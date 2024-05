La Scienza e la Crescita Mortale dello Scientismo, Religione Finanziata a Scopo di Lucro. Da non Perdere.

UN MEDICO DEL MIDWEST

La storia in breve:

•Il processo scientifico è uno dei più grandi strumenti che l’umanità abbia creato per separare i fatti dalla finzione. A causa dei notevoli progressi sociali che la scienza ha creato, la nostra società a sua volta ha riposto una profonda fiducia nella scienza.

•Questa fiducia ha incentivato cattivi attori a usurpare il processo scientifico in modo da poter affermare che qualunque “verità” che avvantaggia i loro interessi è la verità.

•Questo colpo di stato è stato compiuto trasformando la scienza (il dibattito aperto su tutti i dati esistenti) in scientismo (una religione in cui ci si aspetta che ci si fidi indiscutibilmente delle dichiarazioni degli “esperti scientifici” consacrati).

•Peter Hotez e Anthony Fauci hanno svolto un ruolo fondamentale nel consacrare lo scientismo in tutta la nostra società. In questo articolo esamineremo come hanno fatto, le profonde conseguenze delle loro azioni e cosa succede esattamente quando nessuno può discutere la scienza.

Una delle maggiori sfide che ogni società deve affrontare è decidere cosa costituisce la “verità”. Chiunque detenga quel potere esercita un’enorme influenza e orienta la direzione della società nel bene e nel male.

Per secoli, la “verità” è stata delegata alle istituzioni dominanti dell’epoca, e quindi la verità era semplicemente la narrazione conforme ai loro interessi. Poi, durante il periodo dell’Illuminismo, emerse una nuova idea: che la verità potesse essere determinata empiricamente attraverso la sperimentazione e i dati.

Ciò a sua volta diede vita alla rivoluzione scientifica e, sebbene non perfetta (poiché gli interessi acquisiti avrebbero comunque cercato di far sì che la loro “narrativa” fosse vera indipendentemente da ciò che mostravano i dati scientifici), l’indagine scientifica iniziò a modellare la direzione della cultura occidentale, e ha gradualmente fatto avanzare la società, dandoci molti dei benefici che oggi diamo per scontati.

Purtroppo, però, la tendenza degli interessi dominanti a voler monopolizzare la verità non è mai scomparsa e abbiamo assistito all’emergere di un curioso fenomeno in cui la scienza, sfruttando il credito sociale guadagnato dal successo delle sue scoperte rivoluzionarie, si è gradualmente trasformata in qualcosa di non così diverso da una religione di stato. Dato che la scienza originariamente doveva essere un modo per andare oltre la verità monopolizzata dalle istituzioni dogmatiche che gestivano la società, è piuttosto tragico che anche la scienza ne sia diventata una.

Di conseguenza, la scienza è diventata sempre più la pratica di “fidarsi degli esperti scientifici” e di non avere il permesso di mettere in discussione le loro interpretazioni dei dati, o addirittura di vederli. Questo è molto diverso da ciò che la scienza doveva essere originariamente: lo sforzo collettivo degli scienziati di tutto il mondo per proporre idee e fare in modo che quelle che resistono all’esame diventino lo standard generalmente accettato.

A loro volta, vediamo continuamente “esperti” avanzare idee che sono chiaramente sbagliate e feriscono un gran numero di persone, ma aiutano lo sponsor aziendale che ha pagato l’esperto. In passato, questo comportamento sarebbe stato denunciato, ma dal momento che gli stessi sponsor aziendali possiedono anche i media, questi “esperti” sono protetti dal controllo, e la scienza è diventata semplicemente ogni voce pubblica che fa eco alle dichiarazioni degli esperti.

Ciò è stato meglio illustrato dalla famigerata difesa di Fauci contro un’inchiesta del Congresso per la sua complicità nella creazione del COVID-19, dalle politiche disastrose che ha inflitto all’America durante la pandemia e dal fatto che ha continuamente mentito sulla sua condotta, spesso facendolo in modo audace. Questo era evidente a chiunque guardasse il filmato di Fauci disponibile al pubblico.

Per difendersi, Fauci ha sostenuto di essere “la scienza”, quindi criticare qualsiasi cosa avesse fatto era inaccettabile in quanto equivaleva a un attacco alla scienza stessa.

“È facile criticare, ma in realtà criticano la scienza perché io rappresento la scienza. E’ pericoloso. Per me, questo è più pericoloso delle fionde e delle frecce che mi vengono lanciate. Non sarò qui per sempre, ma la scienza sarà qui per sempre.”

Nota: un’altra cosa importante da considerare riguardo all’intervista di Fauci è l’utilizzo del termine “antiscienza” per attaccare e respingere i suoi critici (di cui si parlerà più avanti).

Retorica superficiale

Una delle scoperte più tristi che i veri intellettuali fanno una volta entrati nel mondo accademico (che dovrebbe essere la loro “casa”) è che gran parte della “conoscenza prestigiosa” prodotta dalle loro istituzioni sono in realtà solo concetti semplici o senza senso ammantati da una retorica elaborata [linguaggio] che fa sembrare i loro punti qualcosa di molto più impressionante.

Ad esempio, il discorso “postmodernista” è pervasivo in tutto il mondo accademico e spesso rappresenta lo standard al quale ci si aspetta che ci si confronti. Eppure, nel 1996, un programmatore della Monash University si rese conto che se avesse utilizzato un motore esistente progettato per generare testo casuale da grammatiche ricorsive, avrebbe potuto generare saggi postmoderni che apparivano autentici.

In sostanza, ciò significava che una totale assurdità (poiché il testo era casuale) poteva essere spacciata per autorevole e credibile semplicemente perché corrispondeva all’aspetto atteso di questa scrittura difficile da comprendere. Allo stesso modo, nel 1996, un articolo deliberatamente privo di senso (che proponeva che la gravità fosse un costrutto sociale) scritto in stile postmodernista fu accettato per la pubblicazione da una nota rivista accademica, dopo di che i suoi autori ammisero ciò che avevano fatto in per illustrare che il processo accademico stava promuovendo la pubblicazione di idee prive di senso conformi alla narrativa esistente.

Nota: i prodotti del generatore postmoderno possono essere visualizzati qui (ne verrà generato uno nuovo ogni volta che si fa clic sul collegamento). Successivamente, è stato creato un altro generatore che tentava di replicare le strutture linguistiche utilizzate in tutto il campo della new age (ad esempio, per vendere prodotti) e ho perso il conto di quante persone che conoscevo pensavano che i saggi fossero autentici (e spesso sottolineavano quanto fossero commossi dalla “mia” scrittura). A mia volta, ritengo che gran parte di ciò a cui stiamo assistendo con il testo generato automaticamente da ChatGPT sia solo una versione più sofisticata di quei motori, poiché una volta che si guarda oltre la superficie, c’è una sorprendente mancanza di significato nei suoi saggi.

Sebbene questi esempi sembrino un po’ assurdi, in realtà sono altamente applicabili allo stato attuale del discorso politico.

