Eco-Allarmi Sbugiardati. Le Isole che Sarebbero Dovute Scomparire invece Stanno Crescendo…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The National Pulse, che ringraziamo per la cortesia, e che sfata in maniera inequivocabile un’altra delle balle degli ecoterroristi. Buona lettura e diffusione.

Le isole che secondo gli allarmisti climatici sarebbero state affondate dai cambiamenti climatici stanno in realtà crescendo

I cambiamenti climatici non stanno affondando atolli come le Maldive, le Isole Marshall e Tuvalu. Storicamente ritenute vulnerabili all’innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale, recenti scoperte dimostrano che queste nazioni insulari a bassa altitudine hanno quasi tutte le stesse dimensioni o stanno crescendo.

Confrontando le fotografie aeree della metà del XX secolo con le immagini satellitari contemporanee si scopre che, su 709 isole dell’Oceano Pacifico e Indiano, quasi l’89% si è espanso o è rimasto stabile negli ultimi decenni. Solo l’11% mostra segni di contrazione.

Ad esempio, l’isola di Kandahalagalaa mostra notevoli cambiamenti dal 2005 al 2023. Mentre la parte orientale ha subito una certa erosione, la parte occidentale si è espansa, mantenendo una stabilità complessiva.

Questi risultati mettono in discussione la narrazione dell’establishment secondo cui il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per gli atolli, condannando nazioni come Vanuatu allo stesso destino di Atlantide e creando una generazione di “rifugiati climatici”.

Sono anche una buona notizia per i politici allarmisti del clima, tra cui Al Gore e Barack Obama, che hanno speso milioni in proprietà con vista sull’oceano che il drammatico innalzamento del livello del mare metterebbe in pericolo.

L’autorevole scienziato del clima, il professor Bill McGuire, già membro dell’organismo governativo britannico che ha fornito consulenza ai politici sulla risposta alla pandemia di covirus, si è spinto fino a dire che “l’abbattimento della popolazione umana da parte di una pandemia con un tasso di mortalità molto elevato” è l’unico modo per fermare il “collasso climatico”.

Immagine in evidenza: Copertina della rivista TIME (a sinistra). Stranamente, alcune piccole isole si stanno ingrandendo di fronte all’innalzamento dei mari, Science Alert, 8 dicembre 2020 (a destra).

