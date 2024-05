Cómo Bergoglio suprime el pecado original y el sacrificio de Cristo (Mentor Rousseau…). Mons. Ics

22 Maggio 2024 Pubblicato da Marco Tosatti, su https://www.marcotosatti.com/ 2024/05/22/come-bergoglio- abolisce-il-peccato-originale- e-il-sacrificio-di-cristo- mentore-rousseau-mons-ics/

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, monseñor Ics nos escribió este breve y esclarecedor mensaje en relación a una entrevista concedida por el actual pontífice, de contenido cuanto menos sorprendente. Al respecto, recuerdo claramente una frase de Juan Pablo II (probablemente una cita bíblica): “El corazón humano es un abismo”. Pero entonces había un Papa, no un cliente de bar… Disfruten leyendo y compartiendo.

Estimado doctor Tosatti,

Su Santidad, el papa Francesco, concedió el 16 de mayo de 2024 una larga entrevista a CBS News , recogida por Norah O’Donnell.

Señalo el vínculo para quien quiera leerla. Extraje una frase, muy clara y explicativa. Es la siguiente: “And people are fundamentally good. We are all fundamentally good. Yes, there are some rogues and sinners, but the heart itself is good”. Traducción: “Las personas son fundamentalmente buenas. Todos somos básicamente buenos. Es cierto que hay algunos ladrones y pecadores, pero el corazón mismo es bueno”.

(Ver : cbsn.ws/4bmtVuF).

¿Por qué es importante reflexionar sobre esta afirmación de Su Santidad? Porque esta afirmación niega o contradice el Sacrificio de Cristo en la cruz. Niega el Pecado original y sustituye la Cruz con el mito del “buen salvaje” de J. J. Rousseau.

En 1755, en su “Discurso sobre el origen de la desigualdad”, J. J. Rousseau explica que: “En estado de naturaleza, el hombre es bueno, o mejor dicho, originariamente en el estado de naturaleza los hombres no son ni buenos ni malos, porque aún no existe la moral, que nace con la sociedad”.

En la práctica, el Buen Salvaje es corrompido por la sociedad y por el progreso que lo vuelven malvado.

En realidad, el buen salvaje nunca existió, fue inventado de manera anticatólica (lo dijo incluso Tommaso Campanella…).

En este sentido, “prohibir” la evangelización (o el proselitismo) significa prohibir la labor de profanación de la inocente e incluso santa naturaleza del salvaje (¿pagana-amazónica?).

Absolutamente coherente…

Publicado originalmente en italiano el 22 de mayo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/05/22/come-bergoglio- abolisce-il-peccato-originale- e-il-sacrificio-di-cristo- mentore-rousseau-mons-ics/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