Ad esempio, in molti campi, viene utilizzata una retorica dal suono impressionante per descrivere concetti relativamente semplici (ad esempio, in medicina, molte diagnosi sono semplicemente i sintomi detti in latino), il che si traduce in un’aura di prestigio e inaccessibilità impartita da coloro che sono all’interno del campo quando vengono osservati dal grande pubblico.

Nota: questo è analogo al modo in cui gli “esperti” sostengono sempre che il pubblico non è qualificato per valutare i dati anche quando ciò che i dati mostrano è chiaro e inequivocabile.

Allo stesso modo, le pubbliche relazioni hanno scoperto anni fa che uno dei modi più efficaci per controllare il pubblico era utilizzare focus group per identificare brevi frasi (ad esempio, “sicuro ed efficace”) che effettivamente manipolavano emotivamente il pubblico e quindi spammare quella frase su ogni singola rete di notizie (cosa possibile perché sei società possiedono quasi tutti i media negli Stati Uniti). Questo breve montaggio fornisce uno degli esempi più chiari che abbia mai visto di questa pratica diffusa:

Nota: questo è anche analogo al modo in cui politici, funzionari e amministratori delegati in genere eludono qualunque domanda venga posta loro e invece ripetono continuamente le frasi scritte dalla loro società di pubbliche relazioni creata per loro.

Retorica chiara

Decenni fa, un professore di un’università della Ivy League (in un periodo in cui quegli incarichi erano ricoperti secondo standard più elevati) ha condiviso un aneddoto che non ho mai dimenticato:

Se capisci davvero un argomento, dovresti essere in grado di spiegarlo a un camionista. La maggior parte degli accademici non comprende appieno la propria materia, quindi la ammanta di una retorica fantasiosa che nessuno senza la loro formazione può comprendere.

A mia volta, ho cercato di replicare quella saggezza scrivendo qui, e so dal feedback che ho ricevuto che per la maggior parte (esclusi gli argomenti medici particolarmente complessi) sono riuscito a trasmettere in modo conciso i concetti trattati qui in un modo tale da renderli comprensibili anche a chi non ha una formazione medica specializzata.

Questo, direi, è sia una testimonianza della capacità dei “non esperti” di comprendere le questioni scientifiche fondamentali della nostra epoca una volta presentate chiaramente, sia di quanto sia dannoso per il discorso pubblico che così tanti argomenti siano nascosti dietro una retorica impenetrabile, scudo che crea l’illusione che solo gli esperti siano idonei a discuterne.

Dibattito sulla censura

Quando ero molto più giovane, ho partecipato a una serie di attività di dibattito. Da ciò, ho imparato ad apprezzare il fatto che è relativamente facile discutere quasi tutti i punti di vista (specialmente una volta che si invocano gli insensati costrutti postmodernisti) e che se si avesse una presenza mentale relativamente chiara, si potrebbe normalmente tagliare qualunque retorica [linguaggio ] che l’altra parte stava usando per offuscare il proprio punto, e illustrarne l’effettiva assurdità.

Tuttavia, allo stesso tempo, sono rimasto colpito dal fatto che la maggior parte dei dibattiti non lo ha fatto e ha invece cercato di “vincere” invocando la propria serie di costrutti accademici senza senso e che in molti casi, nello strano mondo del mondo accademico, sembrava essere una regola non detta quella di non denunciare direttamente la sciocchezza per quello che era.

A mia volta, quando osservavo i “dibattiti” svolgersi nella sfera pubblica, con il passare degli anni, gli “esperti” che dibattevano tra loro sono diventati sempre meno disposti ad andare al nocciolo della questione e invece hanno girato intorno al punto usando una miriade di linguaggio modellato che suonava bene ma non diceva nulla di importante.

Al contrario, tuttavia, i “non esperti”, il cui status sociale non dipendeva dal conformarsi a queste regole non dette, non avevano tale esitazione, e quindi avrebbero rapidamente smascherato l’assurdità di qualunque punto fosse espresso.

Per illustrare, di recente ho completato una serie sui precedenti disastri vaccinali e sulla volontà dei media di discuterne apertamente (mentre ora, al contrario, anche se il vaccino COVID-19 è stato significativamente più devastante di qualsiasi altro vaccino disastroso precedente, c’è stata una completa censura dell’argomento su quasi ogni singola rete).

In quella serie, ho presentato una serie di clip di notizie di quell’epoca in cui i giornalisti interrogavano direttamente i promotori del vaccino e, in ogni caso, divenne molto chiaro a tutti coloro che guardavano che qualcosa non andava e che gli “esperti” mentivano (ad esempio, considerate guardando i notiziari della NBC e di 60 Minutes condivisi in questo articolo).

Allo stesso modo, a quel tempo, a coloro che erano scettici nei confronti della vaccinazione si permetteva di coinvolgere esperti che si sarebbero espressi a sostegno dei vaccini. Consideriamo ad esempio il dibattito su uno dei talk show più popolari in America tra questi due medici (uno a sostegno della vaccinazione e l’altro critico nei suoi confronti) davanti a un pubblico dal vivo, e come il pubblico si sia schierato chiaramente dalla parte del medico che di fatto ha criticato il pusher vaccinale:

Nota: anche se non ho l’intero video di questo dibattito, ne ho la trascrizione (che può essere letta qui). Dalla sua lettura, diventa straordinariamente chiaro che il medico che sosteneva la vaccinazione aveva una posizione indifendibile, che il campo pro-vaccini ha mentito impunemente, e tutti tra il pubblico hanno potuto capirlo una volta che all’altra parte è stato permesso di sottolineare le sue bugie.

Una delle cose che trovo più degna di nota in ciascuna di queste clip è che i conduttori dei notiziari e i conduttori dei talk show non erano ostili nei confronti dei vaccini, ma cercavano piuttosto di presentare le cose in modo corretto e di consentire a entrambe le parti di essere ascoltate. Tuttavia, dal momento che i fatti erano così chiaramente contrari al programma di vaccinazione esistente, è diventato chiaro al pubblico che qualcosa non andava, e ciascuno di questi programmi ha ridotto significativamente la disponibilità del pubblico a vaccinarsi, anche se gli “esperti” glielo avevano detto.

Dato che ogni dibattito televisivo faceva perdere fiducia al pubblico nei vaccini, c’erano essenzialmente tre opzioni per il campo pro-vaccini:

• Puntare su una posizione più ragionevole (ad esempio, distanziando i vaccini, non imponendoli, sostenendo chi ha danni da vaccino o ritirando dal mercato i vaccini più ingiustificati).

• Chiedere a individui bravi nel dibattere di difendere il vaccino (come la maggior parte degli “esperti” non lo erano).

•Rifiutarsi di discutere ancora.

Come potresti sospettare, hanno scelto la terza opzione (ad esempio, ho letto numerose pubblicazioni scientifiche che affermano specificamente che non è appropriato discutere pubblicamente con gli scettici sui vaccini), ma allo stesso tempo hanno cercato, per quanto possibile, di fingere che stessero ancora difendendo pubblicamente quella posizione.

