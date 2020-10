SUPER EX: ZUPPI È IL CANDIDATO PAPA CHE PIACE AI MASSONI.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, si parla sempre più spesso di quello che accadrà quando – fra cento anni – papa Bergoglio lascerà il posto a un successore. Super Ex ci ha mandato una breve riflessione su uno dei nomi che circolano con particolare frequenza. Fra l’altro, un amico cardinale mi diceva qualche tempo fa che esponenti di Sant’Egidio in tutta discrezione facevano sapere di avere già ventisette voti di un futuro Conclave a favore dell’arcivescovo di Bologna…buona lettura.

§§§

Cardinal Zuppi, il papa che piacerebbe ai massoni?

Cecilia Marogna, ribattezzata dai media la “dama di Becciu”, appartiene al movimento massonico Roosevelt fondato da Gioele Magaldi, Gran Maestro del Grande Oriente Democratico. Divulgatore brillante, vicino ad ambienti 5Stelle, ma, da buon massone, aperto a qualsiasi frequentazione importante, Magaldi, secondo la biografia ufficiale, ” viene iniziato Libero Muratore nella Loggia “Har Tzion/Monte Sion” n°705 all’Oriente di Roma, all’Obbedienza del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani.

Qui, in una delle officine massoniche più prestigiose del GOI (specializzata, tra le altre cose, nella ricerca esoterica tout-court e negli studi ermetico-kabbalisti in particolare), percorre tutto il cursus honorum, sino a diventarne Maestro Venerabile nel 2005 (anno in cui consegue anche l’iniziazione al 30°grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato).

Nel 2004 è fra i coordinatori della campagna elettorale che porterà alla storica rielezione del Gran Maestro Gustavo Raffi”, noto per il suo radicale laicismo fondato sull’ idea di una fratellanza universale in cui Cristo è, di fatto, la pietra di inciampo.

Oggi Magaldi gioca in un’altra campionato massonico, e, come si diceva, può contare tra i suoi giocatori la signora Marogna, ma non il cardinal Becciu, che afferma di non conoscere: “Conosco però il mondo Vaticano e tra i cardinali quello che stimo di più è Matteo Zuppi, che tra l’altro mi ha sposato. Sarebbe un ottimo Papa”.

§§§

