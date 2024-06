Strategic Culture: Accuse contro mons. Viganò Artificiose e Frivole. Bergoglio Segue la Religione di Davos.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie alla cortesia dell’amico Umberto Pascali offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Strategic Culture, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

di Stephen Karganovic

26 giugno 2024

L’avvio da parte del Vaticano di un procedimento canonico nei confronti dell’arcivescovo “tafano” Carlo Maria Vigano segna un nuovo significativo sviluppo nella crescente crisi all’interno della Chiesa cattolica romana.

L’arcivescovo Vigano è stato recentemente convocato per rispondere alle accuse di aver commesso tre reati canonici: fomentare lo scisma, mettere in dubbio la legittimità dell’attuale Papa e rifiutare il Concilio Vaticano II della Chiesa cattolica romana, tenutosi sessant’anni fa e le cui controverse riforme da allora agitano i cattolici tradizionalisti.

È una deliziosa ironia, che non sfuggirà agli studenti di questioni vaticane, che l’organo ecclesiastico che ora sta perseguendo Vigano, il Dicastero per la Dottrina della Fede, dal suono innocuo, sia storicamente il diretto successore del Sant’Uffizio, la stessa agenzia che dirigeva l’Inquisizione.

L’arcivescovo ha rifiutato di presentarsi davanti ai suoi accusatori nell’udienza iniziale del 20 giugno. Si è anche rifiutato di dare al procedimento, che come ha detto lui stesso, ha “un esito predeterminato”, una qualsiasi dignità, e non ha inviato un avvocato per perorare la sua causa.

Vigano è diventato una voce potente che denuncia le mancanze morali nei ranghi del clero cattolico romano. Con crescente severità, ha preso di mira il Vaticano per non aver affrontato adeguatamente gli scandali interni. Nel corso del tempo, la portata delle denunce pubbliche di Vigano ha continuato ad ampliarsi. Oltre a richiamare l’attenzione sulla sordida atmosfera morale che pervade la Chiesa cattolica romana, Vigano è stato anche un persistente critico personale dell’attuale Papa Jorge Mario Bergoglio, in particolare della sua incapacità di disciplinare i malfattori. La posizione contraria di Vigano riguardo all’emergenza Covid gli ha procurato ancora più nemici. Mentre Bergoglio ha pubblicamente esortato alla stretta osservanza del regime Covid come un dovere religioso, Vigano ha usato il suo pulpito per diffondere massicciamente le prove del contrario, facendo eco alle affermazioni del Prof. M. Chossudovsky secondo cui la Da quando si è ritirato come nunzio apostolico negli Stati Uniti nel 2016,Oltre a richiamare l’attenzione sulla sordida atmosfera morale che pervade la Chiesa cattolica romana, Vigano è stato anche un persistente critico personale dell’attuale Papa Jorge Mario Bergoglio, in particolare della sua incapacità di disciplinare i malfattori. La posizione contraria di Vigano riguardo all’emergenza Covid gli ha procurato ancora più nemici. Mentre Bergoglio ha pubblicamente esortato alla stretta osservanza del regime Covid come un dovere religioso, Vigano ha usato il suo pulpito per diffondere massicciamente le prove del contrario, facendo eco alle affermazioni del Prof. M. Chossudovsky secondo cui la “narrazione ufficiale del corona virus” è basata su una “Grande Bugia” sostenuta da politici corrotti”.

Vigano ha un caso da risolvere per quanto riguarda le accuse vagamente formulate dalla Curia romana nei suoi confronti? Forse dovremmo rimandare la risposta a questa domanda fino al processo, quando presumibilmente le prove a sostegno delle accuse del Vaticano saranno rese pubbliche. Non c’è dubbio, tuttavia, che Vigano e coloro che aderiscono all’insegnamento tradizionale della fede cattolica romana abbiano un caso coerente a cui l’attuale Papa e il suo entourage devono rispondere.

Senza giri di parole, nella sua risposta all’accusa della Curia, Vigano ha accusato l’attuale pontefice che, nella sua predicazione e nelle sue azioni, sembra essere guidato da ben altra dottrina:

“Il globalismo richiede la sostituzione etnica: Bergoglio (Papa Francesco) promuove l’immigrazione incontrollata e chiede l’integrazione di culture e religioni. Il globalismo sostiene l’ideologia LGBTQ+: Bergoglio autorizza la benedizione delle coppie omosessuali e impone ai fedeli l’accettazione dell’omosessualismo, mentre copre gli scandali dei suoi protetti e li promuove alle più alte posizioni di responsabilità. Il globalismo impone l’agenda verde: Bergoglio adora l’idolo della Pachamama, scrive encicliche deliranti sull’ambiente, sostiene l’Agenda 2030 e attacca chi mette in dubbio la teoria del riscaldamento globale causato dall’uomo. Va oltre il suo ruolo in questioni strettamente scientifiche, ma sempre e solo in una direzione: una direzione diametralmente opposta a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Ha imposto l’uso di sieri genici sperimentali, che hanno causato danni gravissimi, morte e sterilità, definendoli “un atto d’amore”, in cambio di finanziamenti da parte di aziende farmaceutiche e fondazioni filantropiche. Il suo totale allineamento alla religione di Davos è scandaloso”.

Rispetto alla gravità di queste obiezioni, la migliore accusa che la Curia è riuscita a formulare contro Vigano appare piuttosto artificiosa e frivola.

Il Vaticano ha buone ragioni per temere che l’audace dissidenza di Vigano possa andare fuori controllo. L’insoddisfazione tra i laici è tale che potrebbe produrre una scissione con ripercussioni ancora più gravi e di vasta portata di quelle che si ebbero con l’uscita dell’arcivescovo Lefebvre e dei suoi seguaci conservatori dall’ovile post-conciliare diversi decenni fa.

Va notato che lo status canonico di questo gruppo scissionista rimane ancora irrisolto. Nella sua attuale composizione, la Società San Pio X, originariamente fondata da Lefebvre, è l’arcinemico del modernismo, che è la precedente denominazione della trappola globalista in cui è caduto il Vaticano. Il vibrante sinodo tradizionalista di Lefebvre presenta le sconcertanti caratteristiche di una “chiesa nella chiesa” non conforme, che di fatto è un’inaccettabile anti-Chiesa dal punto di vista del Vaticano. La Società aderisce fermamente alla quasi proibita Messa latina, ha una propria gerarchia, parrocchie tradizionaliste, seminari e altre strutture istituzionali necessarie a sostenerla. Il Vaticano potrebbe non leggere con precisione le intenzioni di Vigano riguardo allo scisma, ma data la dolorosa esperienza con Lefebvre la sua apprensione è comprensibile.

Perché queste convulsioni all’interno del cattolicesimo romano dovrebbero interessare anche i cristiani ortodossi?

Perché la stessa comunione ortodossa è profondamente infiltrata da prelati e teologi globalisti e, ora forse indistintamente, cripto-cattolici, il cui obiettivo finale è la fusione “ecumenista” dell’ortodossia mondiale con il Vaticano religiosamente apostata.

Il Patriarca di Costantinopoli, “primo in onore” tra i gerarchi ortodossi, è pienamente d’accordo con questo progetto sincretistico e lo sono anche diverse altre influenti giurisdizioni ortodosse.

L’unione con un cattolicesimo romano decadente che, a detta di tutti, e non solo dando credito alle gravi accuse dell’arcivescovo Vigano, si sta liberando delle ultime vestigia del cristianesimo tradizionale, abbracciando avidamente e ad ogni livello l’asservimento ai principi tossici dell’ideologia globalista, per l’Ortodossia è una proposta suicida.

§§§