Ciò è stato ottenuto grazie alla complicità dei media che hanno creato spazi sicuri per gli “esperti” in cui potevano ripetere i loro copioni senza senso senza essere contestati (ad esempio, nessuno dovrebbe mettere in dubbio ciò che sto dicendo perché “rappresento la scienza”).

Nota: sospetto che sia dovuto al crescente afflusso di dollari provenienti dalla pubblicità aziendale, in particolare dopo che Clinton ha legalizzato la pubblicità farmaceutica diretta al consumatore nel 1997 (una pratica predatoria illegale nella maggior parte del mondo), che ha consentito all’industria farmaceutica di diventare la più grande azienda televisiva inserzionista e quindi ricattare finanziariamente le reti per concedere loro una copertura favorevole.

Pietro Hotez

Negli ultimi dieci anni, Peter Hotez ha lavorato per posizionarsi come il volto pubblico del movimento pro-vaccini, qualcosa che credo alla fine sia stato fatto in modo da poter garantire oltre 100 milioni di dollari in finanziamenti per sviluppare vaccini dubbi che (ad eccezione di un recente caso quello del COVID) non sono mai andati da nessuna parte.

Nota: la trappola di Hotez è qualcosa di frequente in tutto il mondo accademico, anche se è estremamente raro che i truffatori abbiano lo stesso successo di Hotez.

Una parte fondamentale della trappola di Hotez è stata quella di presentarsi come il volto pubblico della scienza (ha anche scritto un articolo nel 2018 su come diventare un portavoce nazionale dei vaccini) in modo da essere costantemente portato in televisione per difendere la narrativa (ad esempio, attaccando chiunque la metta in dubbio) e assicurarsi i finanziamenti per la sua “ricerca” sulle truffe.

Ciò che affascina di Hotez è la profonda mancanza di consapevolezza di sé che dimostra nelle sue presentazioni pubbliche (cioè, per dirla generosamente, è sempre un disastro) e il grado in cui presenta affermazioni chiaramente false o contraddice continuamente le sue dichiarazioni passate (ad esempio, da filmati esistenti è possibile vedere Hotez mentre dibatte con se stesso).

Eppure, nonostante ciò, Hotez viene sempre chiamato a parlare davanti ai media come un “esperto”, dove viene inondato di adorazione da ogni conduttore di notizie e non gli viene mai posta una sola domanda critica che potrebbe rivelare quanto fosse fragile.

Nota: non mi sento in colpa nell’attaccare Hotez perché ogni persona che conosco e che lo conosce direttamente non ha nulla di positivo da dire sul suo personaggio.

Al contrario, Hotez è noto per nascondersi dai suoi critici, non collocandosi mai in un luogo pubblico dove può essere interrogato e rispondendo alle critiche solo quando si trova in uno spazio sicuro dove può dire quello che vuole senza essere contestato.

Nota: Hotez è anche noto per bloccare immediatamente chiunque lo critichi (anche se non commenta nemmeno i suoi Tweet), il che a sua volta richiede l’utilizzo di un servizio esterno come Nitter per poter visualizzare il diluvio di post di autocelebrazioni di Hotez .

Recentemente, un cittadino del Texas è riuscito a rompere l’embargo di Hotez rivolgendogli una domanda (in modo non conflittuale) subito dopo che Hotez ha ricevuto una brillante introduzione da parte del Rabbino:

“Mi spiace ma devo interrompere. Dottor Hotez, so di bambini morti a causa del vaccino Pfizer ed è suo compito non negarlo. Non è un crimine d’odio mettere in discussione la scienza, lo capisce. Adesso me ne vado”.

È stata immediatamente espulsa dalla sinagoga e poco dopo bandita a vita sia dalla sua sinagoga ma anche dal vicino cimitero (dove erano sepolti i suoi familiari) con l’esplicita minaccia di chiamare le forze dell’ordine se avesse violato il divieto.

Sorprendentemente, mentre Hotez si rifiuta anche solo di parlare con i suoi critici, ama lanciare accuse molto sgradevoli alle persone che mettono in discussione la narrazione. Di solito lo fa impunemente, ma quest’estate è successo qualcosa di straordinario dopo aver attaccato Rogan:

Poco dopo, Bill Ackman è intervenuto, offrendosi di contribuire con altri $ 150.000,00 per convincere Hotez a discutere con RFK Jr. Rendendoci conto che questa era un’occasione d’oro per far aprire gli occhi a molte persone (cosa che alla fine è stata), abbiamo fatto alcune chiamate, e in in meno di due giorni il piatto ammontava a oltre 2,62 milioni di dollari.

La storia ha rapidamente fatto notizia a livello nazionale poiché illustrava:

•Hotez aveva così tanta paura di esporsi alle critiche che nessuna somma di denaro avrebbe potuto fargli cambiare idea.

•Anche se Hotez parla costantemente nei media della sua superiorità morale a causa della sua devozione alle attività di beneficenza (ad esempio, i suoi vaccini che non sono andati da nessuna parte), quando ha avuto un’effettiva opportunità di fare qualcosa che potesse aiutare le persone bisognose, non è stato disposto a farlo.

A sua volta, invece di rispondere alla sfida del dibattito, il giorno successivo, Hotez si è fatto presentare da un amichevole conduttore della MSNBC rigurgitando punti di discussione farmaceutici. E poi ha concesso a Hotez quasi due minuti per condividere i suoi punti di discussione, dopo di che il conduttore ha elogiato Hotez e ha raddoppiato su tutto ciò che Hotez aveva detto.

Nota: penso che questo segmento di tre minuti sia un eccellente esempio della propaganda nauseante che si vede ora in tutte le reti di proprietà farmaceutica. L’ho saputo dopo che Hotez ha condiviso il segmento sul suo Twitter.

Da quel momento, Hotez ha rilasciato una serie di dichiarazioni notevoli su quegli eventi. Ad esempio, pensate davvero a ciò che ha detto Hotez in questa recente intervista:

Clayton: Notoriamente hai rifiutato di discutere con Robert F. Kennedy Jr. nello show di Joe Rogan. È stata una decisione facile per te?

Hotez: Sì, non era mai stato nei piani. Conosco Bobby Kennedy da diversi anni e ho avuto numerose conversazioni con lui nel corso degli anni. Non sono arrivate ​​da nessuna parte. È semplicemente troppo impegnato, non vuole ascoltare la scienza. Quindi sapevo che non sarebbe stato produttivo, ma pensavo anche che avrebbe potuto danneggiare il settore perché avrebbe dato alla gente un messaggio sbagliato su come funziona la scienza.

Voglio dire, la scienza non è qualcosa che si ottiene attraverso il dibattito pubblico. La scienza si ottiene scrivendo articoli scientifici da parte di scienziati seri che inviano articoli per la revisione tra pari, e poi vengono modificati o rifiutati e borse di studio che vengono modificate, rifiutate o presentate a conferenze scientifiche davanti ai tuoi colleghi per un feedback critico. Ed è un approccio di grande successo.

