Retroscena dell’Attacco di Bergoglio a Mons. Viganò. Comitato per le Libertà Costituzionali (Comicost).

Comicost International, RETROSCENA SULL’ATTACCO A VIGANO’.

Perché l’eretico Bergoglio attacca Viganò proprio ora e lo accusa di scisma? Per quale motivo non lo ha fatto due anni fa in piena pandemia quando l’ex nunzio apostolico attaccava nei suoi video l’élite globalista e faceva i nomi dei Rothschild, dei Rockefeller, dei Warburg e denunciava Bergoglio quale falso Papa che obbedisce agli ordini di questi “figli di Satana che vogliono la distruzione del creato”? Perché adesso?

Ci sono diversi motivi.

Il primo: Viganò stava preparando la “rivolta” degli ultimi prelati fedeli a Cristo e probabilmente la scissione sarebbe partita proprio dall’America, dove l’arcivescovo ha un grande seguito dopo la sua esperienza di ex nunzio apostolico negli USA. Nell’eremo di Sant’Antonio di Palanzana in provincia di Viterbo ha progettato di accogliervi chi contesta il falso Papa Bergoglio. Al momento lo seguono cinque sacerdoti di Familia Christi, altra comunità tradizionalista nel frattempo sciolta dalla Santa Sede, che lo aiutano nel progetto. Ormai è assolutamente evidente che El Papa argentino segue le direttive del Nuovo Ordine Mondiale, approva le perversioni della comunità LGBTQ+, difende la dottrina del cambiamento climatico, è favorevole alla deportazione migratoria di massa, non parla più di Cristo e della Madonna ma solo di globalismo.

Il secondo: Viganò è un grande alleato di Trump. Non lo ha mai nascosto. Ed ora il prossimo mese (a luglio) verrà annunciata la scelta del candidato republicano che correrà per la Casa Bianca, e sarà certamente Trump. Una “scissione” dei preti americani fedeli alla vera Chiesa di Cristo sarebbe un aiuto all’ex presidente che ha sempre mostrato pubblicamente la sua fede in Gesù e l’avversione verso i satanisti.

Il terzo: i Rothschild hanno deciso la linea dura su ogni fronte, proprio con l’avvicinarsi delle elezioni americane che si terranno a novembre 2024. Tutti gli oppositori vanno eliminati. Sta accadendo anche con altre figure indipendenti che hanno grande seguito in America e combattono la narrativa globalista. Quindi Viganò va abbattuto.

Ma la scelta di accusare il monsignore di “scisma” è anche un boomerang per i satanisti del Nuovo Ordine Mondiale. Favorirà la scelta degli ultimi veri preti di allontanarsi dal falso Papa Bergoglio e decidere se stare con Satana o con Cristo? Quindi prevedo che questa mossa disperata dell’élite avrà serie conseguenze nelle retrovie del Vaticano. La guerra spirituale si fa più serrata e noi possiamo contribuire alla vittoria con la forza della preghiera.

