Dell’Aurora Boreale, del Sole, dell’Astensionismo alle Europee. Luciano Prando.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito offre alla vostra attenzione queste considerazioni sulle prossime elezioni europee. Buona lettura e condivisione.

§§§

DELL’AURORA BOREALE, DEL SOLE, DELL’ASTENSIONISMO

Luciano Prando

Che cosa c’entrano l’aurora boreale e il sole con l’astensionismo? L’aurora boreale ci ha bruscamente ricordato che noi, razza umana, esistiamo grazie alla nostra centrale termica, il sole. Ogni volta che il sole sorge e tramonta pensiamo ai signori di Bruxelles.

Noi esistiamo poiché il nostro pianeta Terra, per una rarissima, direi quasi impossibile combinazione probabilistica, galleggia nell’universo a una distanza dal sole per cui non è coperto di ghiaccio e neppure è rovente; invece rotea su se stesso con una perfetta alternanza luce-buio (esposizione, non esposizione al sole), rapida quanto basta per la vita di uomini, animali e piante (12 ore), cambiando continuamente inclinazione, con l’alternanza delle stagioni. La composizione chimica della Terra favorisce lo sviluppo di una vastissima biodiversità alla quale dobbiamo la possibilità di trarre nutrimento. In poche parole, queste incredibili coincidenze casuali determinano il “clima”, adatto alla nostra sopravvivenza. Si può essere credenti o atei, ma questa è la verità oggettiva.

Quelli di Bruxelles vorrebbero che gli europei, cioé lo 0,002 per cento della popolazione terrestre, ovvero 2 persone ogni centomila abitanti della Terra, pagando di tasca propria, cambino il clima regolato dal magnetismo cosmico, mentre nel cielo, sulle strade e nel mare sfrecciano e continueranno a sfrecciare le auto fuori serie di lor signori, i loro jet privati, le loro barchette private da milioni di euro, nonché carri armati, aerei da combattimento, navi e sommergibili, tutti con carburante tradizionale, perché non possono avere un motore elettrico e non lo avranno mai, continuando a seminare morte e inquinamento a tavoletta.

Delirano o sono idioti duri e puri, oppure… sono i nostri nemici, ostili alla prosperità europea, curatori degli interessi delle multinazionali cino-americane. Sono truppe d’occupazione, impossessatesi del governo dei nostri beni, delle nostre libertà individuali, della nostra salute, della nostra vita. Occorre una risposta forte che spinga la politica a mettere fine a tutto ciò.

Quindi bisogna andare a votare oppure, se si è astensionisti, non è necessario votare per un partito: basterà scrivere sulla scheda quello che si pensa dell’Europa. In tal modo il voto sarà annullato ma la scheda conteggiata, diventando quindi automaticamente rappresentativa d’un grande partito alternativo per un’altra Europa, stimolando la nascita di altre formazioni politiche genuinamente contrarie ai signori di Bruxelles.

Astenersi, restare a casa, serve solo a preservare la poltrona degli attuali servi sciocchi e corrotti, consentendo loro di opprimerci a favore delle lobbies nemiche, che col terrorismo climatico vogliono radere al suolo le nostre industrie, la nostra agricoltura, le nostre eccellenze, la nostra competitività, svuotando le nostre tasche con demenziali vessazioni edilizie, imponendo costose leggi, uguali dalla Lapponia ad Agrigento, quindi sicuramente inique. E’ invece necessario investire negli adattamenti al continuo cambio di condizioni ambientali (che è sempre esistito), nel miglioramento del microclima deteriorato di alcune aree e soprattutto nella ridistribuzione della ricchezza, enormemente cresciuta negli ultimi 50 anni ma concentratasi in poche multinazionali. Questo ci ha portato a un passo dalla guerra nucleare. E’ quindi indispensabile far sentire, in un modo o nell’altro, la voce delle persone, quella autentica, votando oppure annullando la scheda.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: astensionismo, aurora boreale, europee, prando



Categoria: Generale