SUPER EX. MARCIO E COINCIDENZE NEL REGNO DI PAPA BERGOGLIO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Super Ex ci ha mandato una riflessione- commento sugli ultimi sviluppi del caso Becciu, le cui propaggini, come sapete, si sono estese fino all’Australia. Comincio a capire adesso quello che mi diceva – diversi anni fa, dovrei andare a frugare fra gli appunti – un cardinale amico mio, e di Pell, quando insinuava che i guai giudiziari dell’ex Prefetto della Segreteria per l’Economia partivano – anche – dal Vaticano, e da certi ambienti. Ma sicuramente non era solo Becciu, il responsabile; manovrato e/o usato anche da altri. Chissà chi. Forse, un giorno, lo sapremo. Buona lettura.

§§§

Oggi veniamo a sapere che Becciu pagava gli accusatori del cardinal Pell, quando lui era uomo di fiducia di Bergoglio e Pell era un povero cardinale abbandonato, in primis, dal Vaticano stesso

Nel contempo il cardinale Parolin ci assicura: nessuna coincidenza tra il ritorno di Pell e la vicenda Becciu! E aggiunge: “Non c’è stata nessuna convocazione di Pell da parte del Papa. E’lui che ha chiesto di venire a Roma per chiudere la sua posizione, qui ha ancora la casa ma non so quali progetti ha…”.

Ci permettiamo di non credere alla prima affermazione (“nessuna coincidenza), anche in relazione alla seconda, che suona assai bizzarra.

Se Becciu è stato davvero colto in fragrante senza che prima vi fosse alcun sospetto su di lui, perché non convocare a Roma subito il suo avversario, ora notoriamente innocente?

No, Bergoglio si occupa di Cina, e tiene fuori dalla porta il cardinal Zen; deve affrontare le vicende oscene del suo principale collaboratore, per 5 anni, e tiene alla porta colui che le aveva combattute e denunciate sin dal principio.

Dobbiamo davvero credere a Parolin quando dice che non esiste nessuna coincidenza, oppure dobbiamo sospettare che Bergoglio abbia deciso di scardinalare Becciu un attimo prima che venissero fuori tutte le sue sporche operazioni? Ben sapendo che Pell sarebbe tornato, e non disarmato?

Lo scardinalamento affrettato di Becciu, infatti, sembra una mossa molto machiavellica, volta ad alimentare il mito del papa circondato da banditi, a sua insaputa: “Sono io ad aver fatto fuori quel brigante!”.

Ma il sospetto rimane: perché lo scardinalamento avviene proprio in zona Cesarini, quando il redde rationem è alle porte!

Era già successo qualcosa di analogo con il cardinal McCarrick: coperto a lungo, perché notoriamente bergogliano; scardinalato repentinamente, improvvisamente, dopo tanti silenzi, proprio, guarda caso, quando la giustizia americana stava facendo luce definitiva sulle malefatte sue e di un suo seguace, anch’egli bergogliano doc, il cardinal Wuerl!

Siamo nel mezzo di un grande scandalo, ma la notizia buona è questa: sta venendo alla luce tutto il marcio di questi 7 anni, perché la verità, prima o poi, emerge.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: becciu, coincidenze, parolin, pell



Categoria: Super Ex