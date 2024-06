Giornalisti nel Mirino dell’Esercito di Is*raele? Project Gaza, un’Inchiesta Indipendente, lo Ritiene Vero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Forbidden Stories, che ringraziamo per la cortesia, e che non credo troverete nella stampa di LorPadroni e sulle TV. Appare ragionevole, come fanno i curatori del progetto, ritenere che l’esercito israeliano abbia in antipatia i giornalisti, a dispetto delle smentite d’ufficio. E non da ora. Stilum Curiae si è occupato di questo problema già anni fa, a questo collegamento e a questo… Buona lettura e diffusione.

Questo è uno degli attacchi più flagranti alla libertà di stampa che io ricordi. L’impatto sulla libertà di stampa a Gaza, nella regione e nel resto del mondo è qualcosa che non possiamo accettare”.

Carlos Martínez de la Serna, direttore del programma del Comitato per la Protezione dei Giornalisti (CPJ), non ha usato mezzi termini riguardo al bilancio mortale che la guerra di Gaza ha avuto sulla stampa.

Anche se i numeri variano, le stime preliminari del CPJ mostrano che 103 giornalisti palestinesi sono tra le 38.000 vittime palestinesi nella guerra di Israele a Gaza dal 7 ottobre, quando i militanti di Hamas, designati come gruppo terroristico da dozzine di paesi tra cui Stati Uniti e Unione Europea, hanno attaccato Israele, uccidendo più di 1.100 persone, tra cui 767 civili, e prendendo almeno 200 ostaggi. Sono stati uccisi anche due giornalisti israeliani e tre libanesi, portando il numero totale dei giornalisti morti a 108 in meno di un anno, secondo il CPJ.

Di fronte a quello che viene riportato come il numero record di giornalisti uccisi, Forbidden Stories, la cui missione è seguire il lavoro dei giornalisti uccisi a causa del loro lavoro, ha deciso di indagare sugli attacchi contro i giornalisti a Gaza e in Cisgiordania. Abbiamo analizzato quasi 100 casi di giornalisti e operatori dei media uccisi a Gaza, così come altri casi in cui membri della stampa sarebbero stati presi di mira, minacciati o feriti a partire dal 7 ottobre.

In una risposta al consorzio Forbidden Stories, un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha dichiarato: “La narrazione secondo cui l’IDF prende di mira intenzionalmente i giornalisti è assolutamente infondata e fondamentalmente falsa”.

Oggi, dopo quattro mesi di lavoro collaborativo, pubblichiamo il Progetto Gaza. Questa collaborazione senza precedenti, coordinata da Forbidden Stories, riunisce 50 giornalisti provenienti da 13 organizzazioni in tutto il mondo.

Nell’ambito dell’indagine, Forbidden Stories e i suoi partner hanno contattato da remoto oltre 120 testimoni nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, inclusi giornalisti e testimoni di attività militari. Abbiamo consultato circa 25 esperti di balistica, armi e audio, incluso Earshot. Ai giornalisti stranieri è stato permesso di entrare a Gaza solo durante viaggi scortati dall’esercito israeliano.

Impossibilitati a riferire liberamente dall’interno della Striscia di Gaza, i membri del consorzio hanno combinato testimonianze remote con immagini satellitari di Planet Labs e Maxar Technologies. Le prove raccolte sono state conservate digitalmente sulla piattaforma Atlos, uno spazio di lavoro collaborativo che ha consentito a tutti i partner del consorzio di raccogliere prove in un unico posto per classificarle per incidente e costruire un archivio.

Forbidden Stories e i suoi partner hanno parlato anche con giornalisti che sono stati minacciati o aggrediti a Gaza e in Cisgiordania.

“Ricordo che un giorno ho salutato i miei figli e mia moglie quando sono andato al lavoro perché affrontiamo quotidianamente episodi di essere fermati, colpiti da spari e attaccati dai coloni”, Omar Abu Awad, giornalista e direttore dell’ufficio di Gerico di Palestine TV, disse.

“Mentre questo giubbotto “stampa” avrebbe dovuto identificarci e proteggerci, secondo le leggi internazionali, le convenzioni internazionali e le Convenzioni di Ginevra, ora è una minaccia per noi”, Basel Khair Al-Din, un giornalista palestinese di Gaza, che crede di essere preso di mira da un attacco di droni mentre indossava un giubbotto stampa, ha detto. “È questo giubbotto che ci ha quasi fatto uccidere, come è successo a tanti nostri colleghi giornalisti e operatori dei media.”

Per supportare le informazioni raccolte sul campo, abbiamo analizzato attentamente i dati di tre diverse organizzazioni per la libertà di stampa: CPJ, Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) e il Sindacato dei giornalisti palestinesi (PJS). Abbiamo anche esaminato la distruzione totale o parziale di edifici e uffici chiaramente contrassegnati come infrastrutture per la stampa.

Secondo il nostro conteggio, almeno 40 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi mentre erano a casa. Almeno 40 giornalisti e operatori dei media che lavoravano per quelli che Israele descrive come media affiliati ad Hamas sono stati uccisi. Forbidden Stories e i nostri partner hanno identificato almeno 18 giornalisti uccisi, feriti o presumibilmente presi di mira da droni e sei edifici che ospitavano uffici dei media che sono stati completamente o parzialmente distrutti. Almeno 14 giornalisti indossavano giubbotti stampa nel momento in cui sono stati uccisi, feriti o presumibilmente presi di mira.

“Se venissero uccisi 100 o 140 giornalisti israeliani [o ucraini], non credo che questa sarebbe la reazione del mondo”, ha detto Shuruq As’ad, portavoce del PJS. “Non desidero che muoia nessun giornalista, sia esso israeliano, ucraino o palestinese. i giornalisti dovrebbero lavorare ed essere protetti, non importa chi siano e in quale paese si trovino”.

Gli esperti consultati da Forbidden Stories hanno osservato che la natura del lavoro giornalistico in tempo di guerra significa che i giornalisti “devono essere il più vicino possibile ai combattimenti perché è di questo che si sta raccontando”, Irene Khan, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione. del diritto alla libertà di opinione e di espressione, ha affermato. “Ciò li rende particolarmente vulnerabili agli attacchi”.

I nostri risultati suggeriscono che in alcuni casi i giornalisti sono stati presi di mira, anche se chiaramente identificati come membri della stampa.

Degli 80 giornalisti e operatori dei media che hanno ricevuto un giubbotto protettivo dalla Press House, un ufficio condiviso e spazio comunitario per giornalisti a Gaza, 11 sono stati uccisi. Questa struttura simbolica è stata essa stessa distrutta da una bomba israeliana.

“La Press House è stata la mia penna, la mia lingua, i miei occhi, le mie orecchie”, ha detto Ahmed Qanan, uno dei fondatori dell’istituzione. “Ciò che mi addolora è che ora sono un amputato dopo che è stato distrutto dalla macchina da guerra israeliana”.

