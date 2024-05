Come Bergoglio Abolisce il Peccato Originale e il Sacrificio di Cristo. (Mentore Rousseau…). Mons. Ics.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci ha scritto questo breve ed illuminante messaggio in relazione ad un’intervista concessa dal pontefice regnante, dal contenuto – a dir poco – sorprendente. Mi ricordo con chiarezza a questo proposito, una frase di Giovanni Paolo II (probabilmente una citazione scritturale): “Il cuore umano è un abisso”. Ma c’era un Papa, allora, non un avventore da bar…Buona lettura e condivisione.

§§§

Gentile dottor Tosatti,

Sua Santità ,Papa Francesco, ha rilasciato una lunga intervista a CBS News , raccolta da Norah O’Donnell , il 16 maggio 2024.

Indico il collegamento per chi volesse leggerla . Ho solo estratto una frase , molto chiara e esplicativa . La seguente

“And people are fundamentally good. We are all fundamentally good. Yes, there are some rogues and sinners, but the heart itself is good”.

Traduzione : “E le persone sono fondamentalmente buone. Siamo tutti fondamentalmente buoni. Sì, ci sono alcuni ladri e peccatori, ma il cuore stesso è buono”.

(Vedi : cbsn.ws/4bmtVuF )

Perché è importante riflettere su questa affermazione di Sua Santità? Perché questa affermazione nega , o contraddice, il Sacrificio di Cristo sulla Croce. Nega il Peccato originale e sostituisce la Croce con il mito del “buon selvaggio” di J.J.Rousseau.

J.J. Rousseau nel 1755 nel suo “Discorso sulla origine della diseguaglianza” spiega che : “L’uomo è buono per natura, ANZI , in origine nello stato di natura , gli uomini non son né buoni né cattivi ,perché ancora non esiste la morale , che nasce con la società” .

In pratica il Buon Selvaggio è corrotto dalla società e dal progresso che lo fa diventare malvagio.

In realtà il buon selvaggio non è mai esistito, è stato inventato in chiave anticattolica (lo diceva persino Tommaso Campanella …).

In tal senso “vietare” la evangelizzazione (o proselitismo) significa vietare l’opera di profanazione della innocente e perfino santa natura del selvaggio ( pagano-amazzonico ?) .

Assolutamente coerente ….

§§§

