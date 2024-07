Ultima Trovata del Missionario Om*o*se*ss*ualista J.Martin, sj: la Madonna con Bandiera LGBTQ+.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Il sacerdote gesuita James Martin continua la sua crociata omosessualista all’interno della Chiesa.

Questo giugno James Martin ha celebrato qualcosa di molto importante per lui e che sembra essere la forza trainante della sua vita: il mese dell’orgoglio LGBT. Sono state innumerevoli le manifestazioni pubbliche di questo sacerdote americano contro la dottrina cattolica, ma lui continua come se nulla fosse.

Lo stesso Martin ha condiviso sui suoi social network alcune immagini di un discorso LGBT tenuto in una chiesa dell’Ohio. Nelle immagini si può notare come la copertura dell’ambone sia decorata con quella che sembra essere la Vergine Maria che porta sul manto la bandiera LGTB e quella che rivendica la transessualità.

Secondo i religiosi, “la conferenza ha segnato il 50° anniversario di una delle prime conferenze per gay e lesbiche cattolici, che si è svolta proprio in questo luogo, nel 1974”.

Mentre il Vaticano tira fuori la frusta per sedare le voci dissenzienti del settore conservatore, il gesuita James Martin gode della totale impunità di proclamare l’eresia e confondere le anime con una dottrina contraria alla fede cattolica senza che nessuno lo fermi.

Il sacerdote spagnolo Pablo Pich è intervenuto sui suoi social network ed è esploso contro il curioso favoritismo di cui gode. “James Martin cammina liberamente mentre bestemmia apertamente. Viene ricevuto in Vaticano, gli vengono scritte lettere, viene chiamato a far parte di consigli sinodali, ecc. Chiedo a Papa Francesco di intervenire sulla questione perché non può rimanere impunito chi attacca la Beata Vergine e la Fede cattolica in questo modo”, ha scritto padre Pablo Pich.

