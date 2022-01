Il Papa Riceve Due (2!) Volte Mr. Pfizer. Chissà di Cosa Avranno Parlato…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Edward Pentin, su il National Catholic Register ha dato la notizia che il capo di Pfizer, Burla, è stato ricevuto due volte, privatamente e in segreto dal Pontefice regnante. In Calce trovate la nostra traduzione di alcuni brani dell’articolo. Osservatore Marziano ci offre questo commento carico di ironia. Come ben sapete, il Vaticano è uno degli Stati più ferocemente vaccinisti del mondo; siamo curiosi di sapere come si collocherà adesso che appare evidente ogni giorno di più che il Sacro Vaccino, come d’altronde alcuni stupidi Premi Nobel sostengono da sempre, non funziona contro virus mutanti, anzi, peggiore la situazione…Ma certo è curioso che il papa vaccinista contra spem riceva due volte, non una, ma due volte l’oste che produce il vino…Buona lettura.

§§§

Cronache Marziano – Vaticane, true or fake?

Caro Tosatti, Edward Pentin, sul NCR (allegato) ci racconta che Papa Francesco ha incontrato privatamente (successivamente ad un incontro con Melinda Gates) il CEO di Pfizer, Albert Bourla.

Ciò è ammirevole, perché così il Papa, che non riceve, per non perder tempo, i Cardinali della Chiesa cattolica, riceve “cardinali” della chiesa laica.

Evidentemente per convertirli. Personalmente non ho dubbi. Vedremo. Magari si tratta di una Fake News che li vuole convertire?.

Bourla nel 2021 ha partecipato alla Vatican Health Conference sul vaccino Covid, con Fauci e il CEO di Moderna.

Il vaccino Pfizer è poi stato offerto al Vaticano. Ma magari è una Fake News anche questa. Secondo Pentin, è una True News.

Albert Bourla è un personaggio preminente nel mondo farmaceutico americano. Ma anche nella comunità d’affari più influente negli USA; legato a Bill Gates. Ebreo sefardita, Bourla è membro della Business Roundtable, potentissima associazione di lobbisti. Il Washington Post ha definito questa associazione “il più stretto alleato nella comunità d’affari di BarackObama”. Con Bourla altri membri son Jeff Bezos di Amazon, Tim Cook di Apple, Safra Catz di Oracle.

Bourla è anche membro del Business Council, presieduto dal capo leggendario di KKR (Henry Kravis ), il fondo che sta cercando di comperare Telecom in Italia.

Perché ho ipotizzato che le notizie che lo riguardano possano esser Fake News? Perché Bourla, da tempo, è oggetto di attacchi (certamente per invidia e gelosia), tutti rivelatisi Fake News. Per esempio l’annuncio del suo arresto da parte dell’FBI per frode sul vaccino Covid (Fake News, naturalmente). Oppure la notizia che non si era stato vaccinato contro il Covid (quando invece la verità era che non era ancora il suo turno. Dichiarò che “ho 59 anni, buona salute, non è consigliabile vaccinarmi ora”). Sarà vero o sarà Fake News? Pentin ci può illuminare?

Ma alla fine che ci importa? Uno che viene ricevuto da Papa Francesco privatamente acquisisce un passaporto di credibilità globale.

O questa è una Fake Hypothesis? Chiediamolo a Ed Pentin che ha scritto l’articolo sotto riportato.

https://www.ncregister.com/blog/pfizer-and-the-vatican

***

The Register ha appreso che Papa Francesco ha tenuto privatamente incontri non rivelati con l’amministratore delegato della Pfizer l’anno scorso, mentre sorgono domande sull’efficacia dei vaccini nel prevenire la trasmissione, che sono ora obbligatori per tutto il personale e i visitatori del Vaticano.

Secondo fonti vaticane, il Santo Padre ha incontrato due volte il CEO di Pfizer Albert Bourla in Vaticano, anche se i dettagli precisi non sono noti.

A differenza della maggior parte delle udienze private del Papa, questi incontri non sono stati annunciati dalla Sala Stampa della Santa Sede, che non ha risposto alle ripetute richieste di confermare gli incontri.

Un portavoce della Pfizer ha detto: “Non possiamo confermare o negare in quanto, secondo la nostra politica, i movimenti dei nostri dirigenti sono considerati riservati”.

Gli incontri di Bourla con il Papa non sarebbero il primo incontro papale non annunciato di questo tipo negli ultimi anni. Nel novembre 2019, poco prima che iniziasse l’emergenza sanitaria COVID-19, il Papa ha ricevuto privatamente Melinda Gates. L’incontro, ben noto in Vaticano, non è stato annunciato e non è mai stato riconosciuto ufficialmente.

Lo scorso maggio, Bourla ha partecipato a una conferenza sanitaria online del Vaticano intitolata “Unite to Prevent & Unite to Cure” che includeva un focus significativo sui trattamenti e sulla prevenzione del COVID-19, oltre a fornire una piattaforma per promuovere i vaccini prodotti dalle grandi aziende farmaceutiche.

Lo Stato della Città del Vaticano è stato una delle prime autorità a somministrare i vaccini dopo aver firmato un contratto con Pfizer alla fine del 2020 per offrire esclusivamente il suo prodotto farmaceutico Pfizer-BioNTech al suo personale. Le prime inoculazioni sono state distribuite all’inizio del 2021.

Un forte sostenitore del vaccino alla luce di ciò che crede sia una “continuazione e un peggioramento dell’attuale emergenza sanitaria”, il Vaticano ha ordinato l’iniezione Pfizer per tutto il personale e i visitatori dal 23 dicembre.

Dal 31 gennaio, la tripla vaccinazione (due dosi più il richiamo) sarà richiesta per entrare in territorio vaticano. (La prova della recente guarigione dal COVID-19 può anche ottenere l’ammissione, e non ci sono requisiti per le liturgie pubbliche e le udienze generali).

§§§

