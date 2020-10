SUPER EX, IL PAPA FILOGAY: CHE C’È DA STUPIRSI? LI PROMUOVE…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, quest’ultima strana gaffe mediatica di papa Bergoglio – o di qualcuno in Vaticano, che ha fornito al regista russo, a quanto sembra, un brano tagliato dalla lunga intervista che Valentina Alazraki gli fece tempo fa – ha destato l’interesse, e anche sentimenti più forti e complessi, in Super Ex. Che ce li ha esternati così. Buona lettura.

§§§

Che barba che noia, che noia che barba! Bergy sempre al traino dell’agenda dei poteri mondani, ha parlato ancora una volta di gay. Cosa ha detto? Da tempo, essendo cattolico, non leggo gli scritti e non ascolto le parole di un uomo che si presenta come vicario del Salvatore ma parla ed agisce come se il salvatore fosse lui stesso.

Un salvatore mondano, beninteso, ché Bergy si occupa sempre e solo di “terrestrità”: ambiente, trivelle, migranti, politica, tasse, Trump, Conte, rinnovamento della chiesa ecc… Tutto sub specie temporalitatis.

E’ questo radicamento profondo non nel Cielo, ma nella terra nera, che lo ha portato a proporre all’urbe cattolico la venerazione della Madre Terra, la Pachamama; è sempre questa visione terrestre che lo spinge ogni giorno a combattere ciò che è legato al soprannaturale: l’amore indissolubile degli sposi, la verginità dei sacerdoti (amore indissolubile e verginità, infatti, sono inconcepibili per l’uomo, senza trascendenza, senza Dio); è ancora questa dimensione orizzontale a renderlo così attrattivo per i farabutti alla Becciu e McCarrick, e così ostile alle personalità piene di fede come Caffarra, Zen, Pell, padre Manelli….

Ma torniamo all’ultima battuta sui gay. Tralasciamo il fatto che il magistero di quest’uomo non può far altro che passare da Repubblica o da qualche videocamera, chè ormai l’ “effetto Bergoglio” ha svuotato da tempo e le chiese e piazza san Pietro.

Cosa c’è di nuovo? Non ricordate il famoso “chi sono io per giudicare”?

Tutto iniziò così, archiviando la distinzione tra peccato e peccatore, e l’insegnamento dei predecessori, e dei santi sui cosiddetti “rapporti contro natura”. Bergoglio non deve aver mai letto i passi durissimi di san Paolo sulla sodomia, né le Confessioni di sant’Agostino, il quale ha parole assai dirette ed inequivocabili: “Perciò i peccati contro natura sempre e dovunque devono essere detestati e puniti, come per esempio quelli dei sodomiti. Ed anche se tutto il genere umano li commettesse, tutto il genere umano sarebbe reo di codesto crimine per la legge di Dio che non ha creato gli uomini perchè si unissero in tal modo” (sant’Agostino, Confessioni, libro terzo, cap. VIII).

Ma cosa ha mai letto davvero, Bergoglio, a parte il manifesto di Marx, le prediche dell’ateo Scalfari e qualche “enciclica” di Lutero?

Però lasciamo perdere le parole, le interviste sugli aerei e quant’altro, e mettiamo in fila solo alcune cosette semplici semplici per capire cosa pensi veramente Bergoglio.

Partiamo dai fatti più eclatanti: le nomine. In questo caso sì, con indubbia infallibilità, Bergoglio sceglie quasi sempre personalità favorevoli al mondo LGBT, premiandole con prestigiosi incarichi -come nel caso di Mons. Paglia e di Marcello Semeraro, appena nominato ai Santi al posto di Becciu, e celebre esclusivamente per aver fatto di Albano Laziale la capitale mondiale dei gay “cristiani”- o con la berretta cardinalizia: cito solo, per brevità, Cupich, Farrell e Zuppi.

Un altro tipo di fatti: gli incontri personali, ben pubblicizzati. Periodicamente Bergoglio saluta, abbraccia, elogia associazioni legate al mondo gay, amici gay di vecchia e nuova data ecc… E’ un genere di testimonianza, clamorosa, che va di pari passo con gli encomi pubblici a Emma Bonino e a personalità politiche affini. In queste circostanze Bergoglio butta lì una frase volutamente ambigua, che però, alla luce del contesto, diventa chiarissima!

Dopo i fatti, dopo le azioni, le omissioni: cardinali e teologi che ribadiscono la dottrina della Chiesa vengono rimossi o ignorati, tamquam non essent (è la misericordia, bellezza!); le leggi liberticide promosse dal mondo LGBT così come quelle che impongono unioni civili o matrimoni gay, non destano una sola espressione di pubblico rammarico, da parte del sempre ciarlierlo argentino; infine ogni iniziativa cattolica di popolo, come i tre family day degli ultimi anni (2015, 2016, 2018) vengono del tutto ignorati, o persino, come nel caso dell’ultimo, pubblicamente criticati.

Cosa ha detto Bergoglio nel documentario oggi agli onori della cronaca?

Non mi importa nulla, perché è del tutto chiaro, almeno, cosa voleva ancora una volta suggerire, e, soprattutto, perché sono cattolico: “In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà” (Mt. 5:18).

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: gay, omosessuali, papa, unioni civili



Categoria: Super Ex