Non si discute di scienza come si discute di illuminazione, filosofia o politica.

Nota: il problema più grande con questo argomento è che il nostro sistema scientifico sta soffrendo un fallimento sistemico di ricerche errate (ad esempio, fraudolente) che inondano la letteratura scientifica, una persistente incapacità di sviluppare idee di cambiamento di paradigma che migliorano la società, e una completa incapacità di rifiutare idee errate. dogmi scientifici (ad esempio, considera cosa è successo durante il COVID-19). Tutto ciò è una conseguenza diretta del fatto che il dibattito non è ammesso nella scienza e, di conseguenza, spendiamo sempre di più semplicemente per riconvalidare le narrazioni scientifiche esistenti.

Armare il Linguaggio

Anni fa, ho sentito proporre una teoria che sosteneva che la popolazione generale ha molta difficoltà a comprendere concetti che richiedono di mettere insieme più premesse (in altre parole argomenti complessi e ricchi di sfumature) e richiede invece che le idee vengano presentate loro come “ verità semplicistiche” (ad esempio, slogan carichi di emozione).

A sua volta, noterete che quasi tutte le forme di propaganda moderna cercano di associare una parola a tutto ciò di cui i suoi promotori hanno bisogno (ad esempio, che sono buoni mentre i loro avversari politici sono cattivi), dopodiché quella parola viene affissa ovunque sia necessaria.

Ad esempio, dopo l’11 settembre, Bush è riuscito a etichettare con successo chiunque fosse in disaccordo con le orrende politiche da lui promosse come “antipatriottiche”. Ad esempio, il 20 settembre 2001, in un discorso pronunciato a una sessione congiunta del Congresso, dichiarò quanto segue:

Ogni nazione, in ogni regione, deve ora prendere una decisione. O sei con noi, o sei con i terroristi.

Nota: questa linea è stata accolta con applausi dai nostri legislatori.

In breve tempo, pochi furono disposti a criticare le orrende politiche di Bush perché temevano di essere “antipatriottici”. Allo stesso modo, durante la presidenza di Trump, i media sono stati in grado di etichettare con successo chiunque lo sostenesse come “nazista” e questa etichetta (priva di senso) è diventata così potente da mettere a tacere molti dei suoi sostenitori e da un lato fomentare un odio diffuso nei suoi confronti che ha fatto sentire a molti che era giustificato usare ogni mezzo necessario per fermare Trump o i suoi sostenitori.

Nota: ci sono molti altri esempi di etichette che perdono ogni attinenza con la realtà a seguito del loro utilizzo come arma contro gli oppositori politici di un gruppo (ad esempio, si consideri cosa è successo con la parola “razzista”).

Una delle cose più importanti da capire riguardo a questa tattica è che richiede che l’altra parte non sia in grado di sfidare l’assurdità dell’etichetta (ad esempio, come diavolo non voler sperperare il bilancio nazionale bombardando migliaia di civili innocenti in Medio Oriente mi rende “antipatriottico?”). Per questo motivo, i media daranno sempre agli individui che utilizzano come arma l’attuale etichetta un forum di supporto per ripeterla ancora e ancora in modo che le masse lo associno senza pensarci all’agenda dello sponsor.

Nota: durante la campagna di Trump del 2016, i media americani in coordinamento hanno tentato di applicare il loro termine prefabbricato “notizie false” a qualsiasi voce indipendente che criticasse la narrativa esistente. Una volta che la campagna ha acquisito un sufficiente slancio (rendendola quindi più difficile da fermare), Trump ha improvvisamente iniziato a usare il suo megafono per associarla più e più volte alla CNN piuttosto che ai media indipendenti (ad esempio, “le notizie false sono nemiche del persone”). Ciò ha portato la campagna a fallire e a diminuire, anziché aumentare, la fiducia del pubblico nei media mainstream, rendendolo uno dei pochi esempi che conosco di qualcuno in grado di minare un’importante campagna di linguaggio armato (poiché Trump non aveva bisogno di essere compiacente di avere un pubblico sui mass media e quindi era in una posizione unica per parlare apertamente).

Antiscienza

Prendendo spunto dai propagandisti, Peter Hotez ha anche cercato un’etichetta per mettere a tacere tutti i suoi critici. Lui (forse con l’aiuto di una società di pubbliche relazioni) ha optato per l'”antiscienza” e, poiché si presenta solo a un pubblico comprensivo che non lo mette in discussione, è stato in grado di continuare ad alzare la posta, prima di sostenere a lungo che l'”antiscienza” rappresentava un pericolo esistenziale per la nostra democrazia, era la più grande forza omicida al mondo, e quindi ha chiesto ai governi di tutto il mondo di armarsi contro chiunque promuova l’”antiscienza”.

Per un po’ abbiamo ignorato queste buffonate perché erano ridicole, ma alla fine ci siamo resi conto, dopo questo tweet sponsorizzato dall’OMS, che si era andati troppo oltre (questo è il tipo di cose che porta a luoghi oscuri) e che bisognava fare qualcosa al riguardo:

Avatar di Twitter per @OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

@CHI

“L’attivismo anti-vaccini, che io in realtà chiamo aggressione anti-scientifica, è ora diventato una delle principali forze di morte a livello globale”.

– @PeterHotez, professore e preside @BCM_TropMed, sull’impatto devastante della #disinformazione e dell’informazione scorretta.

Nota: oltre a questo fatto pieno di inesattezze fattuali, non è possibile che Hotez abbia potuto realizzarlo da solo (il che suggerisce che sia stato invece realizzato da una società di pubbliche relazioni finanziata dal settore farmaceutico).

Dal momento che i media avevano strategicamente protetto Hotez dal fatto che qualcuno rivelasse le sue bugie, ho realizzato che l’unica opzione per stroncare tutto ciò sul nascere sarebbe stata quella di fare qualcosa che facesse saltare la credibilità di Hotez presso il pubblico. Poi ho avuto un lampo di ispirazione, ricordando qualcosa che avevo visto qualche anno prima e ho inviato questa clip a Pierre Kory. Per grazia di Dio, è diventato virale (credo che sia stato visto più di 10 milioni di volte) e ha completamente fatto crollare il vento delle vele di Hotez.

Avatar di Twitter per @PierreKory

Pierre Kory, MD MPA

@PierreKory

Questo potrebbe essere il mio momento di Joe Rogan preferito in assoluto.

In pochi minuti, Peter Hotez mostra inavvertitamente al mondo esattamente cosa è andato storto nel nostro sistema medico e perché la sua spinta infinita per più vaccini non potrà mai creare salute.

22:41 ∙ 25 dicembre 2022

Nota: questo scambio comico rappresenta una delle poche volte in cui Hotez si è trovato di fronte a un pubblico che non ha sostenuto incondizionatamente tutto ciò che ha detto, il che illustra ancora una volta perché è così fondamentale per i sostenitori dei vaccini non esporsi mai nemmeno alla forma più leggera di pubblico discussione.

