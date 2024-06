Il Siero Interferisce con il Ciclo M*struale. Lo Confermano Decine di Studi. British Medical Journal.

Le donne hanno sperimentato interruzioni del ciclo mestruale in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19, inclusi cambiamenti nella durata del ciclo, nel flusso e nel dolore mestruale, secondo una nuova revisione sullo “stato della scienza” pubblicata lunedì su BMJ Sexual & Reproductive Health .

Sebbene le donne costituissero circa la metà dei partecipanti agli studi originali sul vaccino COVID-19 , non sono stati raccolti dati su come le vaccinazioni abbiano influenzato i loro cicli mestruali.

Subito dopo la somministrazione delle iniezioni, molte donne hanno iniziato a riferire cicli più lunghi e sanguinamenti più abbondanti del normale , e anche molte donne che normalmente non avevano le mestruazioni – comprese le donne che assumevano contraccettivi a lunga durata d’azione e quelle in post-menopausa – hanno riferito sanguinamenti insoliti.

Decine di migliaia di donne hanno segnalato sintomi a ricercatori e regolatori medici rispettivamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito entro la metà del 2021.

A quel tempo, le preoccupazioni delle donne venivano spesso “spazzate via” e si sentivano “gaslighted”, ha detto alla NBC la dottoressa Alison Edelman, una delle autrici dell’articolo di revisione.

I ricercatori hanno chiesto studi sulla questione, in parte perché hanno affermato che i cicli mestruali interrotti stanno portando alla “ disinformazione ” sulla pericolosità dei vaccini e alimentando “l’esitazione vaccinale”.

Da allora sono state pubblicate decine di studi sull’argomento.

Per la revisione del BMJ, ricercatori di Harvard, Boston University, Michigan State University e Oregon Health & Science University hanno esaminato e riassunto la letteratura pubblicata esistente nel database PubMed – che contiene ricerche sottoposte a revisione paritaria nella letteratura biomedica e delle scienze della vita – sul COVID -19 vaccini e mestruazioni.

“Nel complesso, i dati degli studi pubblicati indicano piccoli cambiamenti transitori nella durata del ciclo mestruale (cioè, una durata del ciclo più lunga) dopo la vaccinazione”, hanno concluso.

“Inoltre, ci sono prove che altre caratteristiche mestruali come il dolore mestruale, il flusso mestruale e il sanguinamento intermestruale si verificano anche dopo la vaccinazione.”

Poiché la ricerca è più limitata, si sa meno con certezza sugli effetti dell’iniezione su gruppi di età specifici, come gli adolescenti o le donne in post-menopausa. Tuttavia, i dati suggeriscono che il sanguinamento da rottura o i cambiamenti del ciclo mestruale li influenzano, hanno scritto.

Le prove suggeriscono anche che la fase del ciclo mestruale in cui si trova una donna al momento della vaccinazione può svolgere un ruolo nel modo in cui la vaccinazione influenza le mestruazioni, hanno detto i ricercatori.

Valutare gli effetti della vaccinazione contro il Covid-19 sui cicli mestruali è importante, perché il ciclo mestruale è un indicatore significativo della salute delle donne e la ricerca suggerisce che esiste una grande lacuna nella comprensione, hanno affermato.

Tuttavia, la mancanza di misure standardizzate per valutare i problemi legati al ciclo mestruale rende difficile riassumere i dati, hanno scritto, quindi molti studi non misuravano necessariamente gli stessi risultati.

Alcuni risultati contrastanti, ma gli effetti dei colpi erano innegabili

I ricercatori hanno identificato 53 studi sulla vaccinazione e sulle mestruazioni pubblicati prima del 31 ottobre 2023.

Questi includevano 11 studi di coorte prospettici, che hanno osservato un gruppo di donne nel corso del tempo per vedere gli effetti dell’iniezione, 11 studi di coorte retrospettivi, che hanno guardato indietro dopo il fatto agli effetti dell’iniezione su un gruppo di donne e 31 studi trasversali o studi retrospettivi caso-controllo, che hanno esaminato gli effetti dell’iniezione confrontando le donne che hanno manifestato un sintomo con quelle che non lo hanno fatto.

Hanno valutato i documenti per il rischio di parzialità e hanno riassunto i risultati in base ai modi principali in cui il vaccino COVID-19 ha interrotto i cicli mestruali delle donne.

In primo luogo, hanno scoperto con certezza che “il vaccino COVID-19 è associato a cambiamenti nella durata del ciclo, almeno nelle popolazioni adulte”, sottolineando che le ragazze adolescenti erano più difficili da studiare.

La maggior parte degli studi, che si erano concentrati sulla durata del ciclo perché è in genere un risultato ben monitorato e facilmente definibile, hanno scoperto che l’iniezione era associata a un ciclo più lungo.

Gli studi che indagavano sulle irregolarità del ciclo diverse dalla lunghezza erano meno numerosi e più contrastanti, hanno riferito i ricercatori. Alcuni di questi hanno mostrato che le iniezioni avevano effetti a breve termine e altri hanno rivelato problemi come periodi mancati e sanguinamento intermestruale , con sintomi che aumentavano con la seconda e con le successive iniezioni.

