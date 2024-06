Eventi, Segnalazioni, Appuntamenti. E, soprattutto, a Roma per la Vita Sabato 22 Giugno.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni di eventi e appuntamenti. Buona lettura e condivisione.

§§§

[1] TRIGNANO DI SAN MARTINO IN RIO (RE), *OGGI* MARTEDI’ 18 GIUGNO 2024, 18.00, REGINA PACIS “ROSARIO PER FRANCESCO”

Ci troviamo oggi alle ore 18 a Trignano, nel “Giardino di Maria” di fianco alla chiesa. Reciteremo il Rosario per la guarigione di Francesco, figlio della nostra maestra Valentina, che sta combattendo una durissima battaglia in ospedale.

Allego la preghiera della salute del beato don Alberione, evidenziando il brano che riguarda l’agire dei medici. Grazie a chi vorrà essere presente e a chi si unirà a distanza.

O santo divino Spirito, creatore e rinnovatore di tutte le cose, vita della mia

vita, con Maria Santissima ti adoro, ti ringrazio, ti amo!

Tu che dai la vita e vivifichi tutto l’universo, conserva in me la buona salute,

liberami dalle malattie che la minacciano e da tutti i mali che la insidiano.

Aiutato dalla tua grazia, prometto di usare sempre delle mie forze per la

gloria di Dio, per il bene della mia anima e per servire i fratelli.

Ti prego, anche, di illuminare con i tuoi doni di scienza e di

intelletto tutti i medici e quanti hanno cura dei malati,

affinché conoscano le vere cause dei mali che insidiano e

minacciano la vita e possano scoprire e applicare i rimedi

più efficaci per difenderla e curarla.

O Vergine Santissima, madre della vita e salute degli infermi: a te affido

questa mia umile preghiera.

Tu, madre di Dio e madre nostra, degnati di avvalorarla con la tua potente

intercessione.

Amen.

Beato don Alberione, fondatore della Famiglia Paolina

[2] MONTEPRANDONE (AP), *OGGI* MARTEDI’ 18 GIUGNO 2024, SULLE ORME DI SAN GIACOMO DELLA MARCA

Mi sono accorto adesso che le prenotazioni di questo evento chiudevano ieri, ma chissà. Troppo importante San Giacomo della Marca. Allego un vecchio Taglio Laser, dove descrivevo come il Santo mi fece un grande favore.

Taglio Laser, Centro Culturale il Faro, 6 dicembre 2019, San Nicola

Un grazie a San Giacomo della Marca

Avevo un problema con San Giacomo della Marca e i Monti di Pietà: problema complesso da risolvere, per il

semplice motivo che non sapevo di averlo.

27 novembre: Marco G. mi manda un messaggio che mi rivela il problema; capito il problema, lo risolvo.

28 novembre: apro il calendario di don Margini e vedo che è il giorno di San Giacomo della Marca. Alla sera

prendo il libro che ho sul comodino (Gabrielle Bossis “Lui e io. Diario intimo di una mistica del Novecento”) e la

prima frase che vedo è «Fai attenzione al santo del giorno. Si fa festa per lui in cielo. Ci sono grazie da donare in

questo giorno… se gliele si domanda».

Anche se non si domandano, aggiungo io. Basta avere devozione per il Santo, e il Santo agisce anche senza

richiesta.

Ma adesso è tempo di reinserire il problema nel suo contesto.

***

Può sembrare strano, ma gli argomenti più trattati nei Vangeli sono la moneta e l’economia. Andate a vedere

dove si parla di amministratori, argento, banche, cambiavalute, decima, denaro, elemosina, monete, oro,

prestito, ricchezza, talenti, tributi,… e ve ne renderete conto.

La Bibbia ci dà una traccia molto chiara delle protezioni che dobbiamo mettere in atto su noi stessi per difenderci

dal problema del denaro, per far sì che non diventi il nostro dio.

C’è la proprietà, certamente: «Non ruberai», «Non desidererai alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».

Ma c’è anche l’uso sociale della proprietà: «Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta

con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse».

C’è anche il canto della decima: «Portate le decime intere nel tesoro del tempio, perché ci sia cibo nella mia

casa; poi mettetemi pure alla prova in questo – dice il Signore degli eserciti -, se io non vi aprirò le cateratte del

cielo e non riverserò su di voi benedizioni sovrabbondanti».

Gesù riprende i concetti e li arricchisce. Ecco quindi il «Prestate senza sperarne nulla». Ed ecco il «Guai a voi,

scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più

gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare

quelle»: la decima come trampolino di lancio per cose più grandi.

Della Chiesa primitiva si legge che «Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o

case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi

veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno». Modello economico che funzionò per breve tempo, tanto

che San Paolo dovette fare collette per i poveri di Gerusalemme. Ma mostrava comunque il senso di distacco dai

beni materiali.

Tasso zero, decima, deposito: tutti i fondamentali erano già impostati.

La Chiesa per secoli vietò il prestito a interesse come una delle pratiche più sporche che un cristiano potesse

fare. Ancora nel 1311 il Concilio di Vienne condannava il prestito a interesse, nonché i regnanti che lo

tolleravano.

Poi, secondo la divulgazione, «nascono i Monti di Pietà, sotto la spinta dei Francescani, cerniera tradizionale tra

le esigenze di un’economia che è definitivamente uscita dall’immobilismo medievale e quelle di una teologia

restia a sdoganare definitivamente il concetto di prestito a interesse». Una frase tra le tante, da Internet. Frase

che fa parte della cattiva divulgazione.

