Saya No Uchi, l’Unica Vera Possibilità di Pace. Il Matto.

Tokyo: statua del conte Katsu Kaisho (1823-1899)

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Matto offre alla vostra attenzione queste riflessioni su pace e guerra, stimolato da una recente discussione sul forum in merito alla liceità o meno della pena di morte. Buona lettura e condivisione.

«SAYA NO UCHI»

L’UNICA VERA POSSIBILITÀ DI PACE

In questa circostanza tratto un argomento che mi sta molto a cuore: un argomento aristocratico di altissima civiltà, quindi (quasi) utopico, qualcosa di (quasi) inconcepibile in questi tempi dissacrati e dissacratori, disumani e disumanizzatori. Chiaro che ci si troverà, come si dice, su un altro pianeta. Il “quasi” fra parentesi è d’obbligo poiché anche se la prassi di quanto segue è ormai appannaggio di pochissimi, la speranza di una rinascita non può morire. Per quanto mi riguarda, il conte Katsu Kaisho è il modello a cui mi ispiro da ormai più di quarant’anni nel coltivare lo STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, senza del quale la pace, parola di cui troppi si riempiono la bocca, resta una chimera.

“Saya no uchi”: dentro il fodero, è l’abbreviazione di

“saya no uchi de katsu” oppure “saya no uchi no kachi”:

vincere con la spada nel fodero; vincere senza sguainare,

Vincere senza estrarre la spada grazie ad una forte personalità da cui promana un’aura che incute rispetto e timore ma anche pace e rassicurazione, e che sa anche valersi di argomentazioni autorevoli e convincenti atte ad evitare lo scontro. Non soltanto, dunque, per una riconosciuta e temuta abilità tecnica, ma anche e soprattutto per una capacità di creare un’atmosfera pacifica, la qualcosa è di natura prettamente aristocratica e quindi non alla portata di chiunque. A tal proposito molto interessante risulta un proverbio giapponese:

“katana wa nukazaru ni ri ari”, letteralmente “vantaggio/beneficio senza estrarre la spada”. Il proverbio significa risolvere qualcosa evitando la forza non necessaria. Significa anche che qualcosa va bene perché hai lasciato “la tua spada nel fodero”, cioè perché sei stato paziente. Una variante di quest’ultimo contesto è “nukanu-tachi no kômyô” che significa letteralmente “la fama della spada non estratta”» (markussesco.com)

Altri detti circa l’evitare l’uso della spada:

– “nukazu ni sumu”: dirimere le dispute senza sguainare la spada;

– “katana wa saya no naka takaranono da”: la spada è un tesoro nel suo fodero.

Ma anche l’educazione al Rei (Etichetta) risulta preziosa e indispensabile al vincere senza estrarre la spada mostrando una postura corporea fiera, dignitosa, inattaccabile:

Inazō Nitobe, Bushidō:

«Ho già ricordato come l’Etichetta fosse così complessa da raggiungere le raffinatezze più delicate: al punto che parecchie scuole sorsero e fiorirono per insegnarla. Anche se ciascuna di queste scuole seguiva un metodo diverso, esse erano identiche quanto alla loro essenza, esposta soprattutto nella Ogasawara, la più conosciuta di tutte, che sintetizzava i suoi obiettivi principali nei seguenti termini: “Il fine di ogni etichetta è di coltivare il nostro animo in modo tale che, anche se voi state tranquillamente seduto, nessuno, neanche il più rozzo vagabondo, possa muovere oltraggio alla vostra persona”».

KATSU KAISHU, IL GUERRIERO DISARMATO

«Vissuto in tempi estremamente pericolosi, Katsu riportava di essere stato colpito dal nemico non meno di 20 volte e di avere ferite alla gamba, al capo ed al costato, ma di non avere mai voluto uccidere un uomo. Conosciuto come grande maestro di spada, affermava però: “Ho l’abitudine di tenere la spada così stretta nel fodero che anche volendo non la potrei estrarre”» (musubi.it).

Ancora a proposito di Katsu Kaishu e dell’ideale di pace della cavalleria in Inazō Nitobe, Bushidō:

«La questione che maggiormente ci interessa in proposito è la seguente: “Il Bushidō giustificava l’uso incontrollato della spada?”. La risposta è, senza possibilità di equivoco, negativa. Il Bushidō, infatti, se da un lato attribuiva notevole importanza all’uso conveniente di essa, dall’altro rimproverava e detestava ogni abuso che la riguardasse. Vile ed esibizionista veniva considerato chi impugnava la spada in situazioni non degne di essa. Un uomo che sa dominarsi sa anche di doverla usare al momento giusto, e questo momento giunge piuttosto di rado.

Il conte Katsu che visse durante una delle epoche più sconvolte della nostra storia, in cui omicidi, suicidi e altri fatti di sangue erano all’ordine del giorno, investito in una occasione di supremi poteri dittatoriali e pur subendo ripetuti attentati, non macchiò mai la sua spada di sangue.

Ricordando alcuni avvenimenti con un amico, egli dice – in quel tono rude e bizzarro che gli era tipico – : “Io provo una notevole ripugnanza ad uccidere della gente, e perciò non ho mai ucciso nemmeno un solo uomo e ho lasciati andare via anche quelli la cui testa meritava di venir tagliata. Un giorno un amico mi disse: ‘Voi non uccidete a sufficienza! Come mai? Non mangiate pepe ed erbe eccitanti?’. Bene, molti non sono migliori di quel mio amico, ma vedete: egli fu assassinato a sua volta e se io sono sfuggito a morte violenta, lo devo forse alla mia ripugnanza ad uccidere. Avevo legato così strettamente al fodero l’impugnatura della spada che era difficile estrarre la lama: ero intenzionato a non ferire mai, anche se fossi stato ferito. È vero che alcuni sono proprio simili alle pulci e alle zanzare e pungono: ma che cosa importa la loro puntura? Questa irrita un poco e basta: non pone certo in pericolo la vita!”

Queste erano le parole di un uomo che aveva testimoniato con fierezza, nel fuoco ardente delle avversità e del trionfo, l’insegnamento del Bushidō.

Massime popolari come “essere battuti, significa vincere” (che vuol dire come sia vera conquista non volgersi contro un nemico), “più bella vittoria si ottiene senza spargimento di sangue”, e altre di identica importanza e significato, mirano a dimostrare che, dopo tutto, l’obiettivo ideale della cavalleria era costituita dalla pace».

Nota: nell’immagine della statua del conte Katsu, che ho potuto ammirare di persona, può vedersi il nodo che lega il fodero (saya) alla guardia (tsuba) della spada, rendendola inestraibile.

Maestro di spada Iwata Kenichi Norikazu (1913-2011):

«La Via della Spada è migliorare il proprio cuore senza usare la spada. Alto, basso, forte, debole, veloce, lento ecc. unitamente alla preoccupazione della tecnica di taglio è un aspetto molto banale […] La Nihonto (Spada giapponese) che possiede lo spirito di Dio non è un’arma con cui tagliare le persone. Usare la spada come Katsujin Ken (la Spada che dà la Vita) è il modo corretto. Quindi uno studente che vuole davvero imparare la Via della Spada non dovrebbe aver bisogno di esagerare con i movimenti o le tecniche fisiche».

Osservazione conclusiva: il maestro Iwata dice che la Spada possiede lo spirito di Dio, e nel medesimo tempo è detto che essa è l’anima del Bushi.

Ah! Cosa di più sublime?