Gli studi esistenti hanno mostrato una chiara associazione con le irregolarità del ciclo, ma erano insufficienti per determinarne la causa.

Sono stati inoltre condotti studi che esaminavano l’effetto dei vaccini sul flusso mestruale. Questi dati, hanno detto, erano più facili da accedere perché ci sono molte app di monitoraggio del ciclo che le donne usano per monitorare i loro flussi. Tuttavia, anche i dati relativi a questo parametro erano contraddittori.

Hanno riportato diversi studi, come uno che ha analizzato i dati in un’app, che non ha identificato alcuna differenza nei giorni con flusso più leggero e più pesante durante le mestruazioni, sebbene abbiano riscontrato un flusso complessivamente più abbondante. Tuttavia, diversi studi hanno riscontrato anche un cambiamento nel flusso in seguito alla vaccinazione.

Sebbene i ricercatori abbiano sottolineato la natura mista dei risultati di questo parametro, hanno ammesso che i dati che mostrano che i vaccini influenzano il flusso mestruale erano abbastanza convincenti da indurre l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari del Regno Unito e Pfizer e Moderna a elencare il “flusso abbondante” come vaccino. effetto collaterale.

I ricercatori hanno anche scoperto che gli studi esistenti mostrano che tra il 20 e il 40% delle donne mestruate avverte dolore mestruale dopo la vaccinazione e che il dolore è simile sia dopo la prima che dopo la seconda dose di vaccinazione.

Hanno anche riferito che le donne con endometriosi – una condizione dolorosa in cui il rivestimento dell’utero cresce al di fuori dell’utero – avevano anomalie del ciclo peggiori, tra cui affaticamento, dolore e disturbi della regolarità, rispetto ad altre donne.

Diversi studi più ampi che hanno esaminato i dati della popolazione hanno riscontrato un “rischio leggermente aumentato” di sanguinamento nelle donne in postmenopausa. Un ampio studio ha rilevato che il rischio aumentava nelle 16 settimane successive alla vaccinazione. Un altro ha riscontrato un rischio statisticamente significativo particolarmente elevato dopo una terza dose di vaccino .

Un’analisi del 2022 dei dati COVID-19 V-safe – un sistema di sorveglianza attiva volontaria basato su smartphone gestito dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie – ha rilevato che circa il 4% delle 84.943 segnalazioni di disturbi mestruali associati all’iniezione includevano sanguinamento postmenopausale. .

“Nel loro insieme, sembra che molti individui in postmenopausa abbiano avuto un sanguinamento vaginale anomalo in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19 e queste informazioni sono di fondamentale importanza per questa popolazione da conoscere quando si considerano i potenziali effetti collaterali della vaccinazione contro il COVID-19”, hanno scritto gli autori. .

Gli studi hanno suggerito che le donne che utilizzavano la contraccezione ormonale erano in qualche modo protette dagli effetti della vaccinazione sul loro ciclo mestruale. Ad esempio, uno studio ha scoperto che le donne che assumevano contraccettivi ormonali avevano un ritardo del ciclo più breve rispetto a quelle che non lo assumevano. Gli effetti variavano a seconda dei diversi tipi di contraccezione.

Un altro studio ha rilevato che le donne che assumevano contraccettivi ormonali presentavano più emorragie da rottura rispetto alle donne che non li assumevano.

I ricercatori hanno anche notato che tutti gli studi sono stati condotti con donne che avevano cicli mestruali regolari prima della vaccinazione perché è troppo difficile discernere se le irregolarità tra le donne che hanno già periodi irregolari siano legate al vaccino o meno.

Tuttavia, molte donne con cicli irregolari hanno riportato anche ulteriori irregolarità dopo l’iniezione.

Gli studi esistenti, hanno concluso, tendono ad avere un rischio di bias da moderato a alto. Ad esempio, gli studi trasversali e retrospettivi selezionano i partecipanti dopo la vaccinazione e dopo che si sono verificati i cambiamenti mestruali, quindi questi potrebbero avere qualche tipo di bias di selezione.

C’è anche il pericolo, quando si auto-segnalano, che i soggetti della ricerca facciano associazioni spurie, hanno detto.

Molti studi inoltre non avevano accesso ai dati sulle vaccinazioni, quindi non potevano distinguere tra i vaccini.

I ricercatori hanno anche notato che i meccanismi causali attraverso i quali i vaccini COVID-19 hanno influenzato le mestruazioni sono sconosciuti. Hanno detto: “Non sorprende che con la vaccinazione possano verificarsi cambiamenti temporanei al ciclo mestruale”, ipotizzando che una combinazione di stress e infiammazione potrebbe influenzare l’equilibrio degli ormoni che determinano il ciclo.

I ricercatori hanno concluso che ora esistono prove concrete degli ultimi tre anni che indicano l’effetto del vaccino COVID-19 sul ciclo mestruale.

La maggior parte degli articoli analizzati sono stati pubblicati su riviste minori di ostetricia e ginecologia perché la medicina accademica non la considera una questione importante, hanno affermato. Hanno incoraggiato una più ampia pubblicazione futura e hanno anche chiesto che la misurazione e il monitoraggio dei cicli mestruali siano inclusi come risultato chiave nei futuri studi clinici.