Circa sei mesi dopo, dopo aver ascoltato l’ennesima invettiva antiscientifica di Hotez, mi è venuto in mente un altro pensiero: come definisce effettivamente l’antiscienza? Dopo aver cercato per un po’, non sono riuscito a trovare una risposta.

Ciò mi ha spinto a scrivere un articolo ponderato sul significato di “antiscienza” e sulla tendenza abituale di Hotez a lanciare brutte accuse a chiunque non fosse d’accordo con lui e poi affermare di essere una vittima nel momento in cui qualcuno denunciava questo comportamento. Robert Malone ha gentilmente accettato di pubblicare l’articolo il 14 giugno e, per qualche strana coincidenza, tre giorni dopo, Peter Hotez ha deciso di litigare con Joe Rogan.

Che cos’è l’“Antiscienza?”

In quell’articolo, ho tentato di definire l’antiscienza. Dato che non sono riuscito a trovare una definizione da Hotez, ho seguito quella di Wikipedia che affermava:

L’antiscienza è un insieme di atteggiamenti che comportano il rifiuto della scienza e del metodo scientifico. Le persone che hanno opinioni antiscientifiche non accettano la scienza come metodo oggettivo in grado di generare conoscenza universale. L’antiscienza si manifesta comunemente attraverso il rifiuto di idee scientifiche come il cambiamento climatico e l’evoluzione. Include anche la pseudoscienza, metodi che pretendono di essere scientifici ma rifiutano il metodo scientifico. L’antiscienza porta a credere nelle teorie del complotto e nella medicina alternativa.

Nota: da quando ho scritto l’articolo originale, è stata aggiunta una frase in più che affermava che “la mancanza di fiducia nella scienza è stata collegata alla promozione dell’estremismo politico e alla sfiducia nei trattamenti medici”, che come si può immaginare, faceva riferimento al lavoro di Hotez (che afferma ma in realtà non dimostra quel collegamento).

Fortunatamente, Wikipedia era disposta a riconoscere i problemi inerenti a questa etichetta:

Elyse Amend e Darin Barney [nel 2015] sostengono che sebbene l’antiscienza possa essere un’etichetta descrittiva, è spesso usata come retorica, essendo effettivamente utilizzata per screditare i propri oppositori politici e quindi le accuse di antiscienza non sono necessariamente giustificate.

Nota: uno dei temi centrali che ho riscontrato durante la ricerca sul lungo dibattito filosofico sull’”antiscienza” era che c’erano enormi implicazioni politiche su esattamente dove una società sceglieva di tracciare il confine su ciò che costituiva “antiscienza”.

Ho quindi aspettato pazientemente che uscisse il libro di Peter Hotez “The Deadly Rise of Anti-Science” poiché speravo che finalmente definisse esplicitamente la sua nebulosa calunnia (soprattutto considerando che l’articolo del 14 giugno lo aveva effettivamente sfidato pubblicamente a farlo). Diamo un’occhiata a ciò che ha detto Hotez:

L’antiscienza ha radici storiche che risalgono a più di cento anni fa, quando Joseph Stalin ne comprese per la prima volta il valore per un regime autoritario come la Russia comunista. Screditare la scienza e attaccare gli scienziati è un tema centrale per gli autocrati che cercano di mantenere il potere e acquisire il dominio geopolitico. Questa è una tragedia americana profondamente preoccupante e profondamente triste, ma che deve essere svelata per prevenire ulteriori perdite di vite umane e ripristinare la scienza come componente essenziale del tessuto americano.

Anti-scienza” è un termine più ampio che comprende gli sforzi volti a minare le visioni tradizionali della vaccinologia, nonché le conclusioni della ricerca in altri settori, come la scienza del clima e il riscaldamento globale. Nella biomedicina, l’antiscienza prende di mira molteplici campi, tra cui la biologia evolutiva, la biologia delle cellule staminali, l’editing genetico e la terapia genica, la vaccinologia e la virologia. Un esempio lampante presenta affermazioni infondate sulle origini della pandemia di COVID-19 in Cina. La disinformazione e le teorie del complotto rappresentano le principali tattiche di gruppi e individui impegnati in programmi antiscientifici. Minano la fiducia nel pensiero e nelle pratiche scientifiche tradizionali, ma anche negli scienziati stessi. Leader e gruppi antiscientifici impiegano minacce e tattiche di bullismo contro eminenti scienziati statunitensi. Sempre più spesso, soprattutto negli Stati Uniti, l’antiscienza è diventata un movimento politico importante ma pericoloso. Attrae sempre più coloro che nutrono opinioni estremiste. Nel 2021 l’ho definito così:

“L’antiscienza è il rifiuto delle visioni e dei metodi scientifici tradizionali o la loro sostituzione con teorie non provate o deliberatamente fuorvianti, spesso per vantaggi nefasti e politici. Prende di mira eminenti scienziati e tenta di screditarli”.

In altre parole, significava esattamente quello che sembrava dal suo uso: “chiunque non sia d’accordo con me o con la narrazione è cattivo”.

Nota: un’analisi più dettagliata delle bugie contenute nel libro di Hotez e del sinistro programma che sta promuovendo può essere trovata qui.

Credo quindi che se Hotez dovesse mai discutere pubblicamente con qualcuno che non fosse dalla sua parte, nel momento in cui avesse iniziato a vomitare calunnie antiscientifiche per sostenere la sua posizione, gli sarebbe stato immediatamente chiesto di spiegare esattamente cosa intendesse (il che avrebbe così silurato la sua argomentazione).

Discutere sull’Ortodossia

A causa dell’efficacia con cui i media hanno sconfitto l’idea che gli “esperti” dovessero essere chiamati a difendere le loro posizioni, il pubblico ha gradualmente smesso di chiedere che fossero concessi gli stessi forum pubblici che abbiamo visto negli anni ’70, ’80 e ’90 quando furono sollevate preoccupazioni sulla vaccinazione.

La situazione è cambiata quando Steve Kirsch, un imprenditore e filantropo della Silicon Valley, si è reso conto che era essenziale ripristinare quello standard e ha iniziato a perseguire incessantemente il dibattito. Una volta che tutte le parti prevedibili che ha contattato si sono rifiutate di difendere le proprie azioni (ad esempio, i funzionari della FDA e del CDC che hanno ignorato innumerevoli segnali di sicurezza del vaccino COVID) Kirsch ha adottato una nuova strategia: offrire loro somme crescenti di denaro per dibattere con lui e poi pubblicizzare ampiamente la loro continua riluttanza a discutere. .

Dal momento che i soldi parlano, le offerte di Kirsch hanno reso chiaro a gran parte del pubblico che le scuse che adducevano (ad esempio, “non vale la pena dedicare tempo a discutere di disinformazione”) erano un mucchio di aria fritta e la vera ragione per cui si rifiutavano di impegnarsi in un dibattito era perché rappresentava per loro un rischio esistenziale. In breve, Kirsch ha finalmente trovato un modo per disfare il clima che i media avevano lavorato per decenni per creare, in cui i membri dell’ortodossia potevano sputare impunemente le loro bugie e le loro sciocchezze e, a loro volta, hanno cominciato ad apparire sempre più articoli che tentano di giustificare perché non è appropriato che la “scienza” si impegni in un dibattito con un punto di vista non ortodosso.

