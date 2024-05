Poveri Battezzati, Strumenti Inconsapevoli di Occhiute Rapine. Agostino Nobile.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla disparità di trattamento riservata agli orrori che hanno per oggetto i cristiani – leggevo pochi minuti fa di un massacro compiuto su un villaggio cristiano in Congo e gli altri. Buona lettura e diffusione.

§§§

Poveri battezzati

La storia e la cronaca si ripetono come un mantra, ma i battezzati, anche quelli che il mainstream definisce conservatori, ci ricascano. È automatico, oserei dire, matematico.

Stiamo parlando delle reazioni alle stragi programmate dai sionisti a Gaza. Tutti i media del mondo ne parlano a tutte le ore del giorno e della notte. Gli studenti universitari, soprattutto anglofoni, protestano anche mettendo a rischio la propria incolumità.

Una diffusione a tappeto sui media e manifestazioni simili per le persecuzioni e i massacri di cristiani nel mondo non si sono mai visti per due motivi. Primo: i media e i capoccia universitari sono in mano a due famosi gruppi appartenenti alla Cupola dei miliardari di spiccata natura corruttrice, i Soros e i Rockefeller. Secondo: i battezzati, giornalisti o meno e bergogliani o meno, non hanno più quella fede e quella ragione che negli ultimi duemila anni ha permesso ai paesi cristiani uno sviluppo culturale e materiale mai realizzato nelle altre culture. Perdendo fede e ragione, i cristiani hanno perso quegli attributi che necessitano soprattutto nei momenti in cui si trovano sotto pesanti attacchi.

Ora, se sommiamo le tendenze politiche occidentali dovrebbe essere chiaro che i sionisti stanno facendo, involontariamente o meno, un favore ai loro fratelli semiti o se vogliamo- agli arabo-musulmani. La Cupola, persa la guerra in Ucraina, vuole attizzare la terza guerra mondiale provocando il mondo islamico?

Con la terribile strage di innocenti nella Striscia di Gaza e probabilmente a Rafah, i sionisti stanno catalizzando milioni di cristiani inconsapevoli che andranno ad ingrossare le fila dei simpatizzanti dell’islam. Non meravigliamoci se tra poco sentiremo i soliti battezzati accusare l’occidente, e non i politici servi del governo israeliano, della mattanza di poveri e innocenti musulmani. In fondo si ripete quello che è accaduto col nazismo a spese degli ebrei poveri (i ricchi erano già in viaggio o stabiliti in varie parti del mondo, soprattutto negli USA). Il vittimismo fa più proseliti delle guerre e le vittime hanno il diritto di dettare legge o di fare stragi come quelle attuali a Gaza. Tanto più che non si tratta di legittima difesa. Un Governo che ammazza innocenti, uomini, donne e bambini indifesi, umiliandoli abbattendo case e ospedali, oltre a un crimine contro l’umanità si macchia del peggiore e disgustoso razzismo.

Cosa produrranno le stragi sioniste nell’animo degli inconsapevoli battezzati?

In Vaticano abbiamo un personaggio che possiamo definire in tutti i modi tranne che uomo di fede. O meglio, poveretto, qualche fede ce l’ha, ma non in Cristo. Nel frattempo le strade e le piazze dei paesi nord europei si riempiono di manifestanti musulmani, radicali o meno, con un’idea ben chiara: sradicare quello che resta della cultura cristiana per sottometterla all’islam.

Paesi come il Regno Unito, Germania, Olanda, Svezia, Belgio, Francia sembrano essere al punto di non ritorno, destinati a diventare entro pochissimi anni maomettani. L’Italia, la Spagna e gli altri paesi della Comunità europea in via di islamizzazione seguono a passi veloci. Magistrati e giudici, sotto il cappello dei Rockefeller e i Soros, operano affinché la deportazione coatta dei muslims in Europa non venga interrotta. I politici, da parte loro, continuano a sostenere a suon di miliardi di euro l’immigrazione irregolare.

A questo proposito vediamo le statistiche riportate in questo vídeo, che tuttavia vanno moltiplicate perlomeno, sottolineo perlomeno, per tre o quattro: https://www.statista.com/statistics/868409/muslim-populations-in-european-countries/

Islamisti – morte alla libertà (video di otto anni fa, oggi la situazione è ulteriormente peggiorata): https://www.youtube.com/watch?v=fNA-CBlUTkM

USA, manifestazioni pro Palestina: https://www.youtube.com/watch?v=kcXsK4a_9vc

Europa: https://www.youtube.com/watch?v=OK7y7b6pzLM

Londra: https://www.youtube.com/watch?v=AFr2M0qgXxg

Amsterdam: https://www.youtube.com/watch?v=mM2vbILr7Zs

Berlino: https://www.youtube.com/watch?v=9Txy6MnoEDE

Più di 360 milioni di cristiani subiscono alti livelli di persecuzione e discriminazione per la loro fede: https://www.americamagazine.org/faith/2023/08/23/christian-persecution-martyrs-nigeria-pakistan-india-245782 Ogni giorno, per la loro fede vengono uccisi circa 13 cristiani. Un lento e inesorabile sterminio: https://www.opendoorsus.org/en-US/stories/13-christians-killed-day-average/#:~:text=On%20average%2C%20more%20than%2013,roughly%205%2C000%20people%20each%20year.

Quanti sono i media che ne parlano e quante manifestazioni abbiamo visto? Nessuna, poiché i miliardari, i politici, i giudici e gli intellettuali occidentali sono il principali persecutori dei cristiani.

Nel secolo scorso i battezzati si sono divisi tra nazionalisti (di emanazione massonica), nazisti e comunisti (di emanazione massonico-sionista) e fascisti. Sappiamo la fine che ha fatto l’intera Europa. I morti ammazzati durante la Prima guerra mondiale sono stati circa 8/9 milioni, nella Seconda circa 60 milioni. Oggi i battezzati stanno seguendo la stessa cloaca suicida. Invece di difendere la cultura cristiana appoggiano il liberalismo, il sionismo o l’islamismo. Senza rischio di smentita possiamo dunque dire che i battezzati, pur rappresentando la religione più numerosa del pianeta, valgono quanto il due di briscola.

Agostino Nobile

§§§

§§§

