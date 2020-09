CAFFARRA, TRE ANNI FA. IL NOSTRO PASTORE È AMICO DEI LUPI.

Marco Tosatti

Dopo un lungo silenzio, che ci fa molto dispiacere, il nostro vecchio amico Super Ex (ex di Movimento per la Vita, ex di Avvenire e di un po’ di altra roba soi-disant cattolica) è tornato a scrivere. Non molte righe, un articolo breve in ricordo del cardinale Carlo Caffarra, ucciso – anche dalla delusione…Poche righe, ma al vetriolo. Buona lettura.

§§§

Nel terzo anniversario della morte del cardinal Carlo Caffarra, non potevamo ascoltare una lettura più appropriata:

Dal libro del profeta Ezechièle

Ez 33,1-7-9

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: Malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».

Parola di Dio

Da sette anni, infatti, abbiamo un pastore che non conosce più il concetto di peccato; che ammonisce sempre, non i peccatori, ma coloro che non condividono le sue riforme, le sue idee politiche, la sua ideologia modernista.

I pastori professano l’eresia? Egli tace e acconsente.

I politici fanno leggi contro la vita e la famiglia: egli tace, anzi, applaude quegli stessi politici e non fa mancar loro il suo sostegno.

Non abbiamo un pastore, ma un amico dei lupi, non una sentinella che avverte del pericolo, ma una falsa sentinella che definisce amici i nemici ed apre loro le porte della città santa, svuotandola dei buoni.

Un giorno Dio chiederà conto a tutti: tu perchè non hai parlato, perchè il malvagio desistesse?

Ma questa domanda sarà terribile, se verrà fatta all’uomo che per eccellenza avrebbe il compito di custodire il gregge e di ammonire gli iniqui.

Caffarra non fu così: si assunse il peso di richiamare i malvagi, anche se potenti.

Arrivò all’eroismo di richiamare persino il pontefice: sapeva bene che Dio gli avrebbe chiesto conto del suo onere e compito di cardinale.

Noi cardinali lo siamo, mi diceva, non per portare calzette rosse, ma per affiancare il papa, umili, ma anche consapevoli che anche noi siamo stati chiamati ad una grande responsabilità.

§§§