Nota: le cose non sono sempre andate così. Non molto tempo fa, i medici degli ospedali discutevano spesso di controversie mediche e di politiche contrastanti che i loro ospedali stavano prendendo in considerazione per l’adozione.

Dati per me ma non per voi

Una delle tendenze deprimenti che abbiamo osservato verificarsi negli ultimi decenni è stata la creazione delle seguenti credenze sociali collettive.

Passo 1: ci sono molti problemi nel nostro mondo. Una scienza migliore e dati migliori sono la soluzione a questi problemi.

Passaggio 2: i dati sono la nostra salvezza, dobbiamo fare tutto il possibile per raccoglierli e le decisioni della nostra società dovrebbero basarsi su di essi.

Passaggio 3: i dati in realtà sono troppo complicati per essere analizzati da chiunque, tranne che dagli esperti.

Passaggio 4: coloro che raccolgono dati (ad esempio, aziende private o governo) dovrebbero avere il diritto di mantenerli privati ​​indipendentemente da quanto le interpretazioni di tali dati influenzino le nostre vite. Le giustificazioni per ciò includono “la necessità di proteggere la privacy”, “la necessità di proteggere l’investimento finanziario che una società privata ha fatto per ottenere quei dati “proprietari”” e la necessità di garantire che i dati siano analizzati da “esperti” in grado di comprenderli. .

Passaggio 5: tutti i dati raccolti da una fonte non approvata dovrebbero essere ignorati se sono in conflitto con la narrativa esistente.

Sorprendentemente, questa strategia ha funzionato. Tuttavia furono fatti molti tentativi per contrastarlo.

Ad esempio, molte persone non lo sanno, ma il motivo per cui esiste il sistema di segnalazione degli eventi avversi da vaccino (VAERS) è perché nel 1986 era ben noto all’interno della comunità della sicurezza dei vaccini che era impossibile per i genitori segnalare gravi danni da vaccino ( poiché i medici, i produttori di vaccini e il governo si sono rifiutati di documentarli). Ciò a sua volta ha permesso di sostenere che “non esistevano dati” su tali lesioni e quindi sbarazzarsi dei genitori ogni volta che condividevano il danno subito.

Gli attivisti hanno fatto sì che venisse fatta una legge del 1986 che stabiliva che fosse necessario che esistesse un database al quale il pubblico potesse segnalare direttamente le lesioni da vaccino e che i dati in esso contenuti dovessero essere resi disponibili al pubblico. Una volta creato questo database, un numero sufficiente di persone ne venne a conoscenza affinché i rapporti cominciassero ad arrivare al suo interno e i sostenitori della sicurezza dei vaccini furono finalmente in grado di identificare una varietà di lesioni specifiche collegate a vari vaccini.

Al contrario, quando il VAERS ha rotto il monopolio sui dati sui danni da vaccino, l’intero establishment medico ha fatto tutto ciò che poteva per indebolire il VAERS (ad esempio, non dicendo mai ai medici che esisteva, non dotandolo di personale sufficiente per poter elaborare le segnalazioni ricevute e affermando che i dati del VAERS erano spazzatura, solo un deficiente potrebbe provare a dedurne qualcosa). Per questo motivo, fino al COVID, relativamente poche persone erano a conoscenza dell’esistenza del VAERS o della sua utilità (il che ha portato a riferirgli solo circa l’1% dei danni da vaccino).

Ad esempio, ascolta questa risposta che Peter Hotez ha dato a una domanda a sorpresa che ha ricevuto in quello che credeva fosse un luogo “sicuro” (e quindi ha risposto):

In breve, Hotez afferma che se qualcuno dovesse sollevare preoccupazioni sui dati del VAERS a un medico, gli dovrebbe essere ricordato che esistono sistemi di monitoraggio molto migliori e che dovremmo “fidarci” di quelli, piuttosto che della “spazzatura” che arriva dal VAERS. Allo stesso tempo, trascura di menzionare che al pubblico non viene mai dato accesso a questi database, piuttosto gli viene detto di fidarsi di ciò che gli esperti ne deducono, il che, non a caso, indica sempre che i vaccini sono “sicuri ed efficaci”.

Nota: durante il COVID, attraverso una lunga richiesta FOIA, siamo finalmente riusciti ad accedere a uno dei database “più affidabili” a cui Hotez ha fatto riferimento. Quel database mostrava che i vaccini COVID erano estremamente pericolosi e che il rapporto degli “esperti” precedentemente reso pubblico su quel database era stato elaborato in modo ingannevole in modo da nascondere quei segnali di allarme. Allo stesso modo, nel 2014, un informatore del CDC ha rivelato che dopo che il CDC aveva condotto uno studio per confutare il legame tra vaccini e autismo, una volta che i dati hanno mostrato il contrario (che i vaccini causavano l’autismo) il CDC ha rielaborato lo studio per coprire quel collegamento e (illegalmente ) ha eliminato i dati grezzi originali che mostravano tale collegamento.

Dato che è diventato così difficile accedere ai dati critici sulla sicurezza dei vaccini, durante il COVID, siamo stati invece costretti a fare affidamento su azioni legali e informatori per ottenerli o a utilizzare database pubblici che mostrano indirettamente gli impatti sociali dei vaccini.

Se si fa un passo indietro, ciò è del tutto assurdo, soprattutto considerando che milioni di persone si sono viste togliere le libertà civili fondamentali da obblighi di vaccinazione basati su interpretazioni errate di dati di cui dovevamo “fidarci” ma che non ci è mai stato permesso di verificare.

Tuttavia, data la diffusione del danno derivante dai vaccini, sempre più dati sono trapelati. Recentemente, ciò è culminato con un informatore neozelandese che ha rinunciato alla sua carriera e messo a rischio la sua libertà personale (attualmente rischia una pena detentiva di 7 anni) per far trapelare dati a livello record (in forma anonima). Questi dati hanno fornito un caso convincente secondo cui il vaccino COVID stava danneggiando le persone e, per quanto ne so, rappresenta la prima volta che i dati a livello record per un vaccino sono diventati disponibili al pubblico.

Nota: i dati a livello record sono il “gold standard” dei dati che consentono di determinare chiaramente se esiste o meno una correlazione tra un intervento (ad esempio un vaccino) e un cambiamento nel corpo umano (ad esempio la morte).

Quando ho saputo di questo imminente rilascio, il mio primo pensiero è stato: “Mi chiedo come reagiranno i fanatici dei vaccini”. A sua volta, la mia ipotesi migliore era che avrebbero riutilizzato il playbook esistente (ridicolizzandolo, rifiutandosi di discuterne e insistendo sul fatto che era la fonte di dati sbagliata da utilizzare per determinare la causalità). Questo a sua volta finì per essere esattamente quello che accadde.

