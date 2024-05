Presidente argentino esquizofrénico y sacrílego: de la Torá a Al Capone y la fuga de divisas. Quarracino.



Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, a quien agradecemos de todo corazón, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre la Presidenta argentina, Milei. Feliz lectura y circulación.

§§§

Presidente argentino esquizofrénico y sacrílego: de la Torá a Al Capone y a la fuga de divisas

Al descontrol mental y psicológico que muestra constantemente el presidente argentino Javier Milei en sus manifestaciones publicas se suma las contradicciones inexplicables e insalvables que ha demostrado en sus verbalizaciones religiosas y políticas, en las que ha puesto en un mismo nivel la Torá mosaica, las luchas de los hermanos Macabeos por la independencia, la apología del mafioso criminal Al Capone como héroe político y la fuga de divisas como un acto de héroes

1. Es pública y conocida la manipulación que ha hecho el presidente argentino Javier Edgardo Milei de su seudo adhesión al judaísmo y de su “estudio” de la Torá, como también de la imagen del rey Salomón. Seudo adhesión, o adhesión a medias, que es lo mismo que nada, ya que mantiene al mismo tiempo su “identidad” católica, tan hibrida e insulsa como su “judaísmo”.

Una manipulación de lo religioso -católico o judío, lo mismo da- que no le ha impedido manifestar en forma airada y desencajada, al mejor estilo de patrón de estancia, su escasa o nula tolerancia a los inconvenientes, a los contratiempos y a los fracasos, ante los cuales muestra todo su desequilibrio mental, psicológico y espiritual, reaccionando en forma desaforada, airada y violenta, insultando y agrediendo a todo aquel que manifiesta su desacuerdo con sus opiniones o criterios. En estos casos vuela por los aires su impostura mosaica o salomónica, para mostrarse como un vulgar patotero o matoncito de barrio.

2. Forma parte de los archivos históricos las imposturas judaicas adoptadas por Javier Milei luego de haber sido elegido presidente en noviembre del año ppdo. y antes de asumir el cargo: por un lado, su visita a una sinagoga de la ciudad de Buenos Aires, en la que recibió la bendición del Gran Rabino David Hanania Pinto Shlita, descendiente de una importante dinastía marroquí, y por otro lado su visita a la tumba del famoso rabino de origen ucraniano, Menachem Mendel Schneerson, líder importantísimo del movimiento jasídico Jabad Lubavicht, fallecido en 1994 en Estados Unidos y enterrado allí, en la ciudad de Nueva York.

3. Ya como presidente, Javier Eduardo Milei dio muestras en tres ocasiones del delirio mosaico-mesiánico que lo invade, una caricatura que termina burlándose de la fe judía que dice venerar. En el mes de febrero ppdo., hubo dos ocasiones en las que el auto percibido y auto presumido emperador de Argentina publicó en X (ex Twitter) dos pasajes en hebreo del libro del Éxodo, uno de los cuales hace referencia a la destrucción de las 2 tablas de piedra en las que el mismo Dios-Yahvé había escrito los 10 Mandamientos, tablas que Moisés rompió al ver al pueblo adorando un becerro de oro (símbolo de la idolatría) (Ex 32, 19). En su delirio, el presidente argentino se imaginó a sí mismo como Moisés, retirando del Parlamento argentino el proyecto de ley que él enviara y que los legisladores habían comenzado a modificar, proyecto que en su delirio equiparara con las Tablas de Dios, cuando en realidad ese proyecto no ha sido escrito por Dios, sino por un histórico fracasado economista y político argentino al servicio de la plutocracia financiera especuladora y depredadadora de la riqueza argentina.

El otro pasaje bíblico reproducido el 29 de febrero por el primer mandatario en X es también del libro bíblico mencionado, que alude a la nueva redacción por parte de Dios de los 10 mandamientos en nuevas tablas de piedra (Ex 34, 1-4). En su nuevo delirio mesiánico, al inaugurar el año legislativo en el Parlamento, el 1 de marzo, Milei se ha vuelto a equiparar con Moisés, y asimila el mismo proyecto de ley que quiso imponer inicialmente con las nuevas Tablas de la Ley reescritas por Dios mismo. En definitiva, una esquizofrenia religiosa en toda la línea. Si ya es grotesca su auto percepción como Moisés, peor es su locura de creer que su mamotrético y delirante proyecto de ley es el Decálogo de Yahvé.

Y que su proclamada fe “judía” es una verdadera impostura y una caricatura, y que en realidad él no es un verdadero judío como se percibe, o pretende autopercibirse, es el hecho que inaugurara oficialmente como presidente de la Nación las sesiones del Congreso Nacional para el corriente año el 1 de marzo por la noche, violando el primer mandamiento de la Torá, el sabath [sábado], es decir, el día en el que Yahvé-dios descansó, razón por la cual todo creyente judío tiene prohibido realizar la más mínima actividad en ese día -desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Si fuera cierto que es judío, el presidente Milei habría profanado ese día e incumplido el primero de los mandamientos de Yahvé, que es el de respetar el día del Señor, descansando como El mismo lo hizo después que culminara su obra creadora inicial.