Se lo sdoganamento del prestito a interesse fosse avvenuto all’epoca dei Monti di Pietà, come mai Papa

Benedetto XIV dovette intervenire con l’Enciclica Vix Pervenit sul medesimo tema ancora nel 1745?

La Chiesa mai, e in nessun modo, ha sdoganato il prestito a interesse. Anzi ha ribadito che ogni guadagno che

superi il capitale prestato è illecito ed ha carattere usuraio. Anche se l’interesse è moderato, anche se è un

povero a prestare a un ricco, anche se chi riceve il prestito ne trae cospicui guadagni.

E qui casca l’asino, cioè io: pensavo che la Vix Pervenit correggesse un errore originato da San Giacomo della

Marca. L’ho detto anche in una conferenza: «Il grande San Giacomo della Marca, combattente contro l’usura,

sbagliò nell’impostare il concetto di “interesse modesto necessario per il funzionamento dei Monti di Pietà”. Ciò

che serviva era un rimborso spese non legato al tempo».

Già. Ma dove l’avrò letta questa cosa, se non bevendo da cattiva divulgazione? San Giacomo muore nel 1476, il

dibattito sui Monti di Pietà si accende (fanno usura sì o no?), il Marco citato all’inizio mi manda un riferimento

alla Bolla “Inter Multiplices” di Leone X, 1515, dove non si parla di “modesto interesse”, ma della liceità di «un

modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per la conservazione, senza un

guadagno per gli stessi Monti».

Mi serve il testo intero, la sola citazione non basta. Si trova agevolmente in latino, faticosamente in italiano. Ma

la pazienza non delude, perché Leone X, oltre a sdoganare i Monti col “modesto compenso”, oltre a non parlare

mai di interesse, aggiunge una cosa importante

«Naturalmente sarebbe molto più perfetto e più santo, se tali monti fossero costituiti del tutto gratuitamente. E

pensiamo che i fedeli debbano essere sollecitati con maggiori indulgenze ad erigere questi monti di pietà dotati

dei fondi necessari per le spese». Insomma «avete fatto trenta, fate trentuno», come si usa dire (frase nata da

Leone X, tanto per stare in tema).

Insomma Leone X non sbagliò. Fu la prassi di cattolici poco attenti o in malafede che trasformò il “modesto

compenso per le spese”, in “modesto interesse per le spese”, poi in “modesto interesse” e basta, e infine estese

l’interesse anche al di fuori dei Monti. Poi arrivò la Vix Pervenit a risistemare tutto.

Se il Papa aveva le idee chiare nel 1515, posso star certo che le aveva chiare anche il grande San Giacomo della

Marca pochi anni prima. La perversione venne dopo. Un grazie a Marco, un grazie a San Giacomo, per avermi

chiarito le idee.

Giovanni Lazzaretti

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

[3] CORREGGIO (RE), VENERDI’ 21 GIUGNO 2024, 19.00, MESSA IN LATINO PER SAN LUIGI GONZAGA

E successiva Messa il 5 luglio per il beato Piergiorgio Frassati.

Messe in latino Correggio venerdì 21/06 e venerdì 5/07

1 messaggio

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com>

Ccn: giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com

14 giugno 2024 alle ore

08:00

Il Gruppo stabile “Beato Rolando Rivi” organizza due sante Messe in latino nelle prossime settimane:- venerdì 21 giugno alle ore 19

festa di S. Luigi Gonzaga, compatrono di Correggio- venerdì 5 luglio alle ore 19

memoria del beato Piergiorgio Frassati, compatrono delle confraternite (primo venerdì del mese)

Entrambe le celebrazioni si svolgeranno presso il santuario della Madonna della Rosa, via Madonna della Rosa a

Correggio (RE), raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene di norma celebrata alle

19 tutti i primi venerdì del mese

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[4] ROMA, SABATO 22 GIUGNO 2024, 14.00, MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER LA VITA

Casualmente ci saremo anche mia moglie e io (a Dio piacendo) nella canicola romana, nel giorno del mio compleanno. JPG allegato e notizie sul sito

www.manifestazioneperlavita.it

Andiamo anche a testare la Casa per Ferie dei Trinitari alle Fornaci, recentemente riaperta. Fu la sede storica dei nostri pellegrinaggi romani.

[5] CARPI (MO), SABATO 22 GIUGNO 2024, DALLE 19.00, CENA A SOSTEGNO DI “CARPI CONSAPEVOLE”

Le intense iniziative di “Carpi Consapevole” meritano un sostegno. Menù a 15 euro, prenotazione entro giovedì 20 giugno. JPG allegato.

[6] SAN MARTINO IN RIO (RE), GIOVEDI’ 27 GIUGNO 2024, 20.00, CENA PER LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Nel PDF allegato lettera d’invito del sindaco Paolo Fuccio e dell’assessore Matteo Panari per questa cena di raccolta fondi, nei prati della Rocca Estense.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] SPORTELLO AMICO STEM

Fra le tante iniziative di STEM APS (“quelli” del riso e dell’olio, che prima o poi riprenderemo, aDp) c’è anche lo Sportello Amico

https://stemaps.it/progetto- sportello-amico

Leggete le proposte in dettaglio, in particolare per l’assicurazione RC auto e le tariffe luce e gas. Per consulenza scrivete a

chiamasportelloamico@mail.com

Le professionalità dei soci STEM sono messe a disposizione della comunità.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: eventi, segnalazioni



Categoria: Generale