Ad esempio, quando David Gorski (un noto ardente difensore della narrativa prevalente che denigra attivamente Kirsch ma rifiuta fermamente di discuterne) è venuto a conoscenza dei dati, ha scelto di “affrontarli” pubblicando un pezzo sul suo blog. Dato che Gorski segue costantemente il playbook di Hotez, il contenuto di quell’articolo dovrebbe essere abbastanza facile da indovinare; ha lanciato una serie di attacchi infantili contro Kirsch e l’informatore neozelandese (ad esempio, non sono “esperti” qualificati per valutare i dati) e allo stesso tempo ha insistito sul fatto che i dati non erano sufficienti per determinare nulla da essi.

Ciò che ho trovato notevole nel pezzo di Gorski è che implicava ripetutamente una domanda molto semplice. Se questo set di dati agli occhi di Gorski non fosse sufficiente per valutare il danno dei vaccini (poiché includeva solo il 40% dei dati sui vaccini anziché tutti, sollevando quindi la possibilità che ci fosse qualche elemento di distorsione nel campione e allo stesso modo che contenesse un gruppo di controllo non vaccinato con cui confrontare il tasso di mortalità da vaccino), chi ne porta l’onere di responsabilità?

Gorski e Hotez (e molti altri) hanno affermato che l’onere della responsabilità spetta all’individuo che presenta i dati (incompleti) e affermando che ciò suggerisce la presenza di un segnale di allarme poiché sono necessari più dati per essere certi che ciò sia effettivamente nel caso. Tuttavia, l’argomentazione molto più ragionevole sarebbe: se i dati disponibili mostrano che è presente un campanello d’allarme, le parti in possesso del set di dati completo (ad esempio, il governo della Nuova Zelanda) hanno l’obbligo di fornire tali dati al pubblico, e fare qualsiasi altra cosa è una tacita ammissione che il set di dati completo proverebbe l’esistenza di quel campanello d’allarme.

In breve, se qualcuno di questi difensori dell’ortodossia dovesse discutere in pubblico con un pubblico scettico, una delle prime confutazioni alle loro argomentazioni sarebbe “è carino, ma se ritieni che i dati esistenti non siano abbastanza buoni per valutare se il i vaccini anti-COVID non sono sicuri, perché non sostieni la pubblicazione dei dati grezzi che risolverebbero questa questione?”

Tuttavia, dal momento che i media di proprietà delle multinazionali hanno concesso loro i propri spazi sicuri perpetui, domande semplici come questa non potranno mai essere sollevate.

Antiscienza o scientismo?

Il termine “antiscienza” ha avuto molti problemi a “restare” nella mente del pubblico sia perché è un termine scomodo sia perché rappresenta un concetto immaginario con cui la maggior parte delle persone non si identifica realmente (dal momento che solo i membri dell’ortodossia scientifica tendono a essere turbati dal fatto che la società si rifiuti di seguire ciecamente le loro dichiarazioni). Al contrario, però, esiste un altro termine molto più noto, che direi sia dovuto al fatto che è un concetto reale con cui molti hanno esperienza diretta.

“Scientismo” è un modo per descrivere la trasformazione della scienza in un’istituzione religiosa che non può essere messa in discussione e deve essere vista come l’unico arbitro della verità (ad esempio, se vedessi morire sette diverse persone sane subito dopo un vaccino, perché quell’associazione non è è stato dimostrato nella letteratura scientifica sottoposta a revisione paritaria, la tua osservazione è falsa e quindi deve essere scartata).

Nota: la foto qui sopra è stata affissa dai manifestanti a Washington due anni fa.

Poiché si suppone che la scienza sia un’istituzione autocorrettiva che dipende dall’eliminazione di ipotesi errate, l’ascesa dello scientismo rappresenta una profonda tragedia per la nostra società poiché disabilita quel meccanismo correttivo critico. Una volta che la scienza si è trasformata in scientismo, i dogmi scientifici radicati persistono indefinitamente mentre alle nuove idee che li sfidano non è mai permesso di vedere la luce.

A loro volta, innumerevoli osservatori hanno notato che è diventato molto più raro che emergano idee di cambiamento di paradigma (ad esempio, la scoperta del DNA). Consideriamo ad esempio quanto scoperto da questo studio del 2023 pubblicato da Nature:

In breve, stiamo spendendo molto di più nella scienza per molto molto meno.

Nota: questo è uno scenario sfortunato che spesso si osserva in un settore che riceve ingenti sussidi finanziari, poiché tali sussidi incentivano il settore a concentrarsi sul mantenimento di tali sussidi piuttosto che sulla creazione di innovazioni economicamente competitive (ad esempio, molti credono che il governo che concede prestiti incondizionati agli studenti ha reso l’istruzione superiore molto più costosa ma allo stesso tempo molto più povera in termini di qualità). Nel caso della ricerca, poiché la carriera tipica dello scienziato dipende da sovvenzioni o impiego nell’industria, non può permettersi di pubblicare nulla che metta in discussione la narrativa poiché così facendo lo si inserisce nella lista nera di quelle fonti di finanziamento.

L’ascesa mortale dello scientismo

Mentre Hotez (e Fauci) sostengono che il pericolo più grande che abbiamo visto negli ultimi 4 anni sia stata l’ascesa dell’“antiscienza” (una mancanza di fiducia cieca nelle nostre istituzioni scientifiche), credo che il vero problema sia stata la rapida proliferazione dello scientismo. in tutta la nostra società.

Ad esempio, credere nella “magia” della scienza è diventato un tema pubblicitario comune che la società è stata condizionata a venerare. Per illustrare, si consideri uno degli slogan chiave di marketing utilizzati da Pfizer per vendere il proprio vaccino (ad esempio, vedere questo spot pubblicitario):

Eppure, nello stesso momento in cui lo dicevano, come hanno rivelato gli informatori, Pfizer stava consapevolmente conducendo studi clinici fraudolenti che, contrariamente alla linea “sicuro ed efficace” ampiamente ripetuta, avevano in realtà scoperto il contrario ma lo nascondevano. A sua volta, una volta che i vaccini sono arrivati ​​sul mercato, abbiamo assistito alla stessa ondata di infortuni e di fallimenti vaccinali che erano stati effettivamente rilevati durante le sperimentazioni. In breve, “fidarsi della scienza” significava negare ciò che stava accadendo e non mettere in discussione l’integrità del processo Pfizer.

Nota: questo è simile al modo in cui Pfizer ha affermato che il suo vaccino ha prevenuto la trasmissione del COVID-19 anche se era risaputo che non era mai stato valutato negli studi sul vaccino COVID. Dato che si trattava di una questione controversa (poiché era stata usata per giustificare l’obbligo di vaccinare le persone che non volevano vaccinarsi in modo che gli altri fossero “protetti”), un membro del parlamento alla fine ha chiesto a Pfizer perché lo facessero, a quel punto, il loro portavoce ha giustificato questa menzogna dicendo che “dovevamo muoverci alla velocità della scienza”. Allo stesso modo, si è poi scoperto che lo studio chiave utilizzato per giustificare che i non vaccinati rappresentavano un pericolo per la società era scienza-spazzatura e pagato dalla Pfizer.

