatti

In queste ore a Londra dei giudici decidono se applicare o meno la condanna a morte per Alfie Evans, già decisa dai medici di un discusso ospedale, contro la volontà dei genitori che vorrebbero cercare altre cure per il loro figlio di due anni. Sapete come la pensiamo: si tratta di un esproprio statuale di quello che è più sacro per ciascuno di noi, e cioè la speranza. Veramente il volto di questa dittatura di menzogne in cui viviamo e a causa della quale spesso moriamo è tremendo e grottesco, imbellettato di parole come diritti, democrazia, e ipocrisia. Ci ha scritto Super Ex (Ex di Movimento per la Vita, Ex di Avvenire e si molte altre cose, ma non ancora Ex cattolico, anche se c’è da dire che ce la mettono tutta per farlo diventare anche questo…) in tema di Alfie, e del Pontefice regnante. Eccolo.

Caro Marco,

tutti i giornali parlano dell’intervento di Bergoglio per Alfie Evans. Di cosa si tratta? Di un’omelia? Di un Angelus? Di un’ intervista interminabile a Scalfari? Di un appuntamento con i suoi genitori, a Roma, in Vaticano? Di un invito ai medici a rispettare la vita? Di un monito ai giudici: “attenti, la vita non è vostra proprietà!”?

Nulla di tutto ciò. Stiamo parlando di un tweet. Un cinguettio, pio pio…flebile flebile.

Se il passato insegna qualcosa, sappiamo cosa è successo per Charlie Gard: richiesto da migliaia e migliaia di persone, e da giornali a tutta pagina, Bergoglio si scomodò, solo all’ultimo… anche allora con un tweet! Fu spontaneo, sentito, zeppo di passione? Probabilmente fu soltanto perchè gli venne spiegato che tacere del tutto diventava incredibilmente imbarazzante e controproducente. Per Charlie un cinguettio impersonale, in zona Cesarini; dopo Charlie, la legge sul biotestamento in italia: in questo caso neppure in tweet (forse in Vaticano non c’era segnale per la rete). Per Alfie, ripetiamolo, un tweet.

Ora, che a Bergoglio di eutanasia, aborto, matrimoni e adozioni gay non importi nulla, si è capito. Baterebbero le nomione di Paglia e Galantino a dimostrarlo.

Ma che vi siano cattolici pro life che continuano a rilanciare il tweet di Bergoglio pro Alfie quasi avesse compiuto un gesto eroico, un sovraumano atto di ribellione e di coraggio contro la cultura di morte, fa davvero sorridere!

Il cattolicesimo non disprezza la ragione e il buon senso, doni di Dio: per questo sarebbe meglio che chi ritiene inopportuno criticare Bergoglio per il suo assordante silenzio, evitasse, appunto, di parlare. Meglio tacere, che dire e ribadire che “il papa ha parlato in difesa di Alfie”: per favore, no! Guardiamo la realtà in faccia, perchè è attraverso di essa che Dio ci parla.

Si può notare la verità, si può tacere, ma fingere di credere ad un tweet è mentire.