Es evidente que el rabino que supuestamente lo guió en la lectura de la Torá es un pésimo maestro o un practicante trucho, ya que no le ha enseñado el ABC del texto bíblico.

4. Llegados a este punto, la pregunta que surge es saber cuál es en realidad el personaje histórico que para el presidente Milei representa la figura que en el ámbito de la Política encarna una acción pública afín al ideario bíblico y al liberalismo doctrinal que supuestamente abraza el mandatario argentino, personaje que ha llevado adelante la “lucha contra el Estado como organización criminal”.

Ese personaje no es Judas Macabeo ni ninguno de sus hermanos, tampoco lo es Simón bar Kojba (jefe del último levantamiento judío en Palestina contra Roma), ni tampoco el liberal argentino Juan Bautista Alberdi, frecuentemente citado por Milei. Para él, el paradigma del guerrero contra el Estado en esencia criminal es… el famoso mafioso ítalo-estadounidense Alphonse Gabriel Capone (conocido como Al Capone), tal como lo definió explícitamente en una entrevista televisiva en agosto de 2021, cuando era candidato a diputado nacional, el 9 de febrero de 2021 (ver https://youtu.be/iwAQ_AfDplk?si=8Xfyq-jCX4mYB9x-).

En dicha entrevista, para que no queden dudas de la ética y moral que practica Javier Milei, sostuvo en forma tajante e inequívoca que “Al Capone es para mí un héroe” (sic!), porque “en la década de 1920 había en Chicago un grupo de alegres borrachines” a quienes un día un político decidió que “estaba mal que la gente tomara alcohol”, lo cual provocó la ruina de los fabricantes de vino (sic!), el derrumbe de las tabernas y dejó a los borrachines sin alcohol. En respuesta a ello, “el benefactor social Al Capone” (sic!), porque “no era un delincuente” (sic!) unió “las puntas” -los borrachines con los fabricantes de vino- y satisfizo la demanda, mientras “un imbécil llamado Elliot Ness” (sic!) los persiguió desde el Estado, aumentando el riesgo y acrecentando las ganancias ilegales, con Al Capone que “resolvía sus problemas a los tiros” (sic!). De este modo, “el pobre Al Capone fue tildado de traficante, fue tildado de asesino”, pero fue preso por evadir impuestos. Y termina Javier Milei su Apologia pro Capone diciendo “viva Al Capone”.

Que no se trató de una afirmación circunstancial sino expresión de un ideario político mafioso y criminal lo demuestra el hecho que dos años antes, en 2019, en una entrevista llevada a cabo en Paraguay en el programa televisivo Cara o Cruz, hizo la misma apología del crimen organizado y agregó: “Lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone” (ver https://www.newsweek.com.ar/politica/video-el-dia-que-javier-milei-elogio-el-contrabando-y-a-al-capone/).

5. Y para completar el círculo de apología del crimen o del delito por parte de su locura (a)narcocapitalista, el presidente Milei alabó y elogió en un encuentro empresarial organizado en la ciudad sureña de Bariloche por uno de los más prebendarios “empresarios argentinos”, ante quienes sostuvo que “el que fuga dólares es un héroe”, porque “logró escaparse de las garras del Estado”. Su justificación del delito es que él es que dicta lo que está bien: “yo lo veo así”. Y para que no queden dudas, afirmó después que él, como economista, le recomendaría a un cliente que “compre dólares, y si es ‘en negro’ [en forma ilegal] mejor”. Y en forma inescrupulosa y sacrílega vinculó su postura pro-delito y anti-Estado con la acción de Moisés en el Mar Rojo, al comienzo de la salida del exilio del pueblo hebreo de Egipto, interpretando así el crimen contra el Estado como un acto “religioso liberador”[1]. Una clarísima manipulación del texto bíblico para justificar acciones delictivas, lo que muestra y demuestra que de “judío” el presidente Milei no tiene nada, como creyente es un vulgar estafador y un profanador sacrílego.

En definitiva, es claro y evidente que el híbrido “cato-judío” Javier Edgardo Milei está incapacitado moral, ética y psiquiátricamente para desempeñar el cargo de presidente de la Nación Argentina, al exhibir una siniestra y diabólica mezcla de fervor religioso híbrido y apología del crimen. Que un personaje con estas con estas “virtudes” deplorables tenga en sus manos la responsabilidad de guiar políticamente a la Argentina habla a las claras que el país se encuentra totalmente a la deriva, con perspectivas siniestras a corto, mediano y largo plazo y con una dirigencia empresaria, política y religiosa incalificable y abominable, que termina siendo cómplice pasivo y por omisión de la degradación nacional. Degradación y disolución nacional en la que un puñado de “empresarios” cuasi mafiosos, nucleados en el Council of the Americas de la familia Rockefeller[2], resultan exclusivamente beneficiados de la destrucción de la economía y de la comunidad argentina que lleva adelante el Capone criollo, para adueñarse definitivamente de la Argentina. Mafia empresaria que ha hecho negocios con todos los gobiernos “nacionales”, desde 1983 hasta hoy, y que usufructúa el Estado para su beneficio exclusivo.

José Arturo Quarracino

1 de mayo de 2024

Condividi i miei articoli:



Tag: al capone, divisas, milei, quarracino, tora



Categoria: Generale