Durante l’emergenza COVID-19, molti accademici e ricercatori onesti hanno osservato che, proprio come dopo l’11 settembre, si è creato improvvisamente un clima in cui semplicemente non era accettabile mettere in discussione la narrativa prevalente (ad esempio, vedere questo articolo). Di conseguenza, furono avanzate molte idee palesemente assurde come:

•Il virus COVID-19 non è emerso da un laboratorio, anche se il laboratorio in cui è scoppiato il COVID-19 aveva già pubblicato numerosi articoli sulla creazione di virus innaturali molto simili al COVID-19.

Nota: è stato successivamente rivelato che Fauci (che, come Hotez, ha finanziato la ricerca che ha creato sinteticamente questi virus mortali) aveva corrotto degli “esperti” per pubblicare un articolo senza senso in cui dichiarava che il virus COVID-19 era in realtà naturale (quando in realtà, quegli esperti credevano che fosse trapelato da un laboratorio).

•Un epidemiologo noto per aver fatto previsioni stravaganti (e costantemente false) sul tasso di mortalità di una nuova malattia infettiva, affermando assurdamente che il COVID-19 avrebbe infettato quasi tutti e ucciso lo 0,9% delle persone infette.

Nota: è stato successivamente dimostrato che l’IFR era compreso tra lo 0,034% e lo 0,05% per gli under 70.

•Affermare che questo tasso di mortalità dello 0,9% significava che milioni di persone sarebbero morte a meno che non fossero state implementate misure di blocco draconiane (e sperimentali) (che erano e continuano ad essere immensamente devastanti per la classe lavoratrice).

Nota: in seguito è stato dimostrato che l’epidemiologo sovrastimava enormemente il rischio di morte (ad esempio, in molti casi prevedeva migliaia di volte più morti di quelle effettivamente avvenute).

•Affermare che non esisteva alcuna cura per il virus, affermazione che a sua volta veniva utilizzata per giustificare la necessità di una serie di duri interventi di sanità pubblica.

•Affermare che i vaccini erano molto sicuri, efficaci al 95%, necessari per imporre un obbligo in quanto impedivano la diffusione del COVID e avrebbero presto posto fine alla pandemia.

Inutile dire che se su uno qualsiasi di questi punti fosse stato consentito un dibattito scientifico all’interno dei mass media, questi non avrebbero resistito all’esame. Tuttavia, poiché lo scientismo divenne la religione di stato, i pochi che osarono sfidarlo dovettero affrontare una persecuzione non molto diversa da quella sperimentata dagli eretici nelle teocrazie del passato, e in breve tempo le bugie dell’establishment scientifico divennero dogmi radicati che il mondo intero fu costretto a subire. ad esempio, milioni di persone morirono).

Conclusione

La propaganda moderna cominciò ad emergere al tempo della prima guerra mondiale. Quando venne creata, emerse un acceso dibattito sulla questione se fosse accettabile utilizzarla, poiché la propaganda offriva la promessa di garantire il corretto funzionamento di una società sempre più tecnologicamente complessa ma allo stesso tempo era antitetica alla democrazia poiché toglieva la capacità della popolazione di decidere la loro governance.

Alla fine, i propagandisti vinsero poiché si credeva che Hitler (un maestro propagandista) non potesse essere fermato a meno che non fosse stata usata una propaganda altrettanto efficace da parte degli Alleati.

Da quel momento, la propaganda è gradualmente proliferata nella nostra società, in gran parte incentrata sull’idea che dovremmo “fidarci” di chiunque siano gli esperti attualmente consacrati. La governance a sua volta è diventata quella classe di esperti che decide cosa dovremmo fare e poi incarica una società di pubbliche relazioni di propaganda per garantirsi che il pubblico rispetti la loro politica.

A causa dell’efficacia di questo modello, ho rinunciato a gran parte del processo democratico o a molte delle questioni fondamentali che mi interessava migliorare sempre.

Tuttavia, due importanti cambiamenti hanno ribaltato il paradigma al quale siamo rimasti bloccati per decenni.

Il primo è stata la creazione di Internet e (grazie alla sua redditività) è diventato inseparabilmente intrecciato con ogni aspetto della nostra vita. Per questo motivo oggi esiste un mezzo incontrollabile che può consentire la libera distribuzione di informazioni interessanti in tutta la società.

Il secondo era l’avidità incontrollata della classe dominante (la forma di governo propagandista ha permesso loro di continuare a prendere sempre di più, e così hanno fatto). Questo è importante perché, sebbene la propaganda possa indurre le persone a credere a cose davvero straordinarie, una volta che queste si discostano troppo dalla realtà (ad esempio, contrarre ripetutamente il COVID nonostante siano stati vaccinati con un vaccino “efficace al 95%” è stata un’enorme rivelazione per molti).

Per questo motivo, non esiste più un modo chiaro per garantire il controllo continuo delle masse e, di conseguenza, coloro che sono al potere da decenni si trovano ora ad affrontare una minaccia esistenziale alla loro base di potere.

Nota: tutto quanto sopra è discusso in modo più dettagliato in questo eccellente articolo.

Se vogliamo rivendicare la nostra democrazia, è fondamentale consentire un dibattito aperto e onesto. Come hanno dimostrato gli ultimi anni, non possiamo proteggere la narrativa degli “esperti” da ogni controllo e, come ha dimostrato Internet, il monopolio che detenevano sulla verità sta rapidamente svanendo. Al contrario, credo che se gli esperti desiderano riconquistare la credibilità che hanno perso, devono guadagnarsela difendendo pubblicamente il merito delle loro posizioni, e credo che con il passare del tempo anche la classe degli esperti se ne renderà conto.

Infine, voglio ringraziare ciascuno di voi per il vostro supporto al mio lavoro qui e su Substack nell’ultimo anno (rendete gran parte di ciò possibile). Il mondo sta cambiando abbastanza rapidamente (ad esempio, le persone si stanno spostando in massa dai mass media ai media indipendenti) e sono abbastanza fiducioso che il 2024 segnerà il punto in cui la nostra voce diventerà abbastanza forte da poter iniziare a correggere il terribile corso della scienza. l’apparato ha preso.

Post scriptum: Peter Hotez ha “risposto” a questo articolo dopo che è diventato virale. Per questo motivo, ho scritto un seguito a questo pezzo che illustrava i contenuti più discutibili di Hotez e mostrava come faccia parte di una campagna di pubbliche relazioni molto più nefasta per impedire che tutto il dissenso dalla narrativa venisse censurato (ad esempio, quando l’OMS cercò di spingere il prossimo vaccino “d’emergenza” su di noi). L’articolo successivo può essere letto qui.

